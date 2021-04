Los ganadores de la 22ª edición de los Laureus World Sports Awards, los galardones más prestigiosos del deporte, se anunciarán en Sevilla el 6 de mayo. Los premios serán una ceremonia virtual en la que se honrarán las actuaciones deportivas más memorables de 2020 y se reconocerá el gran impacto que han tenido en la sociedad los atletas durante el año marcado por la pandemia. Tanto la gala como las presentaciones y noticias relacionadas estarán disponibles para los medios de comunicación de todo el mundo y se difundirán ampliamente en las plataformas en redes sociales de Laureus.

Según la organización, Laureus ha seleccionado Sevilla y Andalucía para esta gala por recoger la esencia de la cultura y la pasión española. Por su impactante belleza y su fascinante historia que la convierten en una ciudad única con tres monumentos Patrimonio de la Humanidad, con una importante proyección ligada a la innovación y la sostenibilidad, y con una implicación y compromiso por igual con el deporte y la integración social. Sevilla celebra además el quinto centenario de la primera vuelta al mundo protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

En esta edición, marcada por la crisis sanitaria, con el enfoque de Laureus sobre “Sport for Good”, habrá premios adicionales que contarán historias inspiradoras de aquellos que han trabajado de forma incansable para combatir la pandemia del coronavirus. Y destacarán la figura de los deportistas que han utilizado sus posiciones de influencia para luchar por la justicia social y las causas humanitarias.

Desde su creación, Laureus ha contribuido a mejorar la vida de más de seis millones de niños y jóvenes, y ahora apoya más de 250 programas comunitarios basados en el deporte en todo el mundo haciendo realidad las palabras visionarias de su primer patrón Nelson Mandela: ‘El deporte tiene el poder de cambiar el mundo’.

La Familia Laureus se extiende por todos los continentes y es una red inspiradora centrada en el propósito de los miembros de la World Sports Academy, los embajadores, los y las deportistas, los órganos gubernamentales del deporte, las federaciones y los seguidores del público, todos ellos comprometidos con el apoyo al “Sport for Good” y con la difusión de la influencia del movimiento a una audiencia global más amplia.

Los miembros de la Laureus Academy acogieron con satisfacción la noticia. La leyenda del atletismo norteamericano Michael Johnson aseguró: «Sevilla tiene muchos recuerdos para mí. Corrí allí una de mis carreras más memorables en 1999 cuando establecí el récord mundial de los 400 metros lisos que estuvo vigente durante 17 años, así que es un lugar especial. Recuerdo haber dicho en aquel momento que era el escenario perfecto. Quería el oro, pero también sabía que no tendría muchas más ocasiones de batir el récord mundial. En Sevilla estaba realmente en paz conmigo mismo. Estoy encantado de poder volver a conectar con Sevilla, esta vez a través de los Premios Laureus».

El icono de la gimnasia olímpica Nadia Comaneci añadió: «Como miembro de la Academia Laureus desde hace más de 20 años, me gustaría decir lo mucho que me complace que podamos unirnos a Sevilla para crear lo que sé que será un maravilloso espectáculo de premios. España es uno de mis países favoritos y sé que hay una gran pasión por Laureus entre los aficionados al deporte que realmente aprecian todo el trabajo que hacemos para ayudar a los niños a través de nuestro trabajo con ‘Sport for Good’ en todo el mundo. Sevilla es una ciudad muy especial y estoy muy emocionada podamos asociarnos con ella».

El futbolista Luis Figo, que jugó para el FC Barcelona y el Real Madrid, dijo: “Como miembro de la Academia Laureus que vive en España, estoy especialmente contento de que los premios 2021 se llevan a cabo en el país una vez más. El último fue en Barcelona en 2007, que es hace mucho tiempo. Un agradecimiento especial para todos en Sevilla que están haciendo esto posible en este momento tan difícil”.

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, aseguró: “Es un gran placer para nosotros unirnos a Laureus para los Laureus World Sports Awards 2021, especialmente en un momento como éste para la ciudad de Sevilla, que celebra el 500 aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La expedición partió de Sevilla en 1519 y regresó tres años después. Desde ese momento todos los océanos y continentes del planeta quedaron conectados”.

