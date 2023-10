El Espacio Turina arranca noviembre con una intensa programación de estrenos y recitales con algunos de los nombres más destacados del panorama musical actual. De esta forma, el espacio de la calle Laraña acogerá esta semana cuatro propuestas que se engloban en las 22 programadas para este mes y que van desde el teatro musical, a la música antigua pasando por la música vocal, la música de cámara, el jazz, la música contemporánea o los talleres musicales infantiles. Una oferta diversa que, sin duda, sitúa al Turina como el gran escenario musical de la ciudad, donde poder disfrutar de un concierto único casi a diario.

En concreto, el 1 de noviembre se presenta BIO. Una soirée de Juan Floristán (20 h.), el nuevo espectáculo del gran pianista sevillano y una de las cuatro coproducciones en las que el Turina se ha involucrado este curso en su apuesta por la creación contemporánea. Junto al proyecto Clammy BIO. Una soirée de Juan Floristán es un espectáculo en el que lo insólito, lo íntimo y lo extraordinario conviven con lo común, lo público y lo cotidiano, y en el que Floristán mostrará también su faceta de performer.

En este nuevo espectáculo impregnado de “realismo mágico” sonarán obras de Daahoud Salim (1990), George Crumb (1929-2022) y Belenish Moreno-Gil&Óscar Escudero (1993/1992). Así, los relatos de Jorge Luis Borges inspiran las tres nuevas piezas del pianista y compositor sevillano Daahoud Salim, y se darán la mano con las tecnologías de realidad aumentada y la electrónica características de las obras de los poscompositores Belenish Moreno-Gil y Óscar Escudero, reconocidas internacionalmente con el Premio Giga-Hertzy el Ars Electrónica. Además, Eine Kleine Mitternachtmusik (Una pequeña música de medianoche), primera pieza para piano compuesta en el siglo XXI por un clásico del XX, George Crumb, completará una dramaturgia llena de simbolismo que, en última instancia, nos habla de las grandes, épicas y mágicas construcciones que creamos a través del relato de nuestras propias vidas.

La dramaturgia, dirección de escena y producción audiovisual corre a cargo de Belenish Moreno-Gil&Óscar Escudero y la interpretación electrónica y automatización de Juanlu Montoro.

Por su parte, el viernes 3 de noviembre (20 horas) sonará en el Espacio Turina la viola de gamba de Johanna Rose en su presentación discográfica dentro del catálogo ‘Made in Seville’. Así, bajo el título ‘Fantasie pour la viole’, la virtuosa artista germano-sevillana realizará un recorrido por la viola da gamba que tiene como centro sus propias transcripciones de las suites para violonchelo de Bach. La suite es el lenguaje en que la viola aprendió a expresarse, sobre todo, desde que en el siglo XVII los franceses la adoptan como uno de sus instrumentos más genuinos y nobles. Rose ha escogido a tres de sus más conspicuos representantes, los dos Sainte-Colombe y Marin Maris, para contextualizar su acercamiento a Bach, que culmina con uno de los últimos grandes gambistas del XVIII, Abel, en quien el estilo de la escritura para viola está lindando ya con el universo del Clasicismo.

Tras su paso por escenarios de reconocido prestigio de todo el mundo como el Konzerthaus de Viena, la Laeiszhalle y la Elbphilharmonie de Hamburgo, los Teatros del Canal y el Auditorio Nacional de Madrid, el Gran Teatro de Bogotá, la Quirinale de Roma, el Teatro Ponchielli de Cremona, el Zaryadye Hall de Moscú o el Topcapi Palace de Estambul, Johanna Rose ha despertado el interés de la prensa internacional, que coincide en calificarla como una intérprete de gran virtuosismo y sensibilidad. Además, con su segundo trabajo discográfico, ‘Histoires d’un Ange’ (Rubicon Classics 2019), dedicado en su mayor parte a Marin Marais, obtuvo tres nominaciones para el prestigioso premio alemán Opus Klassik.

Johanna Rose ha trabajado bajo la dirección de Rinaldo Alessandrini, Monica Hugget, Maxim Emelyanychev y Carlos Núñez entre otros. Comparte una larga trayectoria con Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai), con quien desarrolla una intensa actividad por todo el mundo: Portugal, Bélgica, Alemania, Austria, Polonia, Suiza, Panamá, Sudamérica, Estados Unidos y Japón.

A ello se suma el nuevo ciclo ‘Lied en Turina’ que contempla cuatro grandes conciertos y que arranca este sábado 4 de noviembre (20 horas) con Ángeles Blancas (soprano), una de las grandes voces más reclamadas en los circuitos internacionales, y el pianista italiano Tommaso Cogato.

Blancas y Cogato realizarán un periplo lírico que transitará entre la música de los reconocidos compositores franceses Ravel (1875-1937) y Debussy (1862-1918), y el ruso Rajmáninov (1873-1943), a caballo entre el siglo XIX y el XX, para recalar en obras de autores menos conocidos por el público como las del sacerdote, etnólogo, pedagogo y musicólogo armenio Komitas (1869-1935) y en las del pianista y creador contemporáneo turco Say (1970).

