El domingo 20 de agosto de 2023 será un día que la futbolista Olga Carmona recordará de manera agridulce, pues momentos después de ganar la Final del Mundo, la Real Federación Española de Fútbol comunicó a través de Twitter que su padre había fallecido y que la jugadora autora del gol que dio la victoria a España se enteró una vez finalizado el encuentro.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

El padre de Olga Carmona falleció durante la madrugada del viernes al sábado, hecho que tanto la Federación como la familia de la jugadora ocultaron para que su rendimiento durante la final no se viese afectado por este trágico y doloroso suceso.

Por su parte, la artífice del gol de la victoria, escribió unas palabras en su cuenta de Twitter hablando al respecto: «Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá».

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Comienzos en la carrera futbolística de Olga

Olga comenzó su trayectoria futbolística a la edad de siete años, formando parte de un equipo masculino local llamado Agrupación Deportiva Polideportivo Sevilla Este, en su barrio, Nervión. Luego, dio un paso adelante al ingresar en las categorías juveniles del Sevilla Fútbol Club. Fue en este equipo donde realizó su debut en 2017 en la Segunda División, durante un enfrentamiento contra el Fútbol Femenino La Solana el 12 de febrero. Sus destacadas actuaciones le permitieron consolidarse en el primer equipo y contribuir al ascenso a la máxima categoría, además de terminar siendo la tercera máxima goleadora del equipo con nueve goles.

En su primera temporada en la Primera División, Olga demostró su valía al anotar cinco goles en 25 partidos, a pesar de su juventud, lo que la convirtió en una de las jugadoras más destacadas del equipo. Su primer gol en esta categoría ocurrió en la cuarta jornada, en un emocionante empate 5-5 contra el Levante Unión Deportiva. Olga continuó su racha anotadora a lo largo de la temporada, sumando un total de cinco goles.

Además, en su carrera juvenil, logró el título de campeona en su categoría y también en la Segunda División. Su talento y contribuciones la han convertido en una jugadora sobresaliente en el mundo del fútbol.

Selección Española

El 21 de octubre del año 2021 marcó el inicio de su trayectoria en la selección sub-23, cuando participó en el partido que culminó con un resultado de 1-4 a favor de España sobre Italia. En ese encuentro, tuvo el honor de ser titular y jugó durante 68 minutos antes de ser reemplazada por Asun Martínez. Este evento también significó el debut de la categoría sub-23 en el contexto del fútbol femenino español, la cual anteriormente era conocida como Absoluta Promesas. Esto ocurrió en un contexto de reestructuración de las divisiones formativas del fútbol femenino español, que además incorporó una categoría sub-15. En la rama masculina, la sub-23 es comúnmente denominada como «olímpica».

La selección sub-23, dirigida por la exinternacional Laura del Río, fue establecida para brindar oportunidades a un amplio grupo de jugadoras con potencial para ser seleccionadas. En este panorama, Olga se erigió como una de estas promesas. Cabe destacar que Olga ya había hecho su debut en la selección absoluta unos meses antes, concretamente el 13 de abril. A lo largo del tiempo, fue ganando participación progresivamente hasta lograr ser una de las seleccionadas para representar a España en la Eurocopa 2022. Este logro representa el reconocimiento de su habilidad y compromiso en el campo de juego.