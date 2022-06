El Ministerio de Sanidad ha confirmado esta tarde que la joven afectada por la ingesta de agua en mal estado en Toledo no había contraído cólera, sino que se trataba de una gastroenteritis

Las autoridades sanitarias han confirmado que el agua que la joven, que al final no resultó tener cólera, ingirió en la finca de Toledo provenía del pozo, es decir, no venía de la cañería general que suministra agua a la localidad. No se ha querido revelar el nombre del término municipal de Toledo en el que se ha dado el caso.

¿Qué es el cólera?

El cólera es una enfermedad bacteriana que se contrae al consumir alimentos o líquidos contaminados con restos fecales y sus principales síntomas son deshidratación, diarrea y debilidad general en el afectado. Gracias a los estándares modernos en la potabilización del agua, la enfermedad se ha erradicado de los países industrializados, pero aún es común en zonas de África o de Haití.

Es más, en estas zonas menos industrializadas, la enfermedad puede llegar a ser un serio problema al no contar con los medios necesarios para tratarla. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año hay entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera en el mundo y se producen entre 21.000 y 143.000 fallecimientos.