El programa ‘Viaje a Oriente’ incluye las obras ‘Cinco canciones populares’ de Ravel, Proses lyriques de Debussy, cinco canciones del opus 4 de Rajmáninov y cuatro canciones de Komitas, tras las que Blancas recitará su poema ‘Oda al amor’ que aborda la violencia del hombre; para finalizar, Cogato interpretará la pieza ‘Black Earth’ de Say que cerrará estos recitales.

Ángeles Blancas destaca que el concierto “nace inspirado en la figura de Komitas y de los armenios turcos”; el programa ‘Viaje a Oriente’ tiene su génesis “en esa parte del mundo, Rajmáninov vino después”; pero señala que “es un viaje a la inversa, de Oriente a Europa, la inspiración viene hacia nosotros. Ravel y Debussy recogen todas estas influencias en todas sus armonías, en la forma en que desarrollaban la expresión artística”. Por otra parte, “las filosofías antiguas, medievales y nosotros que tenemos sangre judía, árabe… somos un ejemplo de mestizaje”.

Homenaje a Komitas

Su poema ‘Oda al amor’ se inspira “en el instante en que a Komitas están a punto de tirarle a un precipicio y empezaba lo que después se llamó el Genocidio Armenio”. El compositor “perdió el habla después de ver tanta violencia, nunca más volvió a escribir música, a sentarse al piano, estuvo veinte años en centros y hospitales psiquiátricos y murió en la soledad más absoluta”. La propuesta nació así y rinde homenaje a su figura “para no olvidar, y más en los tiempos que vivimos ahora”; sin embargo, subraya que “el arte se eleva por encima de todo esto. Eso es lo grandioso y lo que quiero expresar en armenio, en ruso y en francés”.

La soprano, radicada en Sevilla y que obtuvo el reconocimiento del público y la crítica encarnando el papel de Kostelnička en la ópera Jenůfa de Leoš Janáček que se representó en febrero el Teatro de la Maestranza, apunta que “con estos conciertos sigo transitando por una de las facetas artísticas que más me gustan y que he desarrollado en mi trayectoria como cantante; lo hago ahora en un buen momento de mi carrera y a caballo entre dos óperas, ‘Jenůfa’ en Sevilla y ‘El teorema de Pasolini’ en Berlín, que me han dado muchas satisfacciones recientemente”.

Para acabar la semana, el domingo 5 de noviembre a las 12 horas, llega el turno de la música de cámara con el segundo concierto del XXXIV Ciclo de Música de Cámara de la ROSS que contará con Katarzyna Wróbel (violín I), Uta Kerner (violín II), Jerome Ireland (viola) y Claudio R. Baraviera (violonchelo). La Real Orquesta Sinfóni de Sevilla interpretará aquí piezas de Mozart, Mendelssohn y Antonín Dvořák.

Desde su forja en el siglo XVIII la orquesta clásica se conformará a partir de un cuarteto de cuerda y un bajo, que pronto asumirá de forma exclusiva el más grande de los instrumentos de la familia (el contrabajo) para configurar ese quinteto de cuerda que ha sido la base de la orquesta hasta nuestros días. Los divertimentos escritos por Mozart en Salzburgo de vuelta de su primer viaje por Italia (iba a cumplir 16 años) tienen la forma del cuarteto, pero cuando otro adolescente como Mendelssohn escriba entre sus 12 y sus 14 años las doce sinfonías para cuerda, alternará entre conjuntos a cuatro y a cinco partes (la nº 7 está escrita a 4). En la música de cámara, el cuarteto de cuerda se convertirá en género dominante, pero los quintetos no dejarán de escribirse en distintos formatos: el 2º de Dvořák, obra aún temprana, tiene un contrabajo como quinta voz, lo que ensancha la sonoridad por los graves.

Descuentos y entradas en la programación del Espacio Turina

Esta temporada, el Turina vuelve a contar con precios asequibles y descuentos dirigidos a fidelizar a sus públicos. Así, ofrece abonos con el 30 % de descuentos para la temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla y descuentos del 15% para asociaciones musicales y grupos. Además, para el resto de ciclos se contempla un 20% de descuento para las asociaciones musicales y grupos.

Asimismo, determinados ciclos contarán con descuentos especiales, como el 25 Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla, con un 50% para la comunidad universitaria y las personas asociadas a Assejazz. Estas últimas también disfrutarán de un 50% de descuento en el ciclo ‘Jazz & Clubs’.

En esta temporada continúa el descuento para jóvenes a través de ‘Hora joven’, que implica un 50% de descuento para menores de 30 años por la compra de entradas en las taquillas del espacio una hora antes del comienzo del espectáculo.

Las entradas podrán adquirirse en la web del ICAS y en taquillas.