Modesto González es el candidato de Andaluces Levantaos, la coalición andalucista que aspira en estas elecciones del 19J a conseguir su primer escaño en el Parlamento andaluz. También es alcalde de Coria del Río. Durante la campaña se ha visibilizado por intentar anular al candidatura de Olona por fraude de ley en el empadronamiento.

– ¿Se tomaría un café con Olona?

Ojala pudiera tener un debate con Macarena Olona, es la mejor forma de desmontar las falacias y barbaridades que dice. En el fondo de todas esas provocaciones no hay nada de razonamiento. Ese café sería muy entretenido.

-¿Tiene recorrido la denuncia por vía penal contra la candidatura de Olona?

Estamos estudiándola a fondo para que tenga recorrido. No se va a resolver antes de las elecciones. Es una cuestión mucho más de fondo, que es lo que la Junta Electoral evitó y lo que queremos saber es si Macarena Olona realizó algún tipo de delito penal falsificando ese empadronamiento.

– ¿Tendría esa medida efectos prácticos?

Estamos trabajando en estas cuestiones. No podemos blanquear más a la ultraderecha. Entendemos que otros partidos que no han querido entrar en la denuncia administrativa están totalmente equivocados. Con Vox no hay medias tintas.

– ¿Está en peligro la autonomía?

Por supuesto, lo dicen abiertamente. Si Vox llega al poder, está en peligro todo lo conquistado por nuestros padres y nuestros abuelos. Lo que dicen, si lo llevan a la práctica, es desmontar todo lo conseguido durante la transición democrática y los últimos 40 años. Ponen en tela de juicio nuestras capacidades de autogobierno.

– Está visitando muchos pueblos de Andalucía. ¿Qué percibe?

La gente nos reconoce, cosa que era impensable el 2 de diciembre cuando presentamos la coalición. Lo que notamos es mucha afinidad con lo que estamos proponiendo y eso nos genera muchas expectativas, ilusión y nos da fuerza. Incluso en Almería, que es un territorio en el que el andalucismo tiene dificultades para penetrar, notamos mucha acogida. También encontramos a gente que dice «yo soy de Vox» de una forma amenazante. La beligerancia que está provocando en la ciudadanía me asusta.

«Si Vox llega al poder está en peligro todo lo conquistado por nuestros padres y abuelos» Modesto González, candidato de Andaluces Levantaos

– Y contra el miedo…

Contra el miedo lo que cabe es hacerle frente, pero con armas democráticas. Con la ley, no callándonos. No podemos permitir que nos arrollen. Desde el andalucismo político eso no es posible y nosotros no lo vamos a permitir.

-¿Cómo evitaría que los jóvenes se vayan de Andalucía a buscar trabajo?

La situación económica es la clave. Tenemos que tener una economía más andaluza. La mayor parte de las grandes empresas instauradas en Andalucía tributan en otros territorios. Eso hace que tengamos menos recursos para destinar a la creación de empleo. Nuestra economía está sustentada en la agricultura, la minería, la pesca, la ganadería… pero no en su trasformación.

-¿Y la financiación económica?

Es otro de los problemas evidentes. Pero creo que tiene menos importancia que el hecho de conseguir que nuestra economía sea nuestra. Eso nos reportaría puestos de trabajo a través de las industrias, que son absolutamente sustanciales para que nuestra economía sea, además, estable. La economía andaluza es la que más sufre cuando hay cualquier vaivén económico en Europa o el mundo porque no tenemos industrias.

– ¿Qué propone Andaluces Levantaos para solucionar los problemas de la sanidad?

Hay que llevar a cabo medidas de urgencia con capacidad de revertir la situación de la Atención Primaria y las especialidades. La atención hospitalaria también está en muy malas condiciones y no nos acordamos de que los que nos han sacado de esta pandemia son los médicos. Es fundamental un plan de choque para atender a la gente, pero también a medio y largo plazo. Podemos hacer un plan de choque retribuyendo a ese personal adecuadamente, cosa que no pasa ahora. Hay que llegar a un 10% del PIB para poner bien la sanidad andaluza.

