José Salazar ha confirmado este viernes que Los Chunguitos se separan musicalmente. José y Juan Salazar, ambos hermanos, formaban desde hace 45 años el grupo musical de Los Chunguitos y hoy, José Salazar, ha confirmado la separación del grupo y ha aclarado que a partir de ahora cada uno irá por ‘solitario’.

Ha sido en un acto donde José Salazar ha notificado la separación del grupo, según recoge la revista Semana; también ha afirmado que pese a la separación profesional, no existe ningún problema entre ambos hermanos. «Son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mío (…) La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada» ha expresado el artista.

Salazar también ha contado que acaba de sacar su primer sencillo en solitario. Este single se llama ‘La vida te sorprende‘, un trabajo que su hermano Juan ya conoce: «Me ha dicho que es muy bonito». Los Chunguitos llevaban un tiempo en el que se encontraban más activos en el ámbito televisivo que en el musical; no publicaban un álbum desde 2020, que se publicó ‘Se escapa‘ del año 2012 autoeditado.

Sin embargo, en televisión han participado en numerosos programas de distintas cadenas televisivas: Tu cara me suena, de Antena 3; Gran Hermano Vip, de Telecinco o Masterchef celebrity, de La 1.

En el origen de la formación del grupo, Los Chunguitos estaba compuesto por un tercer hermano, Enrique, que era el principal compositor y vocalista del grupo y que falleció a los 25 años en 1982. Entonces José y Juan reclutaron a su primo Manuel Fernández, que perteneció al grupo hasta 2006, que empezaron a utilizar ‘Los hermanos Salazar’, aunque para el imaginario popular seguían siendo Los Chunguitos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...