Televisión Española no renovará el programa Operación Triunfo, según ha adelantado el medio digital Fórmula TV. Después de que tuvieran que suspender el programa en el inicio de la pandemia, la productora Gestmusic no ha estado segura de si renovar o no este formato televisivo.

Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora dueña del formato de Operación Triunfo, aseguró en unas declaraciones que «no darán el formato por muerto». Si RTVE no lo quiere ya buscarán otro canal de televisión o alguna programa de emisión en streaming. Tan seguro está Rubira, que ha asegurad en varias ocasiones que el programa volverá este año y solo falta saber dónde se podrá ver.

De hecho, desde que acabara la edición marcada por la pandemia las instalaciones donde se grababa el programa de televisión estaba reservado por la productora Banijay Iberia. De este modo, el exitoso formato de Televisión Española queda libre para poder ser emitido por otra cadena.

La edición anteior a la de 2020, que fue en 2018 y se desarrolló con total normalidad sin la existencia todavía del covid, fue ganada por el cantante sevillano Famous, natural de Bormujos, en el Aljarafe sevillano, después de que interpretara en la final el tema And I’m telling you I’m not going de la cantante estadounidense Jennifer Hudson.