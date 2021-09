Las embarazadas que han contraído la covid-19 y han sufrido complicaciones, e incluso han fallecido, han tenido en su mayor parte un factor común: no vacunarse. Teresa de Troya de Sola, matrona del Hospital Universitario Virgen del Rocío, cuenta en una entrevista concedida a Sevilla Actualidad cómo han sido los embarazos durante la pandemia, los partos de mujeres contagiadas y cómo reacciona el feto ante la vacuna. «La embarazada y el feto son uno, por lo que si esta se contagia de covid-19, también lo hace su hijo, al igual que si se vacuna».

¿Cómo fueron los primeros contagios en embarazadas?

En las primeras olas se nos contagiaban algunas embarazadas de covid-19, pero no había ninguna trascendencia. Era como la gente joven. Se contagiaban, se quedaban los días que se tenían que quedar en su casa y ya está. Las derivábamos a unas consultas que se hacen en el hospital maternal y se ponía heparina durante 14 días. Se hacía un seguimiento de todas esas mujeres, pero nunca tuvieron necesidad de ingreso.

¿Cómo afectó la tercera ola a las mujeres embarazadas?

Ya a primeros de junio se empezó a hablar de una nueva cepa de covid-19, mucho más virulenta y contagiosa, que hacía mucho daño a la gente más joven y a las embarazadas también. No hemos tenido gente grave hasta el final, con la variante Delta. Las mujeres, al principio, pensaban que no se contagiarían. Ahora están más asustadas porque saben que esta variante es más peligrosa. Lo viven regular, sobre todo por historias de malformaciones o que le pueda pasar algo a sus niños. Con esta última ola hemos tenido embarazadas graves, e incluso un par de ellas que han muerto en el Virgen del Rocío. Cuando decimos «vacúnate», lo hacemos porque queremos evitar la muerte fetal y la muerte materna.

¿Nos estamos protegiendo menos en esta ola?

No lo creo. Los contagios de esta ola se están produciendo porque tenemos una variante nueva. En las primeras olas no teníamos vacunas y la gente no se contagia ahora como se contagiaba antes.

¿Piensa que ha existido violencia obstétrica durante la pandemia?

La violencia está en todo. Las clases han tenido que hacerse online, pero había padres que no tenían manera de hacerlo online. En la medicina igual, ha habido médicos que han hecho consultas presenciales y otros que no han hecho ninguna presencial. Ha habido mucho miedo al contagio. Es complicado, no solo en la obstetricia, sino en la vida en general. No puedo valorarlo como violencia obstétrica porque hay mucha violencia en todo y ha sido un año muy difícil.

¿Se ha encontrado a alguna embarazada que no haya querido vacunarse?

Claro, yo tengo todos los días gente negada a vacunarse. Gente que me dice: «Yo no salgo, yo me protejo». También tengo gente que se vacuna, que se fía de las instituciones, que se deja ayudar y que se guía de la evidencia científica que ahora mismo tenemos. Pero sabemos que más de 38.000 mujeres en Estados Unidos con las dos dosis, y en todos los meses del embarazo, no han tenido ninguna afectación de ningún tipo. Con el covid-19 sí hemos tenido partos prematuros, abortos y muertes de mujeres embarazadas.

¿Son mayoría las embarazadas que no se han querido vacunar?

No, son minorías ahora mismo.

¿Cómo afecta la vacuna al feto?

La mujer y el feto son uno, por lo que si esta se contagia, también lo hace su hijo, al igual que si se vacuna. Ahora mismo se está investigando, pero la recomendación es que las mujeres se vacunen en todos los trimestres y que no tengan miedo. Ahora mismo se sabe que es mucho mejor vacunar que pasar la enfermedad. Además, con esta nueva variante, el virus se comporta de forma bastante agresiva y una embarazada es una mujer que está inmunodeprimida.

Se han conocido algunos casos de embarazadas contagiadas que mueren en el parto sin que eso afecte al feto

Al igual que en el cerebro tenemos defensas, las mujeres las tenemos también en la placenta. Puede pasar el virus, pero también hay un filtro que ha hecho que muchos bebés se hayan salvado. Hasta ahora estos niños se han salvado. El bebé se ha sacado por cesárea, la madre ha seguido con problemas pulmonares y finalmente ha muerto.

P: ¿Cómo afecta al parto que una mujer esté contagiada de covid-19?

R: Normalmente, cuando una embarazada se contagia y es fuerte, se ingresa y se intenta que no se ponga de parto. Si se le ve muy grave, se le induce el parto y se “saca” al niño por cesárea. Dar a luz con covid-19, sobre todo con una variante más agresiva, se tiene que hacer de una forma que, más que de parto, es de “sacarle” el niño. A las mujeres que han estado ingresadas se les deja que pasen los días más graves y, en función de la evolución, se deja que de a luz normalmente o se le induce el parto. La mayoría de las mujeres que han tenido el covid-19 han pasado la enfermedad y luego han parido normalmente.

P: ¿Qué valoración daría, como profesional de la salud, sobre su vivencia con la pandemia?

R: Tenemos que invertir cada día un poquito más. Se nos está olvidando que la salud es una cosa de todos, sobre todo de los más vulnerables. Nos ponen muy pocas sustituciones, casi ninguna. La gente se cree que tú no trabajas y lo que te estás es doblando los turnos. Necesitamos una sanidad que no solo vaya a curar, sino a hacer prevención. Una sanidad que no deje que la gente no pueda ver a sus médicos de cabecera. La sanidad necesita recursos y los recursos significan dinero, y el dinero significa política, y que esta actúe para siempre, para todos los ámbitos de la sanidad.

