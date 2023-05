Alberto Núñez Feijóo ha recordado este miércoles 31 de mayo al fallecido político Josép Piqué. Durante un acto en la jornada organizada por el Círculo de Economía en Barcelona, el presidente popular ha querido destacar la importancia del ex-ministro en su carrera política.

«Josep Piqué no sólo fue un gran amigo, y no sólo fue un servidor público excepcional, de los mejores y de los más inteligentes que me he encontrado», ha transmitido Feijóo.

Josep Piqué mantuvo el cargo como ministro en diferentes carteras durante el gobierno de José María Aznar. De 2000 a 2002, ocupó el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, para posteriormente, de 2002 a 2003, pasar a ser el Ministro de Ciencia y Tecnología.

En octubre de 2002 pasaría a ser presidente del Partido Popular en Cataluña, presentándose a las elecciones autonómicas un año después, sin embargo, sólo alcanzó a ser el cuarto candidato más votado.

Lo curioso sucede al final del discurso del actual presidente del PP, en el cual ha expresado: «recuerdo mi admiración y cariño que trasladaré a él cuando nos volvamos a ver».