«Ahora, con nuestro deseo de crear un nuevo propósito para nuestro futuro, una nueva conciencia de los retos a los que nos enfrentamos en el mundo moderno, podemos utilizar el mismo espíritu de los exploradores para cambiar para mejor el mundo. Al igual que Laureus, la ciudad de Sevilla apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y una vez más podemos ser un motor de cambio para el mundo».

«Reconocemos la capacidad de la humanidad para avanzar constantemente en la exploración, en la ciencia, en las artes y en el deporte. Por eso estamos muy contentos de convertirnos en socios de Laureus en este momento tan importante», añadió el alcalde Juan Espadas.

Entre los muchos grandes nombres que han tenido un año para el recuerdo y que optarán a los Premios Laureus están Rafael Nadal, Lewis Hamilton, LeBron James, Robert Lewandowski, Naomi Osaka, Federica Brignone, el Bayern de Múnich, Liverpool FC, Los Ángeles Lakers, Mercedes AMG Petronas Fórmula Uno, Ansu Fati, Joan Mir, Tadej Pogacar, Dominic Thiem, Kento Momota, Alex Smith y Mikaela Shiffrin.

La selección de nominados para los Laureus World Sports Awards 2021

Los ganadores de los Laureus World Sports Awards son seleccionados por un jurado deportivo marcado por la excelencia: los 69 miembros de la Academia Laureus del Deporte Mundial, las leyendas vivas del deporte que honran a los mejores atletas de la actualidad.

Ellos son: Giacomo Agostini, Marcus Allen, Luciana Aymar, Franz Beckenbauer, Boris Becker, Ian Botham, Sergey Bubka, Cafu, Fabian Cancellara, Bobby Charlton, Sebastian Coe, Nadia Comaneci, Nicol David, Alessandro Del Piero, Yaping Deng, Marcel Desailly, Kapil Dev, Mick Doohan, David Douillet, Rahul Dravid, Jessica Ennis-Hill, Luis Figo, Emerson Fittipaldi, Sean Fitzpatrick (Chairman), Missy Franklin, Dawn Fraser, Tanni Grey-Thompson, Ryan Giggs, Ruud Gullit, Bryan Habana, Mika Hakkinen, Tony Hawk, Maria Höfl- Reisch, Mike Horn, Chris Hoy, Miguel Indurain, Michael Johnson, Kip Keino, Franz Klammer, Lennox Lewis, Tegla Loroupe, Dan Marino, Yao Ming, Edwin Moses, Nawal El Moutawakel, Li Na, Robby Naish, Martina Navratilova, Alexey Nemov, Jack Nicklaus, Lorena Ochoa, Brian O’Driscoll, Gary Player, Morné du Plessis, Hugo Porta, Carles Puyol, Raul, Steve Redgrave, Vivian Richards, Monica Seles, Mark Spitz, Sachin Tendulkar, Daley Thompson, Alberto Tomba, Francesco Totti, Steve Waugh, Katarina Witt, Li Xiaopeng, Yang Yang

Laureus fue fundado por sus Patronos Richemont y Daimler, y cuenta con el apoyo de sus socios globales Mercedes-Benz, IWC Schaffhausen y MUFG.

LISTA DE NOMINADOS A LOS LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 2021

Laureus World Sportsman of the Year Award (Premio Laureus al mejor deportista masculino del año)Joshua Cheptegei (Uganda) Atletismo: batió los récords del mundo de los 5.000 y 10.000 metros en 2020

Armand Duplantis (Suecia) Atletismo: batió el récord del mundo en salto con pértiga en pista cubierta y al aire libre en 2020

Lewis Hamilton (Reino Unido) Automovilismo: ganó su séptimo Campeonato del Mundo de Fórmula 1 igualando el récord

LeBron James (EE. UU.) Baloncesto: la estrella de Los Ángeles Lakers ganó su cuarto título de la NBA y su cuarto reconocimiento como Jugador Más Valioso en una final.

