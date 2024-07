La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves avisos por calor en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla en el marco de la primera ola de calor del verano, llegándose a alcanzar temperaturas de hasta 44 grados en algunas zonas. Esta ola de calor viene provocada por un amplio anticiclón procedente de Argelia que ha introducido sobre la Península y Baleares una masa de aire cálido, seco y estable. A este fenómeno de altas presiones se han unido factores como la elevada insolación del territorio, y la situación de estabilidad atmosférica que han hecho aumentar las temperaturas de forma generalizada.

Según la información publicada en la página web de la Aemet se ha activado la alerta naranja por altas temperaturas que rozarán los 40 grados desde las 13:00 horas hasta las 21:00 del jueves en la campiña cordobesa, la cuenca granadina del Genil, las comarcas onubenses de Andévalo y Condado, y las zonas jiennenses de Morena y Condado y del Valle del Guadalquivir. A ellas se suman las zonas del sur y del este de la campiña sevillana que tendrán mas probabilidad de alcanzar los 40 grados.

Además, la Aemet ha destacado la zona del Valle del Guadalquivir por su alta probabilidad de alcanzar los 42 y 44 grados a lo largo del día, convirtiéndose en la máxima de la comunidad y la principal zona afectada por la ola de calor.

La alerta amarilla por altas temperaturas se activará durante la misma franja horaria de la tarde del jueves y afectará a zonas de seis provincias andaluzas. Los termómetros de la campiña gaditana, las zonas de Guadix y Baza (Granada), la comarca onubense de Aracena, y la capital y Montes de Jaén rozarán los 39 grados y en momentos puntuales podrán llegar a los 40 grados.

Alerta amarilla

El aviso amarillo por calor recaerá también sobre las zonas cordobesas de la Sierra, Pedroches y la Subbética donde el mercurio alcanzará los 39 grados a lo largo del día. En la Sierra Norte de Sevilla la máxima será de 38 grados y en el litoral de Huelva 36 grados.

La Agencia estatal de Meteorología también ha alertado que las mínimas serán elevadas ya que no bajarán de los 24 grados en el sureste de la comunidad andaluza. Para el resto de la región prevé cielos con intervalos de nubes medias y altas, mientras que en las sierras orientales la nubosidad evolucionará a lo largo del día y no se descartarán tormentas secas aisladas que podrán provocar chubascos de barro. Por otro lado, en el litoral mediterráneo no se excluye la posibilidad de nieblas.

Por último, el fenómeno de polvo en suspensión aumentará su concentración de sur a norte a lo largo del día con presencia de calima en gran parte de la mitad sur y este durante el jueves. Los vientos serán de carácter flojo variable, mientras que en el estrecho soplará el levante moderado.