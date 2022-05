Una buena parte de la ciudadanía española (44,6%) considera que hay mucha crispación política en el panorama español. Al menos, así lo refleja la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Entre los votantes del Partido Socialistas en las elecciones de 2019, un 40,2% considera que hay mucha crispación política. En cambio, este porcentaje aumenta en los dos partidos principales de la oposición: un 54,6% de los votantes del Partido Popular y un 63,% de los votantes de Vox se decantaron por esta opción. Entre los votantes de Unidas Podemos, el 41,7% considera que hay mucha crispación política.

Después, hay un porcentaje de personas que piensan qusí que hay cierta crispación pero no que es tanta como les parece al grupo de encuestados anterior. El 45,3% de los votantes del PSOE consideran que hay bastante crispación, por los 48,6% de los votantes de Unidas Podemos. En cambio, el 37,% de los votantes del PP eligió esta opción por el 28,8% de los votantes de Vox.

Un porcentaje muy bajo de los encuestados apoyó la opción de poca crispación y un porcentaje aún menor lo hizo con la opción que afirma que no hay ninguna crispación. Entre los votantes socialistas, el 7,8% opina que hay poca crispación, mientras que el 1,1% piensa que no existe crispación en el panorama político español. Por el lado de Unidas Podemos, el 6,2% cree que hay poca crispación por el 0,5% que no considerta que haya crispación.

En cuanto a los votantes de los partidos de la oposición, por el PP el 3,0% se posiciona en el lado de la poca crispación y el 0,8% en la lado de que no exista crispación alguna. Por parte de los votantes de Vox, el 4,6% cree que hay poca crispación y el 1,2% que no hay crispación.

¿Qué causa esa crispación?

Una de las preguntas incluidas en esta encuesta del CIS es qué creen los españoles que más está contribuyendo a crear esa crispación. A nivel general, existe bastante consenso en que son los propios políticos los que crean esa tensión. Después, con unos porcentajes importantes, los votantes de Unidas Podemos (20,1%) y de los partidos independentistas de Cataluña (ERC, 13,1% y JxCat, 34,0%) piensan que gran parte de culpa de la crispación política la tienen los medios de comunicación social y los periodistas.