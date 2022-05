El programa de El Hormiguero 3.0 ha realizado un nuevo experimento social que enfrenta a los famosos María Pombo, Laura Escanes y Juan del Val con personas (haters) que escribieron comentarios insultándolos, menospreciándolos o jactándose de ellos. El formato reúne a twitteros en una sala para leer los mensajes que enviaron a los famosos en el pasado, sin embargo, los invitados no saben que tendrán un cara a cara con la persona a la que «odian».

«Cada vez que veo a Juan del Val me da asco. No entiendo a qué se dedica ni qué hace en El Hormiguero»; «María Pombo, ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta?»; «Está feo que utilices una foto con tu abuelo para promocionar el disco, la verdad», añade otro usuario en referencia a una foto de Laura Escanes y Risto Mejide. Estos son algunos de los comentarios que realizaron los haters y que tuvieron que explicar y justificar cara a cara con los famosos.

Cuando por sorpresa entra el famoso criticado en la sala, la reacción general es de vergüenza, arrepentimiento y en algunos casos de soberbia. «Yo la mayoría de las veces no pienso lo que publico. Muchas veces me paso», dice un twittero cuando Juan del Val entra en la sala por sorpresa. Otra usuaria de la red social se disculpa con María Pombo y reconoce que las cosas no son iguales en persona que detrás de la pantalla. Otra hater de Juan Vidal le pide una foto al final del encuentro e incluso otro usuario hace una oferta para tomar una cerveza.

Esto es lo que pasa cuando un hater se encuentra cara a cara con la persona a la que está puteando #WilliamLevyEH pic.twitter.com/ZoVDMfGe70 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 3, 2022

Experimentos sociales anteriores

El Hormiguero 3.0 es el programa de mayor audiencia de la televisión española. En el día de ayer, 3 de mayo, alcanzó la cota televisiva más alta con más de dos millones y medio de espectadores. El programa de variedades, suele realizar algunos experimentos sociales que han tenido mucha repercusión en las redes.

Es el caso de los famosos experimentos realizados con niños en los que los ponen aprueba su inocencia y su sinceridad: «¿Qué haría un niño si le dejan solo en un banco con dinero?» o ¿Y si fueras Presidente del Gobierno durante un día?, son algunas de las cámaras ocultas que triunfan. Ahora, cobra fuerza este nuevo experimento social entre famosos y haters.