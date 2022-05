El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha confirmado el espionaje con el programa israelí Pegasus a 18 independentistas catalanes, incluido el actual Presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Ha sido la Directora del organismo, Paz Esteban quien en declaraciones a los medios de comunicación ha aclarado que las escuchas se realizaron legalmente y con autorización judicial.

La comisión de secretos oficiales, actualmente denominada «comisión de control de créditos destinados a gastos reservados», ha durado cuatro horas. En ella, Paz Esteban ha mostrado a todos los portavoces votados en el Congreso de los Diputados la documentación relativa al caso que confirma el espionaje de hasta 18 independentistas y las escuchas de los móviles del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Ministra de Defensa, Margarita Robles. Sin embargo, la Directora del CNI no se ha pronunciado sobre los supuestos 63 espiados que denunció la empresa Citizen Lab, entidad que destapó el caso del ya conocido como «Cataluña Gate», y que publicó el medio internacional The New Yorker.

Lo que no ha quedado claro en la comisión es quién realizó el espionaje con Pegasus a los independentistas, si Marruecos, el propio CNI u otra institución estatal. En este sentido, Gabriel Rufián declaraba a la entrada de la comisión que su primera pregunta a la Directora del CNI iría en este sentido.

Sobre la Comisión de Secretos Oficiales:



1) No hay secretos. Ni oficiales ni extraoficiales



2) No se ha dicho nada que el CNI no haya flitrado ya



3) Solo hay 2 vías. O ha sido otro país o ha sido otro organismo estatal



Y la 3 es una interpretación. Repito, una INTERPRETACIÓN. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 5, 2022

Condiciones para asistir a la comisión Prohibidos los teléfonos

Se pueden tomar notas sobre los documentos que se muestren, pero no fotos

Se ha habilitado una red de inhibidores

Los asistentes solo pueden tocar las copias de los documentos originales

La comisión se celebra a puerta cerrada y los asistentes no podrán contar nada

La Directora del CNI no puede desvelar las fuentes, ni los medios del organismo

Reacciones de los grupos políticos

Las explicaciones de Esteban no convencen a los portavoces de ERC, JunstxCAT, EH Bildu, CUP y PNV. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, declaraba antes de entrar a la comisión: «No espero nada. Es absurdo ir a una comisión sin cámaras en la que después no se puede decir nada de lo que ha pasado dentro». Más tarde, ha declarado que salía de la reunión «incluso más preocupado de lo que entró» y ha cargado contra Margarita Robles, de quien pide la dimisión.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha declarado a los periodistas allí presentes que las explicaciones han sido «del todo insuficientes». «Persisten muchas dudas y seguimos con las mismas incógnitas que teníamos a la entrada. Muchas dudas y pocas sorpresas», ha sentenciado.

Pablo Echenique, portavoz de Unidad Podemos, afirma que han salido más preocupados de lo que entraron «por lo que allí se nos ha contado» , y que piensan que «refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas», en referencia a la dimisiones que planteaba días anteriores. Del mismo modo, Echenique ha expresado la voluntad de su grupo político de «desclasificar la información que hoy se nos ha trasladado a los diputados en esta comisión».

PSOE, PP, CS y VOX, los grupos que vetaron la celebración de una comisión parlamentaria sobre Pegasus y las escuchas, han apoyado la información facilitada por la Directora del Centro Nacional de Inteligencia. «Respaldo como grupo al buen funcionamiento de la institución, al cumplimiento de la Constitución y agradecido por la voluntad del CNI de colaborar», expresaba el portavoz del PSOE. Cuca Gamara, portavoz del PP realizó una declaración similar y resumía que sus «expectativas han sido colmadas».