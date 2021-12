Esta semana, tras más de un año de negociaciones, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Una reforma que busca en 2050 que el número de fallecidos por accidentes de tráfico sea cero. Un objetivo para el que la norma, que entrará en vigor en marzo de 2022, se centra en el uso del móvil, de patinetes eléctricos y bicicletas, o el límite de aceleración para adelantar.

Teléfono móvil: seis puntos y 200 euros

Apagado o encendido, en uso o solo sujetado. El móvil es una de las principales causas de distracción al volante, por ello, lo que se ha convertido en la prolongación de nuestras manos, no gozará de ninguna concesión en esta nueva ley. La penalización por tenerlo en mano será de seis puntos y 200 euros.

Además, incluso para aquellos que estén acostumbrados al manos libres, tampoco habrá piedad ya que si se demuestra que aún así, el móvil ha facilitado el descuido del conductor, el mordisco al carné de puntos es de tres y 200 euros de multa.

Se acabaron las aceras para el patinete eléctrico

Circular por la acera se castigará con 200 euros, el uso del casco en ciudad será obligatorio y la concienciación sobre todo ello en centros educativos será protagonista en las campañas de información y sensibilización dirigida a los más jóvenes.

Mayor protección para las bicicletas

El texto dedica un apartado exhaustivo para el adelantamiento de bicicletas. Hasta ahora, se debe guardar metro y medio de distancia para proteger la vida del ciclista, con la nueva regulación, se tendrá que invadir el carril contrario para reforzar dicha protección, siempre y cuando la vía tenga dos o más carriles por sentido.

20 km/h para adelantar

Se reduce a un incremento de la velocidad de la vía de 20 kilómetros por hora la aceleración para adelantar, un aspecto que la nueva ley ha generado gran polémica entre asociaciones de automovilistas y motoristas.

Colillas por la ventanilla, seis puntos y 500 euros

Con la nueva regulación se será tajante con arrojar objetos que puedan producir incendios o accidentes. Seis puntos y 500 euros para los infractores.

Cinturón de seguridad, sin excusas

Manteniendo la multa en 200 euros, ahora no ponerse el cinturón, casco, o cualquier sistema de retención infantil pasará una factura de cuatro puntos en lugar de tres, con un matiz importante, no se trata solo de no utilizarlo, sino de no hacerlo adecuadamente.

Tolerancia cero con el alcohol para menores de edad

El máximo legal permitido en sangre o aire aspirado en menores será de 0,0 en patinetes eléctricos y bicicletas (únicos vehículos con los que, hasta el momento, pueden circular). Así se persigue disuadir del consumo de alcohol a los más jóvenes que, aunque no tienen aún edad para conducir coches o motos de cierta cilindrada, sí suponen un peligro para sí mismos y para los demás con otras alternativas de movilidad.

Premio al buen conductor

En cuanto al carné por puntos, se premiará con hasta un máximo de 15 a aquellas personas que realicen cursos de conducción segura. Para aquellos que, sin embargo, los hayan perdido (siempre y cuando no se hayan quedado en cero), la recuperación de los 12 puntos se logrará transcurridos dos años sin infracciones.

Los «listillos» de detectores de radares

Tres puntos y 500 euros de multas. Los listillos que encuentran radares con determinadas aplicaciones móviles tienen los días contados porque las consecuencias de esta picaresca ya han llegado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...