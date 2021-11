El Grand Prix, programa concurso de éxito en España que marcó a toda una generación de españoles, podría volver a emitirse. El presentador bilbaíno que conducía este divertido formato, Ramón García, abrió la puerta a que se vuelva a celebrar este concurso que mantuvo pegados a la pequeña pantalla a millones de españoles.

Fue este domingo en el canal de Twitch de Ibai Llanos, donde Ramón García acudía a anunciar que volverá a presentar las campanadas junto al streamer vasco. En una conversación que mantuvieron en una emisión en directo, García se lanzó a proponer a Ibai la emisión del Grand Prix en su canal vía streaming, algo a lo que el influencer no dudó a sumarse.

«Lo del Grand Prix podemos hablarlo. Este señor que está aquí fuera es el productor del Grand Prix», comentó Ramón a Ibai, que no dudó en responder que «debemos hacer un the last dance» de este formato televisivo que triunfó durante 14 veranos en España.

Este formato, que será «adaptado a los nuevos tiempos», como comentaban Ramón e Ibai, podría volver más pronto que tarde a entretener y a unir de nuevo a dos generaciones. La intención es introducir «nuevos juegos» para que «las nuevas generaciones conozcan este formato», como charlaban Ramón García e Ibai Llanos.

Así, el programa que triunfó desde 1996 a 2005, podría volver a encandilar a los amantes del entretenimiento televisivo, y unir a dos generaciones haciendo de nuevo historia de la televisión a través de las nuevas plataformas.

