«Beatlefeast es un acto de amor por la banda de Liverpool y por todos aquellos que nos hemos unido y conocido gracias a su música». Con estas palabras, Marta G. Navarro, codirectora del evento, define los cuatro días de Beatlemanía que van a desarrollarse desde este jueves en Sevilla, convirtiendo a la ciudad en capital del mundo Beatle sin precedentes.

Una capital en la que sus barrios, especialmente Amate, cobra protagonismo en este tributo transversal a los ‘Fab Four’ «gracias a la entrega de los docentes de los centros Pablo VI y Juan XXIII. Lugares en los que, previamente a la efeméride se ha realizado un trabajo de investigación y conocimiento sobre los cuatro ídolos de masas británicos, sus raíces y su trabajo musical».

Visibilidad y ocio sano

«And in the end, the love you get is equal to the love you give». Ese es justo el espíritu que nos mueve. Además de actuaciones y encuentros interesantísimos con expertos y músicos que homenajean a los Beatles, Beatlefeast espera mostrar a niños y adolescentes del barrio Amate que el ocio sano es posible», sostiene Marta G. Navarro. Estudiantes a los que les llama especialmente la atención que John Lennon fuera asesinado, a la vez que se sorprenden de que McCartney, Lennon, Harrison o Starr vendieran más que todos los artistas actuales o que su repercusión mediática fuera mayor.

Tanto es así, que la primera actividad que se ha puesto en marcha previa a los conciertos y charlas ha sido la convocatoria de un concurso artístico inspirado en los cuatro visionarios del Pop británico. «Nosotros solo dimos la idea, los profesores se empaparon del todo. El tema ha sido libre y es tan importante esta faceta del evento que el premio del concurso lo entregará (bibliografía Beatle) Pattie Boyd, exmodelo de los años 60, fotógrafa y pareja de George Harrison durante más de una década. Icono de la explosión cultural y musical de entonces «que ha accedido a acompañarnos de forma totalmente altruista. Sin ella, sin su apoyo, todo esto habría sido mucho más complicado. Infinitamente agradecidos», apostilla la codirectora.

¿Por qué en Sevilla? A la pregunta de por qué en Sevilla. Marta G. Navarro responde que básicamente ella es de aquí, del barrio Amate, «y la logística y los costes siempre son menos complejos desde el campamento base». La «culpa» de la existencia de Beatlefeast es, de nuevo, el amor entre profesionales de la música, la comunicación y la oratoria que los Beatles han puesto en contacto. Marta es periodista y desde su adolescencia ha admirado la música de los protagonistas de estos días. Todo ello, unido a que profesionalmente estuvo vinculada a un grupo tributo a los Beatles, le ha permitido conocer a muchas personas afines, conocidos, clubes de fans y aficionados que, «cuando nos hemos juntado, mi codirector Andrés Vallejo y yo, lo vimos claro. Había que hacerlo. Teníamos un año por delante cuando nos lo planteamos y vimos que en 2023 se conmemoraba el 80 aniversario de George Harrison. La percha estaba servida». En definitiva. Las ciudades son sus barrios. Los cuatro fantásticos eran chicos de barrio que se retaron a encontrar la mejor combinación musical ‘beat’. Sevilla también son sus barrios.

Programación del Beatlefeast

Entre este jueves y el próximo domingo 29, músicos de enorme calidad como Patax Play Beatles, o Hey Bulldogs, junto a referentes cronistas de la banda como Mark Lewisohn, el Yuyu de Cai o Pancho Varona, llenarán diversas salas de conciertos y espectáculos que se pueden comprobar en la web de la cita inédita.

Mark Lewishon /cronista de Los Beatles

Igualmente, se podrá asistir en directo a un live de una de las entregas del podcast ‘El quinto Beatle’ en el que participa la directora entrevistada para Sevilla Actualidad e ilustres conocedores de la historia Beatle: Virginia Maestro, Litus y Roberto Álamo.

Criterios para la participación

A Sevilla acuden grupos de alta calidad artística y musical. «Ese era el primer requisito que nos impusimos tanto Andrés Vallejo, pianista y vocalista de Hey Bulldog, como yo. Hemos huido de tributos que juegan con la ilusión de la imagen Beatle para centrarnos en la recreación puramente musical», subraya Marta.

Retornando al concepto de AMOR con mayúsculas, Marta hace hincapié en que los Beatles han aportado transversalidad sin fronteras a su música. «No les importaba ni su ego, ni el dinero, ni los seguidores. Solo conseguir el mejor sonido posible. Y su repertorio así lo demuestra. Yo cuando escuché el disco blanco me pregunté ante qué estaba. Y bueno, el resto, ya es relato. Estoy convencida de que los conciertos en el Pathé Teatro van a levantar corazones. El Jazz y el Flamenco deconstruidos desde una melodía Beatles y el Concierto para George».