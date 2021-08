La Consejería de Salud y Familias realiza una serie de recomendaciones ante la ola de calor que sufre la comunidad y hace un llamamiento a la población y pide que se extremen las precauciones ante las altas temperaturas que se esperan para los próximos días en Andalucía.

Del mismo modo, la Junta de Andalucía recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas y protectoras frente al calor en la población en general, aunque especialmente en las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor, como psicótropos, antidepresivos, hipotensores y diuréticos; así como los niños y lactantes; y quienes realizan actividad física expuestas al sol.

En este sentido, y como medidas generales, es conveniente estar bien hidratado; beber mucha agua aunque no se tenga sensación de sed; evitar la exposición al sol en las horas de máxima exposición y evitar la realización de ejercicio al aire libre durante las horas centrales del día.

Además, se recomienda que, si se sale a la calle, procurar estar a la sombra, llevar la cabeza protegida y vestidos ligeros y amplios de color claro y llevar una botella de agua consigo.

Para disminuir los efectos del calor sobre el sueño, es aconsejable establecer un horario regular y dormir una siesta no superior a 30-45 minutos. También es recomendable cenar regularmente y de forma ligera (esperar dos o tres horas antes de meterse a la cama), no consumir alcohol, cafeína ni otros excitantes antes de ir a la cama y huir de interferencias exteriores, como el ruido. Se debe mantener las habitaciones frescas y recurrir al aire acondicionado. Si no se dispone de él, son importantes las duchas con agua tibia (no fría).

Los ciudadanos pueden obtener información y consejos para prevenir los efectos del alza del termómetro a través de diversas vías, como la aplicación de Salud Responde o el servicio ‘Ventana Abierta a la Familia‘, que funciona mediante el envío de mensajes vía SMS y correo electrónico (también por Salud Responde). Además, Salud y Familias tiene activado en la web de la Consejería la sección ‘Verano 2021: Cuida tu salud’ (https://www.veranoysaludandalucia.es/2021/), en la que la ciudadanía podrá encontrar recomendaciones en relación a las altas temperaturas.

El pasado 1 de junio la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía activó el Plan de prevención ante las altas temperaturas para minimizar los efectos del calor sobre la salud de la población, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Desde entonces y hasta el 15 de septiembre, diariamente se recibe la notificación oficial de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en la que se informa sobre las previsiones de temperaturas del día y a cuatro días vista que se registrarán en cada provincia.