Robert Lewandowski (Polonia) Fútbol: con 55 goles para el Bayern de Múnich, que ganó la Champions League y la Bundesliga

Rafael Nadal (España) Tenis: ganó su decimotercer Abierto francés, el vigésimo Grand Slam de su carrera, igualando así a Roger Federer

Laureus World Sportswoman of the Year Award (Premio Laureus a la mejor deportista femenina del año)Anna van der Breggen (Países Bajos) Ciclismo: ganó las pruebas de carrera en carretera y contrarreloj en los Campeonatos del Mundo

Federica Brignone (Italia) Esquí: primera italiana en ganar la general de la Copa del Mundo, así como las categorías de combinada y slalom gigante.

Brigid Kosgei (Kenia) Atletismo: ganó la reprogramada Maratón de Londres con una ventaja de más de tres minutos

Naomi Osaka (Japón) Tenis: con tan solo 22 años ganó su segundo Abierto estadounidense en 2020, el tercer Grand Slam de su carrera

Wendie Renard (Francia) Fútbol: capitana del equipo de Lyon, que ganó su quinta Champions League femenina consecutiva

Breanna Stewart (EE. UU.) Baloncesto: llevó a las Seattle Storm a ganar el Campeonato de la WNBA y ganó el título de Jugadora más valiosa en la final

Laureus World Team of the Year Award (Premio Laureus al mejor equipo del año)Selección argentina de rugby masculino: derrotaron por primera vez en la historia a los All Blacks, los tres veces campeones del mundo

Bayern de Múnich (Alemania) Fútbol: ganaron la Champions League, la Bundesliga y la Copa de Alemania a las órdenes de Hansi Flick

Kansas City Chiefs (EE. UU.) Fútbol americano: ganaron la Super Bowl por primera vez desde 1970

Liverpool (Reino Unido) Fútbol: de la mano de Jurgen Klopp, ganó su primer título de la Premier League inglesa en 30 años

Los Ángeles Lakers (EE. UU.) Baloncesto: inspirados por LeBron James, ganaron su Campeonato de la NBA número 17

Equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas (Alemania): alcanzó el récord de su 7º Campeonato

Laureus World Breakthrough of the Year Award (Premio Laureus al mejor deportista revelación del año)Ansu Fati (España) Fútbol: a sus 17 años se convirtió en el goleador más joven de la selección española y en El Clásico para el Barcelona

Patrick Mahomes (EE. UU.) Fútbol americano: a sus 24 años, llevó a los Kansas City Chiefs a ganar su primera Super Bowl en 50 años

Joan Mir (España) Motociclismo: con 23 años ganó su primer Campeonato del Mundo de Moto GP

Tadej Pogacar (Eslovenia) Ciclismo: con 21 años se convirtió en el ciclista más joven del siglo en ganar el Tour de Francia

Iga Swiatek (Polonia) Tenis: con solo 19 años, ganó el Abierto francés y se convirtió en la ganadora más joven de Roland Garros desde 1992

Dominic Thiem (Austria) Tenis: ganó el primer Grand Slam en el Abierto estadounidense y llegó a la final del Abierto australiano

Laureus World Comeback of the Year Award (Premio Laureus a la mejor reaparición del año)

Daniel Bard (EE. UU.) Béisbol: exitoso regreso tras una ausencia de siete años por problemas de distonía

Kento Momota (Japón) Bádminton: el número 1 del mundo regresó a la competición tras sobrevivir a un grave accidente de coche

Alex Morgan (EE. UU.) Fútbol: debutó con el club londinense Tottenham tan solo 184 días después de dar a luz

Max Parrot (Canadá) Snowboard: recuperado de un cáncer, ganó dos medallas de oro en los X-Games de 2020

Mikaela Shiffrin (EE. UU.) Esquí: regresó de una pausa tras el fallecimiento de su padre para volver a ganar torneos

Alex Smith (EE. UU.) Fútbol americano: de regreso con los Washington 728 días y 17 operaciones después de su lesión en una pierna

Laureus Sport for Good AwardBoxgirls (Kenia) Boxeo – apoya y empodera a las niñas en situación de riesgo en las comunidades marginales de Nairobi

Fundación Colombianitos (Colombia) Fútbol y Rugby – salva las diferencias de género y promueve la educación a través del deporte

Kickformore (Alemania) Fútbol – educa a los jóvenes para que hagan contribuciones positivas en sus comunidades

