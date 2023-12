El Espacio Turina, perteneciente al Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla, arranca este puente con una trepidante semana musical que ofrece un total de seis conciertos de músicas tan variadas como la música barroca, la música contemporánea, el jazz o la música antigua.

De esta forma, este lunes 4 de diciembre la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla (Aaobs) culmina su ciclo Otoño Barroco 2023 con el ya tradicional concierto participativo en el Espacio Turina. Así, el Coro de la Aaobs y la Orquesta Residente del Otoño Barroco, dirigidos por uno de los más prestigiosos directores corales españoles de nuestros días, Marco Antonio García de Paz, interpretarán obras de Handel, Vivaldi y Bach. Junto a ellos intervendrá como solista el violonchelista Mateo Murillo, vigente ganador de la Beca Aaobs-FeMÀS.

Tras los conciertos de Andrés Cea en el Real Monasterio de San Clemente, del concierto en familia de la Joven OBS en el Espacio Turina, y de los conciertos del ensemble luxemburgués Artemandoline en la iglesia del antiguo Convento de Santa Clara, la Orquesta Residente del Otoño Barroco, formada por ganadores de todas las ediciones de la Beca AAOBS-FeMÀS y por músicos frecuentes de la Orquesta Barroca de Sevilla, interpretará en la primera parte del concierto la obertura de la ópera Admeto, re di Tessaglia y el Concerto grosso en re menor op. 3 nº 5 de Handel, seguidas del concierto para violonchelo en do menor de Vivaldi, en el que intervendrá como solista Mateo Murillo (violonchelo).

Se sumará a la orquesta en la segunda parte del concierto el Coro de la Asociación de Amigos de la OBS que, preparado por Cristina Bayón, nació en la edición 2018 del Otoño Barroco con el objetivo de poder dotar en un futuro a la OBS de un conjunto vocal que le permita abordar programas con coro. Abordarán juntos un motete de Kuhnau reinstrumentado y adaptado al alemán por Bach, seguido de su cantata BWV 62 para el primer domingo de Adviento Nun komm, der Heiden Heiland (Ven, Salvador de los gentiles), donde el tenor Ariel Hernández y el bajo Víctor Cruz intervendrán como solistas.

El público podrá participar cantando el coral de la cantata BWV 62 adaptado al castellano por Rocío de Frutos, autora de la tesis doctoral ‘El debate en torno al canto traducido. Análisis de criterios interpretativos y su aplicación práctica’. Los corales de Bach en su contexto histórico eran cantados por la feligresía asistente a la liturgia en su lengua vernácula, el alemán.

El Otoño Barroco es un ciclo organizado y producido por la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, entidad sin ánimo de lucro nacida en mayo de 2007 con el objetivo principal de dar apoyo social a la Orquesta Barroca de Sevilla.

Con sus 1000 socios, la Aaobs es una de las asociaciones de aficionados a la música más importantes de la ciudad de Sevilla y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la música en Sevilla. Este ciclo recibe el apoyo de instituciones, entidades y personas colaboradoras como el ICAS, la agencia de viajes B Travel & Catai, la propia Orquesta Barroca de Sevilla, Victoria Stapells, el Conservatorio Superior de Sevilla y la Galería Berlín.

Por su parte, el miércoles 6 llega al Espacio de la calle Laraña un nuevo concierto del XIV Festival Zahir Ensemble de Música Contemporánea, esta vez con ‘Morphosis Ensemble’, dúo formado por el sinfonista barítono Joan Martí-Frasquier y el compositor, artista sonoro y pianista Joan Bagés i Rubí. Morphosis Duo es la versión básica de ‘Morphosis Ensemble’, un grupo de nueva música de creación implicado en la producción de música electroacústica mixta con el objetivo de difundir y crear repertorio con compositores y compositoras implicadas en la exploración de nuevas sensibilidades musicales.

