El Real Betis podrá emitir el partido de la final de la Copa del Rey en el estadio Benito Villamarín ante 40.000 socios. La titular de los derechos de emisión, la empresa Mediaset, solicitó este jueves una cautelar para evitar que el conjunto verdiblanco pudiera emitir en una pantalla gigante el encuentro en su estadio para los aficionados que no han podido conseguir entrada para ver el encuentro en el Estadio de la Cartuja.

Unas medidas que también han solicitado en la provincia de Valencia, donde algunos municipios ya han anunciado la instalación de pantallas donde seguir este encuentro que tendrá lugar el próximo sábado a las 22:00 horas en el Estadio de la Cartuja.

A pesar de que el juez no concedió la cautelar, citó este viernes a ambas partes en una vista oral en el juzgado de lo Mercantil número uno de la capital hispalense. Así, los más de 40.000 béticos que han conseguido entrada para disfrutar de la final de la Copa del Rey desde el estadio Benito Villamarín podrán asistir y ver el partido en una pantalla gigante

El Real Betis ha anunciado que la recaudación que se haga se destinará íntegramente a UNICEF, congregando así a todos los béticos que no podrán acceder a la Cartuja a presenciar in situ una final a la que no llega el conjunto verdiblanco desde el año 2005, cuando ganó su último título oficial.