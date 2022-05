Este próximo fin de semana, los días 21 y 22 de mayo, el rey Juan Carlos I volverá a España, concretamente a la localidad de Sanxenxo (Pontevedra), tras casi dos años viviendo en los Emiratos Árabes.

Así ha sucedido en una conversación telefónica entre Felipe VI y Juan Carlos, tras la visita del rey de España este domingo 15 de mayo hasta Abu Dabi con motivo de la ceremonia del pésame del emir, Jalifa bin Zayed al Nahyan, fallecido el pasado 13 de mayo a los 73 años.

Durante esta conversación telefónica, ambos acordaron verse en la capital de España, Madrid, una vez el rey emérito visite Pontevedra.

Así pues, este fin de semana recibirán al rey emérito en La Zarzuela, donde habrá reunión de la Familia Real tras dos años. De igual forma, parece que Juan Carlos I no pernoctará en la Casa Real, ya que en un principio no podría al entenderse que no se trata de una residencia privada, sino la sede de la Jefatura del Estado.