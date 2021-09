Alcalareña, veinteañera, universitaria y mujer trans. Ella es Carly García. Ha hecho pública una historia de aceptación personal, de valentía, de burlas y de apoyos, de felicidad y de libertad para «descubrir que lo importante es lo que pensara sobre mí misma y no lo que piensen los demás. No se puede permitir que quienes no te conocen de nada definan tu verdad, tu identidad. Ese poder es sólo de una misma», afirma durante la charla.

Carly tuvo que pasar por una adolescencia difícil por no encontrar su sitio, por sentirse diferente, por la incomprensión de quienes la rodeaban, o la falta de empatía o experiencia para poderla apoyar. Fue una época donde experimentó la «soledad» hasta plantearse quién era. Gracias a una orientadora escolar, a algunos amigos y amigas y, sobre todo, al apoyo incondicional de una familia que antepuso el amor por su hija a cualquier otro prejuicio, hoy Carly es ejemplo no sólo para jóvenes, sino también para adultos, de la valentía y madurez de aceptarse y ser feliz.