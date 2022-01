Todos habéis sufrido en algún momento esas llamadas molestas a horas intempestivas en las que siempre es incómodo insistir en la falta de interés en el producto que se intenta vender. Hay una salida; la lista Robinson, el antídoto contra la publicidad no deseada.

Seguros, telefonía móvil o energía. Esos son los tres principales ejes sobre los que suelen girar tales molestias en forma de folletos en buzón e incursiones invasivas en el teléfono personal. Pues si uno lo desea, tal interrupción de nuestro espacio privado tiene los días contados con el fin de la publicidad que proporciona la lista Robinson.

Objetivo

Para el progreso de la actividad económica, el tratamiento de datos de carácter personal es vital. En particular, los tratamientos de datos con fines publicitarios se reconocen en el Reglamento (UE) 2016/679.

Cómo inscribirse en la lista Robinson

Solo hay que facilitar unos datos personales en un formulario on line e indicar en qué soportes no se desea recibir publicidad (llamadas, sms, mms, correo electrónico o via postal). A partir de ahí, podrían transcurrir hasta dos meses para que empiece a funcionar y si no fuera así, se podrá apelar a la protección de datos llegando, en última instancia, a la Agencia de Datos de Protección de Datos (AEPD).

Todas las empresas, antes de iniciar campaña de publicidad personalizada está obligada a consultar la lista Robinson, por lo que se deberá respetar la petición del consumidor, a no ser que se encuentre en una en marcha en la que haya dado su consentimiento para el uso de sus datos personales.

A partir de los 14 años de edad, uno se puede apuntar a tal elenco sin permiso parental, si, sin embargo, el interesado se encuentra por debajo de la misma, los padres o el tutor legal, deberá realizar el trámite.

Como el Robinson Crusoe de Defoe, muchos consumidores anhelan aislarse de un bombardeo cada vez más desagradable de venta comercial y publicidad, lo que puede ser un curioso regalo en estas fiestas.