– ¿Qué se puede hacer para sacar a los pueblos andaluces de los más pobres y con menor renta de España?

Reequilibrar el Estado con el poder que tiene Andalucía. Tenemos más poder que cualquier otro territorio, pero no lo ejercemos adecuadamente. Tenemos 61 diputados, pero la realidad es que ese poder que se ejerce en Madrid no se hace adecuadamente, se ejerce para darle poder a los territorios del norte y ahora tenemos que cambiar esa situación y darnos poder real.

– Habla del poder en Madrid. ¿Andaluces Levantaos estará en las elecciones generales y municipales?

Este es un proyecto a medio y largo plazo. De hecho, está incorporando agrupaciones desde la misma campaña, gente que tiene intención de seguir adelante cada vez con más fuerza.

– ¿Cómo plantea Andaluces Levantaos la lucha contra la violencia de género?

Como dice Olona, no. La sociedad está concienciada de la situación, pero las medidas siguen sin funcionar. Hay que repensar cuales son las estrategias, hacerlas de acuerdo con los jueces y juezas porque tienen un papel fundamental en el momento en que se denuncia una situación como esta.

– ¿Subida o bajada de impuestos?

Subida de impuestos a los que más tienen. Que la cuestión impositiva pueda ser progresiva es necesario. Implantar este criterio de forma generalizada. El que más tiene, el que más genera, tiene que aportar más a la sociedad.

– ¿Pagan poco impuestos los ricos andaluces?

Porcentualmente pagan menos que los que menos tienen, eso no es razonable. Se dice que si no hay pocos impuestos para las grandes sociedades no se implantan en tu territorio. No estoy de acuerdo.

– El modelo de Juanma Moreno es Madrid. ¿Qué perjuicio puede tener para Andalucía?

Que le pregunten a un madrileño cuando va a un hospital o a un centro de Atención Primaria. Un desastre. Una sociedad que va dirigida a la divergencia entre los que más y los que menos tienen, aumentando de la brecha social.

«Para que Vox no gobierne en Andalucía nos planteamos una abstención si es necesaria. Es inviable que quien quiere acabar con nuestra autonomía entre a gobernar» Modesto González, candidato de Andaluces Levantaos

– ¿Qué condiciones pondría a un gobierno de izquierda para darle el apoyo?

Estaríamos abiertos a ese apoyo si con ello dejamos a Vox fuera del gobierno andaluz. Si tuviéramos que permitir el gobierno del PSOE en Andalucía habría que poner una pocas líneas rojas vinculadas con la corrupción y la trasparencia en la administración pública.

– ¿Se plantea un apoyo a Juanma Moreno?

Para que Vox no gobierne en Andalucía nos planteamos una abstención si es necesaria. Es inviable que alguien que quiere acabar con nuestra autonomía entre a gobernar. Tenemos como preferencia un gobierno socialdemócrata en Andalucía, pero lo otro es necesario evitarlo. Lo que vamos a poner por delante es revertir la forma de ejercer el poder andaluz.

– ¿Fue ingenuo al pensar que Más País podría ser un apoyo andalucista dentro de Andaluces Levantaos?

Se ha demostrado que fui muy ingenuo. Que salieran no nos hizo ninguna gracia, pero ahora demuestran cuáles son sus intereses. Que vengan Errejón y Yolanda Díaz a guiar a sus cachorros andaluces deja muy a las claras que Por Andalucía es una coalición centralista que intenta quedarse con los votos andaluces para después coger el trampolín de La Moncloa.

«Que vengan Errejón y Yolanda Díaz a guiar a sus cachorros andaluces deja muy a las claras que Por Andalucía es una coalición centralista» Modesto González, candidato de Andaluces Levantaos

– Como no tuviste minuto de oro en el debate, ¿Qué le dirías a la ciudadanía?

Que vean las propuestas, consideren nuestra oferta y que después decidan. Esta fuerza es una coalición de diálogo que quiere transformar Andalucía desde la tranquilidad y la moderación, pero sin permitir que quien quiere acabar con lo que somos pueda ser miembro del gobierno andaluz.