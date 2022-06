Patricia del Pozo es consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ahora en funciones. Número uno por Sevilla del PP en estas elecciones autonómicas. Además, ha ocupado cargos orgánicos en el partido a nivel andaluz, ha sido diputada en el Congreso de los Diputados y parlamentaria autonómica. Posee una larga trayectoria orgánica e institucional.

– Es la primera vez que el PP llega a unas elecciones como gobierno en Andalucía. ¿Lo esperaban hace tres años y medio o fue una sorpresa?

Hace tres años y medio Andalucía mostró su voluntad de cambio. Su hartura, ya no de tantos años de un mismo gobierno, sino de tantos años en los que nos habíamos quedado paralizados. Así llegó Juanma Moreno al gobierno. Ahora afrontamos las elecciones con humildad, tranquilidad, serenidad y sabiendo que, a pesar de las circunstancias, Andalucía ha avanzado. Atrás quedaron esas portadas de corrupción.

– ¿Ciudadanos ha sido un socio cómodo?

Hemos tenido un gobierno que ha funcionado, muy cohesionado. Hemos tenido claro desde el principio que los intereses de los andaluces, estaban por encima de nuestra siglas.

– Afirma Olona que Moreno Bonilla sería un vicepresidente extraordinario

Nosotros no estamos en esos escenarios. Los resultados los marcan los andaluces metiendo su voto en las urnas. De aquí al día 19, lo que hay que hacer es luchar por esa amplia mayoría. No es el momento de hablar de pactos es el momento de intentar ganar las elecciones.

– Andalucía encabeza el ranking de municipios más pobres y municipios con menos renta. Esto viene ocurriendo con los gobiernos de PSOE y PP en la Junta y en Madrid. ¿Por qué seguimos encabezando estas listas?

Nos queda mucho por hacer. Vamos por buen camino con las recetas que hemos puesto en marcha: Bajarle los impuestos a cuatro millones de andaluces y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos hecho tres decretos de simplificación administrativa para agilizar las inversiones y hemos confiado plenamente en el talento de Andalucía.

– Los ciudadanos no comprenden la falta de entendimiento entre administraciones. ¿Por qué pasan estas cosas?

Influyen varios motivos. El peor de ellos es cuando se piensa en el partido y el mantenimiento del poder por encima de los intereses de los ciudadanos. En Cultura he tenido hasta tres ministros diferentes en tres años, lo cual imposibilita mucho cerrar las operaciones. Ese tipo de situaciones generan falta de seriedad e inestabilidad. Luego, también está el ingrediente electoral.

– ¿Qué pasa con la financiación del Metro de Sevilla?

Empezamos a pedir la cofinanciación del ministerio para la Línea 3 y el gobierno seguía sin decidirse. Mientras que esté Juanma Moreno, con el Metro de Sevilla no vamos a llevar los ritmos de Sánchez. Hemos actualizado toda la línea 3, vamos a licitar de manera inminente el ramal técnico y estamos trabajando en el estudio del tramo sur. A principios del próximo año licitaremos el proyecto de la Línea 2. Vamos a tirar para adelante, nuestro gobierno va a poner 500 millones de euros. De momento nos han dado cita para el día 21 y digo yo qué mala noticia nos tendrán que dar para no citarnos ahora antes de las elecciones. Espero que nos den los 500 millones para completar la línea hasta el Prado. Con nuestros 500 millones de euros, podemos llegar hasta la Ronda Histórica. Nosotros vamos a empezar.

– Sigue habiendo problemas para coger una cita en Atención Primaria.

Nos queda mucho por hacer. Pero nunca antes había habido un presupuesto en sanidad como lo ha habido en esta legislatura con una pandemia brutal de por medio. Si no hubieran vetado los presupuestos de 2022, la sanidad contaría con mil millones de euros más en esta legislatura, tres mil millones más en total. Hemos incorporado 22.000 profesionales más y se han construido 33 nuevos centros sanitarios, entre ellos el Hospital Militar. Hace año y medio estaba lleno de palomas, de escombros y completamente abandonado y hoy es uno de los hospitales referentes en nuestro país con una unidad de Lesionados Medulares que es puntera. Y un último dato, llevo años escuchando en el Parlamento que hasta que no se invierta la sanidad en torno al 7% del PIB de Andalucía no tendremos una sanidad en condiciones. Pues llevamos por el 7,7%.

– Qué inversiones prevé en conjuntos arqueológicos como Itálica, que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad, o yacimientos como El Carambolo y Valencina.

Itálica es fundamental. Hemos invertido muchísimo en su puesta en valor, en eliminación de barreras e introducción de nuevas tecnologías. Justo al lado está el Monasterio de San Isidoro del Campo que se nos estaba cayendo, una gran joya patrimonial de Andalucía, y ya hay un presupuesto y una planificación de inversiones de cinco millones. Con el Carambolo hemos tenido la suerte de tener a un sevillano tan generoso como Gabriel Rojas que nos ha donado el Cerro con la condición de que hagamos un plan de investigación para sacar toda la información posible y lo pongamos en valor.

– ¿Le gustaría seguir como consejera de Cultura?

Gestionar la Cultura es un privilegio. No hay una tierra en el mundo que tenga nuestra historia y nuestra cultura, que se pueda hacer ese viaje en el tiempo por la historia de Occidente sin salir de nuestra tierra. Para mí ha sido una sorpresa, un privilegio, y un auténtico regalo. Estaré donde quiera mi presidente, pero sí te puedo decir que he disfrutado mucho y me siento una auténtica privilegiada.

– Con usted como número 1 por Sevilla, el PP podría ganar por primera vez en la provincia, según las encuestas.

Eso no lo vamos a saber hasta el próximo día 19. Respeto muchísimo a todos los adversarios políticos. A mí me gusta ser cauta. Eso es una probabilidad, pero para que se cumpla tiene que ir todo el mundo a votar a Juanma Moreno.

– ¿Qué se deja en el tintero en estos tres años y medio?

Las leyes que se han quedado en puertas en el Parlamento. La Ley de Economía Circular y la Ley del Flamenco. La siguiente legislatura va a ser en la que consigamos de verdad dar esa vuelta de tuerca a nuestros servicios públicos, a nuestra sanidad, a nuestra educación y a nuestros servicios sociales. Y por supuesto vamos a reivindicar al Gobierno de la nación una financiación justa, estamos perdiendo cuatro millones de euros cada día por ese diabólico sistema de financiación.