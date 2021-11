El mítico presentador bilbaíno Ramón García volverá a dar las campanadas cuatro años después de que diera la entrada del año nuevo desde la Puerta de Sol por última vez. Pero no será a través de Televisión Española, donde comenzó a narrar la entrada del año por primera vez en 1996.

Twitch, plataforma de streaming de video en directo, será la encargada de acoger a Ramón García en su regreso a las campanadas junto al streamer e influencer Ibai Llanos, que dará por segundo año consecutivo la entrada del año en su canal.

Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García.



Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones.



Esto va a ser histórico. pic.twitter.com/WONkm3a16T — Ibai (@IbaiLlanos) November 28, 2021

Este crossover, que unirá a varias generaciones en una de las plataformas del momento, ha emocionado a las redes sociales por la unión de dos personajes que han sido y son referentes televisivos. «El poder hacer algo que no he hecho nunca, en un medio en el que nunca he trabajado, me apetece mucho hacerlo con vosotros», comentó Ramón García en la presentación de este evento que hizo en el canal de Twitch de Ibai.

Ramón García, que volverá a llevar su capa castellana, volverá a ser el presentador veterano en las campanadas que dan las televisiones desde la Puerta del Sol. El streamer vasco, en cambio, vivirá sus segundas campanadas, aunque serán las primeras que retrasmita desde la Puerta del Sol madrileña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...