El mes de agosto comienza con nuevas propuestas en la agenda cultural que se suman a los ciclos de conciertos nocturnos, las visitas guiadas y la oferta expositiva de las salas municipales para invitar de este modo a disfrutar del teatro, la música y el arte también en el periodo estival. Así, arranca en la Torre de Don Fadrique este 2 de agosto «Bécquer, la vigilia del sueño». Además, continúan los conciertos programados en las «Noches de verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba», los de las «Noches en los Jardines del Real Alcázar», las visitas teatralizadas al Alcázar o el catálogo expositivo vigente en los espacios del ICAS.

La Torre de Don Fadrique es el escenario de «Bécquer, la vigilia del sueño», iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y que se podrá disfrutar de martes a sábado del 2 de agosto al 2 de septiembre (22:00 horas). El espectáculo crea un juego entre la poesía textual y la poesía visual de manera que el entorno monumental se une a la palabra y el verso del célebre poeta sevillano. El montaje, que se estrenó en 2020 con motivo de la conmemoración de los 150 años del nacimiento del poeta, llega ahora renovado y ampliado, fusionando el teatro, con la imagen, la pintura, la poesía y la tecnología. Las entradas se podrán adquirir hasta media hora antes de cada espectáculo en el propio espacio, o bien de manera online.

Conciertos nocturnos

La música sigue amenizando las noches de verano con los conciertos del ciclo «Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba», que ofrecerá espectáculos durante el mes de agosto, a las 22:00 horas. El jueves 3 serán Quique Bonal & Vicky Luna los que interpretarán algunas de sus emblemáticas versiones de clásicos del swing, jazz, funk o soul, junto a composiciones propias. También reivindicarán el swing y el soul norteamericano el grupo sevillano The DixieLab, que actuarán el viernes 4. La banda surgió como un laboratorio de música en directo para jugar, compartir, aprender y disfrutar con los clásicos del jazz más antiguo. La entrada a todos los espectáculos será gratuita hasta completar aforo, previa reserva online.

El ciclo «Noches en los Jardines del Real Alcázar» continúa ofreciendo conciertos al aire libre. El miércoles 2 se podrá disfrutar de la música folk y el rock del trío Southwest, que interpretarán el programa «Folk Across The Ocean». El jueves 3 será el «Jazz made in Andalucía» del grupo Kalishkla el que suene sobre el escenario de los jardines. El viernes 4 llegará la actuación de María Auxiliadora Bozada Waflar (violoncello) y Carmen Pérez Salmoral (piano), dedicada al centenario de la muerte de Joaquín Sorolla con piezas de Manuel de Falla, Joaquín Turina, Isaac Albéniz y Enrique Granados. Cristina Bayón (canto) y Jesús Pineda (guitarra romántica) «dibujarán» el sábado 5 las etapas de Sorolla con temas de Manuel García, Federico Moretti, Fernando Sor… Las entradas cuestan 7 euros en la web. Las que sobren se pondrán a la venta en la taquilla el mismo día de los conciertos.

Visitas teatralizadas

Además de estos espectáculos, el Real Alcázar sigue siendo el escenario de las visitas nocturnas teatralizadas que realiza la compañía Teatro Clásico de Sevilla bajo la temática «Mujeres olvidadas en la historia del Real Alcázar» y cuyas entradas pueden reservarse en la web oficial del monumento. Los pases, con grupos de 40 personas como máximo, tienen lugar los jueves, viernes y sábados y, hasta el mes de septiembre, los horarios de estos son a las 21:00, 21:30, 22:00 y 22:30 horas. Además, como novedad, este año se ofrecen audioguías específicas para la visita teatralizada en inglés para visitantes extranjeros.

Creada por la Compañía Teatro Clásico de Sevilla sobre textos de Alfonso Zurro, la representación teatral se realiza por los jardines y los palacios del monumento con seis personajes históricos vinculados al mismo y tres de ficción, que además de recorrer el Real Alcázar realizan un paseo por la historia.

Exposiciones en el Espacio Santa Clara

Las salas municipales acogen una diversa oferta expositiva para disfrutar del arte también en verano. Olontia, una mirada particular se exhibe en el Espacio Santa Clara hasta el 3 de septiembre. La exposición recoge una veintena de obras de artistas claves del arte contemporáneo español, que forman parte de la colección de la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo (FODAC), con piezas firmadas por artistas como Atín Aya, Pérez Villalta, Carlos Pérez Siquier, Ricardo Cadenas, Pablo Picasso, Salvador Dalí o Joan Miró.

También puede visitarse en Santa Clara, hasta el 10 de septiembre, la exposición Firmamentos interiores. Grandes formatos (2002-2020), en la que el artista sevillano Luis Gordillo pone el acento en la creación de gran formato, con una veintena de obras realizadas en distintos periodos del siglo XXI y no expuestas anteriormente en Sevilla. La muestra complementa la fórmula planteada en otra de las propuestas que acoge este equipamiento, en la Sala Luis Gordillo: Manicromático. Transformaciones del color en la obra de Luis Gordillo, que se enfoca en el uso del color como uno de los recursos gráficos del artista.

Muestras de arte

OǀC Louvre Étranger (hasta el 24 de septiembre), de la pareja artística OǀC, es una exposición que reúne un total de 123 fotografías de las dobles páginas intervenidas del catálogo de pintura extranjera del Louvre escrito por el crítico de arte, historiador y novelista francés Gustave Geffroy. A partir de estas páginas, ambos han creado collages marcadamente conceptuales que se convierten en otro libro que da cuenta de lo acontecido sobre cada doble página y de sus relaciones, estructuradas en una serie de ejes como la forma, el género, la extranjerización, el juego del lenguaje o la identidad.

Conceptual Andalusia [o el esfuerzo sin fin por entender mi condición filopátrica], del jerezano Juan del Junco, es la propuesta expositiva que habita la Sala Atín Aya y que podrá visitarse hasta el 10 de septiembre; una aproximación al conjunto de proyectos del mismo nombre que el artista lleva desarrollando en la última década con la ornitología como protagonista y la fotografía como soporte fundamental.

El Museo Bellver y Dolores Mejías, Colección Romántica y Costumbrista acoge hasta finales de octubre Del Paisaje a la Abstracción Romántica, del artista Paco Broca, en la que muestra que el paisaje romántico cobra vida y se convierte en una entidad simbólica, se le despoja de la razón y se le otorga espíritu, de forma que la naturaleza expresa el estado de ánimo y las inquietudes de quien las interpreta.