Las recomendaciones que seguir durante las olas de calor

Como medidas generales, es conveniente estar bien hidratado; beber mucha agua aunque no se tenga sensación de sed; evitar la exposición al sol en las horas de máxima exposición y evitar la realización de ejercicio al aire libre durante las horas centrales del día.

Además, se recomienda que, si se sale a la calle, procurar estar a la sombra, llevar la cabeza protegida y vestidos ligeros y amplios de color claro y llevar una botella de agua consigo.

Para disminuir los efectos del calor sobre el sueño, es aconsejable establecer un horario regular y dormir una siesta no superior a 30-45 minutos. También es recomendable cenar regularmente y de forma ligera (esperar dos o tres horas antes de meterse a la cama), no consumir alcohol, cafeína ni otros excitantes antes de ir a la cama y huir de interferencias exteriores, como el ruido. Se debe mantener las habitaciones frescas y recurrir al aire acondicionado. Si no se dispone de él, son importantes las duchas con agua tibia (no fría).