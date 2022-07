El sevillano Willy Villalba en su papel de Fernán Gómez/C.Rivas

El sevillano de A Pluma y Espada

Willy Villalba encarna al Fernán Gómez, el malo de A Pluma y Espada. Este sevillano lleva años trabajando en la actuación, tanto en Madrid como en la capital andaluza. Y en el mundo de los parques temáticos, Villalba tiene un máster: desde Isla Mágica a la Warner y, ahora en Puy du Fou. Antes, había trabajado con Luis Merlo y María Barranco, en Madrid. «Es un trabajo con mucha adrenalina, la gente siempre sale muy contenta» dice Villalba en su papel de villano en este espectáculo inspirado en Lope de Vega mientras sigue con sus ropajes del Siglo de Oro español.

Villalba llegó hace cuatro años a Toledo, cuando, como prolegómenos del propio parque, se puso en marcha el espectáculo nocturno: El Sueño de Toledo. «A mi familia solo le podía decir vente pacá. Y si no, te pago yo la entrada, porque luego me lo vas a agradecer» declara. «La gente se queda con la boca abierta y pasmada y te reconocen que, después no saben cuál es mejor que otro. La verdad es que es impactante, a veces, me quedo a verlo como público, y me quedo ojiplático».

Villalba es titular en el este espectáculo, pero representa otros papeles en los distintos espectáculos del parque. Mientras narra su periplo por el parque vestido de Fernán Gómez, el malo de A Pluma y Espada, hace hincapié en el vestuario: «Es espectacular, y hay un equipo que está reparándolo a cada momento. El cambio de ropa va asociado al rol que en cada momento te toca representar. Es una dinámica con mucha adrenalina y energía». «Era mucho más de lo que yo esperaba».