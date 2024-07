Con una carrera que abarca más de 30 años y una lista interminable de éxitos, The Prodigy, la legendaria banda británica, ofrecerá un espectáculo de electrónica punk este martes en Sevilla, en la Plaza de España, en el marco del Icónica Fest.

Este concierto se presenta «como uno de los más potentes» de los últimos días de esta edición del festival, «como una oda a la electrónica de los años 90 y los grandes temas que marcaron a millones de personas», tal como señala la organización en una nota de prensa. Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse en ‘www.iconicafest.com‘, y en las taquillas del propio recinto.

The Prodigy regresa a Sevilla pocos días antes de celebrar tres décadas sobre los escenarios. Será el 23 de julio cuando se cumpla ese aniversario, de modo que se se trata de una gira «cargado de nostalgia». Aquel mismo día de hace 30 años, la banda británica se presentó por primera vez en España, «emergiendo en los vibrantes circuitos de fiestas o raves, que empezaban a hacerse populares, especialmente en la Costa del Sol».

El grupo britanicó destacó en aquel entonces entre los amantes de la música electrónica y su impacto ya se hacía sentir también de manera internacional, siendo un avance del éxito que les esperaría durante su carrera musical. Desde su formación en 1990, han lanzado álbumes que se han convertido en himnos generacionales como ‘Music for the Jilted Generation’, ‘The Fat of the Land’ y ‘Invaders Must Die’.

Con una reputación mundial «por sus dinámicos y enérgicos conciertos», The Prodigy ha conquistado escenarios «en todos los rincones del planeta», desde los festivales más grandes hasta las salas más prestigiosas. Han sido galardonados con múltiples premios, incluyendo varios MTV Europe Music Awards y Brit Awards, y han vendido millones de discos en todo el mundo.

El show que presentarán en Icónica Santalucía Sevilla Festo «promete ser una mezcla electrizante de sus grandes éxitos y últimas producciones». Los asistentes pueden esperar una noche «llena de energía desenfrenada, luces deslumbrantes y la inconfundible presencia escénica» de The Prodigy. Este concierto no solo es una oportunidad para disfrutar de su música en vivo, «sino también para experimentar la esencia misma de lo que hace de este grupo una leyenda en la música moderna».