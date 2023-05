Este jueves 4 de mayo a las 19:00, en el lobby de Torre Sevilla, el cantante Haze presentará y firmará su último libro «Mi vida» (Editorial Espasa), de la mano de Fnac Torre Sevilla.

Nacido y criado en Sevilla, Haze se centrará en varios aspectos de su vida y su barrio en este libro. En palabras del propio cantante:

«Me he criado en el barrio de Los Pajaritos, uno de los más pobres de España. Mi infancia coincidió con el boom de la heroína, que me marcó musicalmente. De los pequeños delitos a la cárcel por no acudir a un juicio, el éxito de una maqueta que acabó en el top manta, entrevistas los medios más reputados… Esto llegó por mezclar el rap y el flamenco, algo único. De ahí vino mi contrato con una multinacional y los conciertos por todo el país. Con la crisis, pensé en un plan B. Decidí estudiar. Viví en una casa de ocupación y pasé malos momentos. Realicé la prueba de acceso a la universidad para mayores con 32 años, aprobé, hice filología hispánica con un 8,5 de nota media, luego un máster por el que fui premiado por la universidad por ser el mejor expediente. Por segunda vez había sido noticia a nivel nacional. Posteriormente, solo quedaba opositar, en pandemia, tras un año y medio saqué una plaza fija como profesor de Lengua y Literatura de Educación Secundaria».

Haze, su carrera y su vida

El Fenómeno Haze (Sergio López Sanz) comenzó en 2003, desde su primera maqueta, aquel Crónicas del barrio (2004), que disparó su trayectoria hasta ponerle banda sonora a películas como 7 Vírgenes o Yo soy la Juani. Al rap flamenco llegó desde el barrio, desde las violentas calles del extrarradio. Y también conoció las drogas, el delito y sufrió una breve temporada en la cárcel.

Tras varios discos y una carrera ascendente, Haze finaliza su contrato con una discográfica en 2010. La crisis económica se agudiza en España. Decide hacer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 e ingresa en la Universidad de Sevilla, donde se gradúa con Sobresaliente en Filología Hispánica (2011-2015). También es Máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla, distinguido con el premio al mejor expediente académico de la mencionada institución en 2019. En la actualidad ejerce como profesor de enseñanza secundaria de lengua y literatura. Además es presidente de Honor en Sevilla de la Fundación Lo Que de Verdad Importa.

Su acción solidaria no se reduce a este cargo simbólico: Haze imparte conferencias sobre motivación y valores, así como ofrece su testimonio como ejemplo de superación para los jóvenes que han nacido en barrios marginales, sin privilegio alguno.