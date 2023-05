Kira es el nombre de la joven de 15 años que en 2021 decidió acabar con su vida debido al acoso escolar que sufría por parte de sus compañeros. Su padre, José Manuel López Viñuela, natural de Alcalá del Río, ha roto su silencio y está recogiendo firmas, junto a otras familias, para que se tramite una ley contra el bullying y este se tipifique como delito en el código penal. El reciente caso de Claudia, la joven de Gijón que se quitó al vida hace unos días debido al acoso que sufrió en su etapa en el instituto, ha vuelto a poner sobre la mesa el asunto del acoso escolar y cómo es tratado por los docentes en los centros educativos.

«Los demás países ya la tienen y España, el primer país de Europa en acosos escolar, merece una ley lo suficientemente disuasoria para los que miran para otro lado», expresa José Manuel López en un vídeo compartido en redes sociales. Los padres de Kira, que se quitó la vida hace dos años, han iniciado una campaña para reclamar una ley integral contra el acoso escolar. Piden, entre otras cosas, la rebaja de la edad penal de menores, así como que el acoso se tipifique como delito en el código penal.

Kira sufría bullying desde los 5 años

Kira se suicidó cuando tenía 15 años y, según sus padres, la menor sufría bullying desde los 5. La joven llegó en ocasiones a explicar cómo se sentía y el acoso que recibía, pero no fue suficiente. En una redacción para una clase de inglés en primaria, la niña relataba el infierno que vivía: «El acoso escolar es un problema grave que pasa en las escuelas y que ocurre cuando alguien molesta a otro constantemente. Puede ser insultar, pegar, burlarse, etc. Algunas personas se han llegado a suicidar a causa del acoso escolar. Cuando yo era una niña pequeña me solían hacer bullying. Los niños siempre me decían que no iba a hacerlo bien, me insultaban, se burlaban de mí, e incluso me tiraban por las escaleras y siempre me hacían sentir que no valía nada».

Redacción de Kira en primaria. @JMporKiraLopez

«Esto le escribía Kira a un@ profesor@ en primaria sobre el acoso escolar que sufrió en el Manyanet Sant Andreu y sus consecuencias… Todavía nadie ha pedido perdón y el colegio se ha negado a aceptar el relevo de la dirección y del coordinador como pedían Educació y Síndic», lamenta el padre de Kira.

Afortunadamente, la joven tenía una amiga que trataba de ayudarla en la medida de lo posible. En un tweet publicado por su padre, José Manuel López muestra la nota que le escribió esta amiga a Kira «para que pudiera defenderse de quienes se metían con ella llamándole tonta, idiota, retrasada, listilla…» en primaria.

Nota de la amiga de Kira. @JMporKiraLopez

«Tener amigas hizo que sobreviviese hasta los 15 años porque en el caso de Kira los docentes y la dirección del Manyanet no hacían nada. Al contrario, si se quejaba le asignaban otra clase a la que no iban las amigas ‘para que aprendiera a socializar’», cuenta el padre de Kira en el tweet, donde lamenta que hoy su hija «está muerta».

«El bullying hay que pararlo desde el inicio o puede actuar como un veneno que mata con el tiempo. Claudia, la chica de Gijón, se suicidó cuando ya no iba el instituto. En su desgarradora carta explica cómo sus agresores consiguieron quitarle la autoestima, justo lo mismo que explicó Kira en varios de sus testimonios que llevaremos a juicio. Claudia, Kira y tantos otros ya no podían más. Les hicieron sentir que nunca valdrían nada. Claudia sólo vio la posibilidad de justicia señalando y exponiendo a sus agresores en esa carta que dejó, pero quitándose la vida también, incapaz de ver otra salida porque las violencias en los centros escolares quedan impunes… pero las víctimas quedan rotas para siempre», relata José Manuel López.

Manifestación para una ley contra el bullying

El pasado 29 de abril, varias familias se manifestaron en Barcelona con la plataforma Trencats en contra del acoso escolar. Más de 300 personas, entre ellas los padres de Kira, alzaron carteles con las fotografías de sus hijos y frases que las acompañaban como «El acoso escolar mata».