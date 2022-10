El Festival de Sevilla, que se celebrará del 4 al 12 de noviembre, vuelve un año más a convocar al talento cinematográfico más cercano en torno a Panorama Andaluz, un espacio de referencia para las producciones (películas o cortos) con participación andaluza filmadas durante el último año en Andalucía, y en el que se estrenará entre otras obras el documental sobre Gata Cattana, Eterna. Esta sección está concebida como una oportunidad para establecer un diálogo entre los cineastas de nuestra comunidad y el contexto de la creación cinematográfica internacional.

Panorama Andaluz será un año más la gran plataforma de lanzamiento de unas películas que iniciarán su distribución a partir de su estreno en el certamen sevillano. Y por tercer año consecutivo la sección será competitiva, lo que favorece una importante presencia de estrenos absolutos: en concreto, siete de los ocho largometrajes que optarán este año al Premio a la Mejor Película Andaluza.

Este apartado de la programación se ha presentado este lunes en un acto en el Centro Paseo Marqués de Contadero, en el que han participado, junto con los directores y responsables de las películas, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; el director del Festival de Sevilla, José Luis Cienfuegos; el coordinador del ciclo Panorama Andaluz, Juan Antonio Bermúdez; y el responsable del Departamento de Cine de RTVA, Leonardo Sardiña.

Programación de la sección

Entre los indiscutibles platos fuertes de esta sección del Festival de Sevilla está la presentación en exclusiva de Eterna, documental que se acerca a la figura y a la obra de la poeta y rapera Gata Cattana. Es el debut en el largo de José Manuel Sayalonga, en compañía de David Sainz (Malviviendo, Obra 67, Grasa). Con la participación de amigos y compañeros como Sara Socas, Frank T o Mala Rodríguez, el documental muestra abundante material inédito de la infancia, adolescencia y la carrera profesional de la poeta y rapera cordobesa, una figura de gran relevancia generacional por su compromiso con el feminismo y su sensibilidad social cuya pérdida prematura, en 2017 y con tan sólo 25 años, causó una gran conmoción.

Asimismo, el flamenco volverá a tener una presencia destacada, con otros dos estrenos mundiales: Antonio Canales, bailaor, dirigido por el algecireño Raúl Rosillo, plantea un atractivo seguimiento de la trayectoria del bailaor y coreógrafo sevillano; mientras que Cante jondo, Granada 1922, del granadino José Sánchez-Montes, aborda, apoyándose en técnicas de animación para ampliar y enriquecer el contexto histórico del relato, la historia de uno de los hitos en la legitimación y la trascendencia social del flamenco, el Concurso de Cante Jondo que tuvo lugar en Granada en 1922, impulsado por intelectuales como Manuel de Falla, Joaquín Turina y Federico García Lorca.

Panorama también contará este año con Solitude, debut de la joven directora sevillana Margarita Morales, en la línea del mejor cine independiente, compone un poderoso retrato intimista de una enigmática mujer a la que da vida Lola Botello. También se estrenan en la dirección de largometraje las granadinas Mayte Gómez Molina y Mayte Molina Romero, madre e hija que consiguen en Como ardilla en el agua un emocionante ensayo autobiográfico que les permite hablar de los vínculos familiares, las dificultades de la realización profesional o las exigencias que la sociedad impone a las mujeres en relación con su cuerpo.

En un formato que exprime al máximo el género de la entrevista y el retrato de personajes y lugares, Hugo Cabezas y Alejandro Gonzalez retratan en Últimas unidades el pequeño comercio en Sevilla, un humilde sector económico reivindicado como icono de la identidad local y símbolo de un mundo en trance de desaparición, aquél hecho a la medida de las personas y no de las grandes corporaciones.

Completan Panorama Andaluz Mariano Agudo, que con la complicidad de Daniel Lagares se adentra en la Amazonía peruana para hablar de luchas locales y globales, ofreciendo en Wändari / Territorio un fresco de las comunidades indígenas amenazadas por la extracción ilegal de oro y madera; y Jesús Ponce, que en Val del Omar, poeta audiovisual sigue la huella de una de las grandes inteligencias creativas del cine español de todos los tiempos.

Como cada edición, Panorama Andaluz dedicará además una especial atención a los cortometrajes, en esta ocasión con una selección de 15 títulos que optarán a dos galardones convocados en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide: el Premio Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje (2.000 euros) y el Premio Especial Rosario Valpuesta a la contribución artística (1.000 euros).

Eventos especiales con sello andaluz

El talento de los cineastas andaluces encontrará cauces para su difusión en el Festival de Sevilla también en una serie de sesiones especiales. Así, creadores tan diferentes entre sí como Chiqui Carabante, Rocío Mesa, Paco Campano, Ricardo Iniesta y Juan Sebastián Bollaín tendrán un importante protagonismo en una serie de eventos que pondrán de manifiesto la riqueza y la variedad de la creación cinematográfica en Andalucía.