Después de su debut en un concierto para la Associació Catalana de Compositors Actuals en Barcelona en octubre de 2016, Morphosis Duo han actuado en festivales como el New York City Electroacoustic Music Festival 2017 (EEUU) y Festival Bruits Blancs 2021 (Francia), entre otros. En base a la formación de duo han creado espectáculos como ‘Scratch’ o ‘This is not a Fad!’ donde exploran las relaciones musicales y tecnológicas entre el saxo barítono y la música electrónica.

Como es habitual, el jueves 7 le toca el turno a los Jazz&Clubs, con un concierto a cargo de ‘Pol Omedes Quintet’, que componen Pol Omedes, a la trompeta y voz; Carlos Ligero, al saxo alto; Óscar A. Rifbjerg, al piano; Antonio del Caño, al contrabajo; Fernando Caro a la batería.

De entre los músicos más sorprendentes e inquietos de la nueva generación, el trompetista y compositor Pol Omedes es una de las revelaciones más estimulantes de la escena nacional, tal y como ha dejado patente con la multitud de proyectos de recorrido que ha liderado y que encabeza actualmente, gracias también a la buena acogida de la prensa y del sector.

Entre los últimos reconocimientos que ha recibido el trompetista cabe destacar el Premio al Joven Talento (2020), concedido por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña (AMJM). Actualmente está presentando su último trabajo, ¡Pura Vida! (The Changes, 2021). La música de Pol tiene una sonoridad post-bop con pinceladas de música afro-cubana, ofreciendo un aire fresco, potente y dinámico. La banda asimila la tradición jazzística sin que ello suponga un prejuicio para dar una visión personal y concreta de los standards, y se abre también a las composiciones propias.

Uno de los platos fuertes de la semana será, sin duda, el recital que ofrece el viernes 8 de diciembre ‘Plural Ensemble’, que se enmarca dentro del XIII Festival Encuentros Sonoros y que es estreno absoluto en España.

Dentro de su Gira Nacional 2023, ‘Plural Ensemble’, el conjunto de Fabián Panisello, llega un año más a Sevilla para ofrecer un concierto que incluirá estrenos de las obras encargadas específicamente para esta gira por el conjunto a dos maestros españoles, la joven malagueña Carolina Cerezo y el muy experimentado guipuzcoano Félix Ibarrondo, además de las dos obras ganadoras de la convocatoria para jóvenes compositores que anualmente ofrece el grupo. Un estreno en España de la compositora griega Konstantia Gourzi y un homenaje al gran compositor salmantino Tomás Bretón con motivo del primer centenario de su fallecimiento completan el programa.

Muy esperado es también el encuentro de música antigua entre Hiro Kurosaki (violín) & Ignacio Prego (clave) que tendrá lugar el sábado 9. Kurosaki y Prego son ya bien conocidos del Espacio Turina, donde han actuado infinidad de veces en solitario y con formaciones diferentes. Aquí vienen para un programa con música de dos imprescindibles, dos eternos de la creación del siglo XVIII, Bach y Haendel, nacidos con pocas semanas y kilómetros de distancia, pero con carreras muy diferentes, lo que se aprecia hasta en su música de cámara.

En Cöthen, Bach compuso mucha música instrumental, incluidas seis sonatas para violín y clave obligado que se cuentan entre las más extraordinarias jamás creadas en el período barroco. Más caótico es el repertorio camerístico de Haendel. La sonata HWV 372 fue publicada en 1732, aunque debió de ser compuesta mucho antes, posiblemente no por Haendel. Sí es indiscutiblemente suya la soberbia HWV 371, su última pieza de cámara.

Todos los espectáculos tienen lugar a las 20 horas y las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la web de icas.sevilla.org y físicamente en las taquillas del Teatro Lope de Vega de lunes a viernes de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h (sábados, domingos y festivos cerrados). Además, se pueden adquirir en las taquillas del Espacio Turina desde una hora antes del comienzo del espectáculo.