El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) en colaboración con el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) y la Filmoteca de Andalucía, presenta una serie de proyecciones titulada «Debutantes. 6 Cartas de Amor al Cine». Este ciclo de cine de verano se llevará a cabo los miércoles 5, 12, 19 y 26 de junio, y 3 y 10 de julio de 2024, a las 22:30 horas, en el Patio del Padre Nuestro del CAAC. Las puertas abrirán a las 21:50 horas.

El acceso al recinto será por el Camino de los Descubrimientos s/n, junto a la Pasarela de Torneo. La entrada es libre hasta completar aforo, pero es importante tener en cuenta que no se permitirá el acceso de bicicletas al recinto y que solo los perros guía podrán acompañar a las personas invidentes. La programación de este evento ha sido curada por Pablo García Casado, quien nos trae una selección de películas debutantes, realizadas por jóvenes cineastas-

Programa

Miércoles 5 de junio de 2024

Animalia

Marruecos, 2023, 93 min., V. O. S. E

Dirección: Sofia Alaoui

Reparto: Oumaïma Barid, Mehdi Dehbi

Guión: Sofia Alaoui, Laurie Bost y Raphaëlle Vallbrune-Desplechin

Fotografía: Noé Bach

Sofía Alaoui, joven directora marroquí, nos presenta «Animalia», una distopía que nos invita a reflexionar sobre los efectos devastadores de la religión extrema, las desigualdades económicas y de género, y el poder del estado policial. A través de esta ficción apocalíptica, Alaoui nos lleva a cuestionar y explorar críticamente nuestro presente, abriendo, no obstante, una ventana a la esperanza.

Miércoles 12 de junio de 2024

Los Tonos Mayores

Argentina, 2023, 101 min., V. O.

Dirección: Ingrid Pokropek

Reparto: Sofía Clausen, Santiago Ferreira

Guión: Ingrid Pokropek

Fotografía: Ana Roy

Ingrid Pokropek nos lleva a un viaje más íntimo con «Los Tonos Mayores», una fábula sobre los efectos de una prótesis metálica en un adolescente. Esta metáfora sobre la juventud y la percepción de la realidad aborda el descubrimiento de las propias diferencias y la aceptación de lo que no encaja en la vida.

Miércoles 19 de junio de 2024

How to Have Sex

UK, 2023, 91 min., V. O. S. E

Dirección: Molly Manning Walker

Reparto: Mia McKenna-Bruce, Samuel Bottomley

Guión: Molly Manning Walker

Fotografía: Nicolas Canniccioni

Desde el Reino Unido, Molly Manning Walker nos presenta «How to Have Sex», una mirada a la vida de adolescentes británicas durante un viaje lleno de drogas, música tecno y emociones fluctuantes. Esta película es un retrato sin moraleja de un estado de ánimo colectivo, más que una narrativa dirigida.

Miércoles 26 de junio de 2024

On the Go

España, 2023, 72 min., V. O.

Dirección: María Gisèle Arroyo y Julia de Castro

Reparto: Omar Ayuso, Julia de Castro

Guión: María Gisèle Arroyo y Julia de Castro

Fotografía: Ilton K. Do Rosario

María Gisèle Arroyo y Julia de Castro nos llevan por el sur de España en «On the Go», una road movie llena de música, deseo y amistad. Este viaje trepidante a bordo de un Chevrolet blanco nos muestra personajes al límite, explorando temas como la maternidad y lo queer, con una energía y frescura únicas.

Miércoles 3 de julio de 2024

Golán

Colombia, 2024, 99 min., V. O.

Dirección: Orlando Culzat

Reparto: Jacobo Vera, Marcela Agudelo

Guión: Orlando Culzat

Fotografía: Juan Carlos Martínez

Orlando Cluzat desde Colombia nos trae «Golán», una historia sobre un adolescente enfrentando un mundo de machismo, racismo y xenofobia. En medio de esta hostilidad, Cluzat explora el duelo, la soledad y los rituales de paso a la adultez, desafiando los modelos tradicionales de familia.

Miércoles 10 de julio de 2024

Alemania

Argentina, 2023, 87 min., V. O.

Dirección: María Zanetti

Reparto: Maite Aguilar, Miranda de la Serna

Guión: María Zanetti

Fotografía: Agustín Barrutia

María Zanetti concluye este ciclo con «Alemania», un relato situado en la Argentina de los años 90. A través de una atmósfera familiar acogedora y asfixiante, Zanetti narra la encrucijada de una joven que debe encontrar su propio camino, en un tono íntimo y contenido.