Chiqui Carabante presentará el estreno mundial de La fortaleza, aspirante también al Premio a la Mejor Película Andaluza. Con un reparto en el que sobresalen figuras como Fernando Cayo, Goya Toledo, Fernando Tejero o José Manuel Poga, el malagueño presenta una comedia muy negra en la que unos hermanos se disputan el disfrute en exclusiva de la suculenta herencia de su difunto padre mediante un macabro juego.

Muy esperada es también Secaderos, la ópera prima con la que Rocío Mesa protagonizó un brillante paso por San Sebastián. En ella, la directora entonauna elegía por las tradicionales plantaciones de tabaco de la Vega de Granada, a través de la cual plantea una sorprendente mirada a las formas de vida (rural) en extinción.

Paco Campano vuelve al fin a la dirección con Arde!. Enmarcada en el singular Proyecto 10+1 de Gonzalo García-Pelayo y con producción de éste mismo y La Zanfoña, la película constituye una nueva incursión del sevillano en la serie B y el cine exploitation, esta vez mediante el homenaje a Armando Bó e Isabel Sarli, dos figuras de culto que con sus películas de alto voltaje erótico y marcada devoción por la cultura pop revolucionaron el cine argentino entre los años 60 y 80 y ha seguido cautivando hasta hoy mismo a una legión oculta de admiradores en todo el mundo, uno de ellos el cineasta y escritor estadounidense John Waters.

En El abrazo del tiempo, por su parte, el dramaturgo y fundador de Atalaya Ricardo Iniesta recorre las cuatro décadas de trayectoria y los principales logros artísticos de esta compañía teatral sevillana fundamental para comprender la evolución del panorama de las artes escénicas no sólo en Andalucía.

Un maestro de la iconoclasia audiovisual

Otro de los grandes hitos del andaluces del Festival de Sevilla será el estreno absoluto de cinco cortometrajes de Juan Sebastián Bollaín, a cuya obra dedicó el Festival de Sevilla un ciclo en su edición de 2015. Estas piezas inéditas fueron filmados por el cineasta en su primera juventud (década de los 60 y primeros 70), en diferentes espacios en los que transcurría su vida en aquellos años, como el colegio Covarrubias en Madrid, la Playa América en La Coruña o lugares de Sevilla como el Parque de María Luisa y el popular mercadillo de El Jueves.

Poder ver estas obras restauradas y digitalizadas por la Filmoteca de Andalucía supone una oportunidad privilegiada para conocer los inicios de uno de los talentos fundamentales del cine andaluz, autor de películas de narrativa convencional como Las dos orillas (1986) y Belmonte (1995) y de una abundante obra de vocación iconoclasta, entre la experimentación, el surrealismo y la cultura callejera. Se da además la circunstancia de que esta proyección de piezas inéditas coincidirá con la próxima aparición de las memorias de Bollaín en la editorial Barrett.





LARGOMETRAJES DE PANORAMA ANDALUZ

Eterna (Juanma Sayalonga y David Sainz)

Antonio Canales, bailaor (Raúl Rosillo)

Cante jondo, Granada 1922 (José Sánchez-Montes)

Solitude (Margarita Morales)

Como ardilla en el agua (Mayte Gómez Molina y Mayte Molina Romero)

Últimas unidades (Hugo Cabezas Gallardo y Alejandro González Toro)

Wändari / Territorio (Mariano Agudo y Daniel Lagares)

Val del Omar, poeta audiovisual (Jesús Ponce)





CORTOMETRAJES DE PANORAMA ANDALUZ

@buddistandqueer: del sari al hábito (Daniel Sánchez-López)

Ahora aquella utopía (Violeta Sarmiento Pérez y Julia Cortegana de la Fuente)

Antes de nacer (Carmen Jiménez y Alexandra Mena)

El nazareno (José Luis Pineda)

El perro de un torero (Sandra Romero Acevedo)

La vida entre dos noches (Antonio Cuesta)

Last Night at Paris Blues (Fany de la Chica)

Los espantos (Jorge Castrillo)

Menudo viaje. El sueño torcido del arte contemporáneo (María Cañas)

Mi vida al principio (Ana Puentes)

MotherTruckers (Paula Romero)

Rehilete (Gabriel Gómez Mendoza)

Se van sus naves (Elías Pérez)

Velar (Rafael Martínez Calle)

Not Found (Adonis Macías y Bea Hohenleitter)

En mi piel (Sándor M. Salas) Fuera de competición







EVENTOS ESPECIALES

La fortaleza (Chiqui Carabante)

Secaderos (Rocío Mesa)

Arde! (Paco Campano)

El abrazo del tiempo (Ricardo Iniesta)

Cortos de juventud de Juan Sebastián Bollaín: Este es mi hijo muy amado, Este perro colegio, Mis guardas, No y Una habitación llena de humo