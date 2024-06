Un verano más, el patio de la Diputación de Sevilla se convierte en un cine de verano con su programación para este periodo estival de 2024. El cine de verano de la Diputación de Sevilla comenzará a funcionar el próximo miércoles 26 de junio, y ya se conocen que películas se proyectarán durante todos los meses de verano. El precio de las proyecciones es de 4,5 euros y todas comienzan a las 22:15 horas. Puedes acceder a la compra de entradas a través de este enlace.

Proyecciones de junio

26 de junio – 10:15 pm – TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE

27 de junio – 10:15 pm – VIDAS PASADAS

28 de junio – 10:15 pm – A FUEGO LENTO

29 de junio – 10:15 pm – VIDAS PASADAS

30 de junio – 10:15 pm – EL VIEJO ROBLE (V.O.S.E.)

Proyecciones de julio

1 de julio – 10:15 pm – EL MAESTRO QUE PROMETIÓ EL MAR

2 de julio – 10:15 pm – ROBOT DREAMS

3 de julio – 10:15 pm – LOS QUE SE QUEDAN

4 de julio – 10:15 pm – YO, CAPITÁN

5 de julio – 10:15 pm – LOS QUE SE QUEDAN

6 de julio – 10:15 pm – OPPENHEIMER

7 de julio – 10:15 pm – EL SOL DEL FUTURO (V.O.S.E.)

8 de julio – 10:15 pm – LA ESTRELLA AZUL

9 de julio – 10:15 pm – PERFECT DAYS

10 de julio – 10:15 pm – GOLPE DE SUERTE

11 de julio – 10:15 pm – 10:30 pm – ANATOMÍA DE UNA CAÍDA

12 de julio – 10:15 pm – LOS BUENOS PROFESORES

13 de julio – 10:15 pm – ANATOMÍA DE UNA CAÍDA

14 de julio – 10:15 pm – EL ÚLTIMO VERANO (V.O.S.E.)

15 de julio – 10:15 pm – SABEN AQUELL

16 de julio – 10:15 pm – PEQUEÑAS CARTAS INDISCRETAS

17 de julio – 10:15 pm – FALLEN LEAVES

18 de julio – 10:15 pm – LOS NIÑOS DE WINTON

19 de julio – 10:15 pm – LA QUIMERA

20 de julio – 10:15 pm – LOS NIÑOS DE WINTON

21 de julio – 10:15 pm – LAS HERMANAS MUNEKATA (V.O.S.E.)

22 de julio – 10:15 pm – CAMPEONEX

23 de julio – 10:15 pm – SALA DE PROFESORES

24 de julio – 10:15 pm – UN AMOR

25 de julio – 10:15 pm – LA ZONA DE INTERÉS

26 de julio – 10:15 pm – DESCONOCIDOS

27 de julio – 10:15 pm – LA ZONA DE INTERÉS

28 de julio – 10:15 pm – ENTRE LAS HIGUERAS (V.O.S.E.)

29 de julio – 8:00 am – 5:00 pm – CHINAS

30 de julio – 10:15 pm – RADICAL

31 de julio – 10:15 pm – SECRETOS DE UN ESCÁNDALO

Proyecciones de agosto

1 de agosto – 10:15 pm – LAS DOS CARAS DE LA JUSTICIA

2 de agosto – 10:15 pm – MARIA MONTESSORI

3 de agosto – 10:15 pm – POBRES CRIATURAS

4 de agosto – 10:15 pm – MONSTRUO (V.O.S.E.)

5 de agosto – 10:15 pm – CERRAR LOS OJOS

6 de agosto – 10:15 pm – PUAN

7 de agosto – 10:15 pm – LA TRENZA

8 de agosto – 10:15 pm – LOS PEQUEÑOS AMORES

9 de agosto – 10:15 pm – CIVIL WAR

10 de agosto – 10:15 pm – LOS ASESINOS DE LA LUNA

11 de agosto – 10:15 pm – PARADISE IS BURNING (V.O.S.E.)

12 de agosto – 10:15 pm – CREATURA

13 de agosto – 10:15 pm – BARBIE

14 de agosto – 10:15 pm – MÁS QUE NUNCA

15 de agosto – 10:00 pm – EL COLOR PÚRPURA

16 de agosto – 10:00 pm – LA TIERRA PROMETIDA

17 de agosto – 8:00 am – 5:00 pm – RIVALES

18 de agosto – 10:00 pm – LA PATRIA PERDIDA

19 de agosto – 8:00 am – 5:00 pm – LA CASA

20 de agosto – 10:00 pm – PRISCILLA

21 de agosto – 10:00 pm – PÁJAROS

22 de agosto – 10:00 pm – SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANA

23 de agosto – 10:00 pm – HASTA EL FIN DEL MUNDO

24 de agosto – 10:00 pm – SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANA

25 de agosto – 10:00 pm – SHAYDA (V.O.S.E.)

26 de agosto – 10:00 pm – SEGUNDO PREMIO

27 de agosto – 10:00 pm – LA PROMESA DE IRENE

28 de agosto – 10:00 pm – MAMÍFERA

29 de agosto – 10:00 pm – TATAMI

30 de agosto – 10:00 pm – FUEGOS ARTIFICIALES

31 de agosto – 10:00 pm – MEMORY

Proyecciones de septiembre

1 de septiembre – 10:00 pm – EL MONJE Y EL RIFLE (V.O.S.E.)

2 de septiembre – 10:00 pm – CALLADITA

3 de septiembre – 10:00 pm – SANGRE EN LOS LABIOS

4 de septiembre – 10:00 pm – EL VALLE DE LA ESPERANZA

5 de septiembre – Sin película programada

6 de septiembre – 10:00 pm – KINDS OF KINDNESS

7 de septiembre – 10:00 pm – HIT MAN

8 de septiembre – 10:00 pm – ON THE WATERFRONT (V.O.S.E.)