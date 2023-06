Joaquín Sánchez, leyenda eterna del Real Betis, se despidió de su gente en la última jornada de Liga frente al Valencia, pero aún deberá reunirse con sus invitados en un partido homenaje que promete emoción y calidad futbolística a raudales, cómo no, en el Benito Villamarín.

El extremo portuense que tantas alegrías ha regalado al beticismo no podía irse si no era por todo lo alto, y su afición lo sabe. Por ello, ya se ha colgado el cartel de sold out en las taquillas del templo verdiblanco, que brillará como siempre con sus gradas llenas hasta los topes para despedirse de su capitán.

En cuanto a los invitados a este partido organizado también por el propio Joaquín, el Betis se ha encargado de publicar un listado de leyendas del balompié que se unirán para honrar la carrera de un futbolista que ya es sinónimo de lealtad al conjunto de La Palmera:

¡Convocatoria confirmada del equipo #RealBetis para el partido homenaje a #Joaking!

El equipo en el que jugará Joaquín en su partido homenaje, en primer lugar, aglutina a leyendas verdiblancas que en el pasado lo dieron todo por la elástica, como Rubén Castro (máximo goleador histórico del equipo hispalense), Capi y Juanito, y jugadores en activo que se mantienen en el plantel bético, como Borja Iglesias, Canales o Juan Miranda.

Y recién salida del horno… ¡la lista definitiva de la Selección de Leyendas!

Al otro lado del terreno de juego, exbéticos como Sergio León, Fabián o Dani Ceballos se unen a jugadores que incluso militaron en el equipo rival, el Sevilla, como Nolito, Saviola y Sergio Ramos.

Ya está todo listo para una cita que servirá como broche de oro a la laureada carrera del mago de la finta y el sprint, y solo queda disfrutar de un espectáculo que unirá a futbolistas con la grada para crear un recuerdo imborrable.