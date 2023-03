Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Factoría Cultural, equipamiento dependiente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), realiza estos días una nueva sesión del ciclo «Café Gitano entre Libros» protagonizada por la escritora, actriz y activista Silvia Agüero, que presentará el libro Mi feminismo es gitano el jueves 9 (17.30 horas), en diálogo con la periodista Carmen Carbón, e interpretará también el viernes día 10 (20 horas) el monólogo teatral No soy tu gitana, dirigido por la actriz, directora y guionista madrileña, Nüll García, y que deconstruye la histórica imagen pública de las mujeres gitanas.

Silvia Agüero, gitana, mestiza y feminista, y colaboradora de la revista Pikara y de otros medios como Radio Vallekas o Ara!nfo, es autora también de Resistencias Gitanas, escrito junto con Nicolás Jiménez, donde denuncia el borrado de la historia del pueblo gitano. Como prueba la ausencia de la represión gitana en el currículo escolar, el desconocimiento del modelo de resistencia de las mujeres gitanas a las leyes de Felipe II, o el cuestionamiento del modelo cultural antigitano, como el estereotipo de La Gitanilla de Miguel de Cervantes.

Nacida en Vallecas en el seno de una familia paya de ideología antigitana, Agüero tomó conciencia de lo que suponía pertenecer al Pueblo Gitano y creó una asociación intercultural dirigida por personas gitanas: Pretendemos Gitanizar el Mundo, al tiempo que dirige La Revolución de las Rosas Romaníes (I Rromani Rozenqe Revolùcia), en la lucha contra la violencia obstétrica, y coordina la Plataforma Rosa Cortés.

No soy tu gitana

En 2022, creó junto a la actriz y directora Nüll García, con el apoyo actoral de Pamela Palenciano, el monólogo teatral No soy tu gitana en el Teatro del Barrio que deconstruye la histórica imagen pública de las mujeres gitanas desde 1499 hasta la actualidad. García dirige a Agüero en esta obra cuyo nombre está inspirado en el título de la película documental I Am Not Your Negro (No soy tu negro, de Raoul Peck), basada en la obra del escritor y activista por los derechos civiles estadounidense James Baldwin.

El espectáculo, que se podrá ver con entrada gratuita el viernes 10 de marzo a las 20 horas en Factoría Cultural, es un alegato de feminismo gitano que busca romper ese estereotipo que obedece a lógicas patriarcales y machistas. De esta forma, No soy tu gitana reivindica el poder invocador a las gitanas reales, de carne y hueso, «no la construida por las mentes de los poderosos: hombres, payos, católicos… a través de las leyes que han perseguido nuestra identidad y a través de la ficción promovida por la cultura dominante», explican, para añadir: «No soy ni Preciosa, ni Carmen, ni Esmeralda, ni Zemfira. Tampoco soy la gitana que te muestran a través de la telebasura. Estas creaciones de vuestros payos tienen una consecuencia real y directa en nosotras: impactan en nuestra vida y la destrozan. A mí, a nosotras, vuestros tópicos estereotípicos me afectan directamente en mi vida cotidiana».

Café gitano entre libros

Con una periodicidad mensual y organizado por el Servicio de Mediación Cultural del ICAS y Factoría Cultural, el ciclo «Café gitano entre libros» pone en diálogo a autores/as gitanos/as de ámbito nacional con personalidades vinculadas a la compleja y rica diversidad de las experiencias gitanas, acercándonos así a diferentes formas de la subjetividad romaní escrita y hablada. De esta manera, aprovechando el despertar editorial de publicaciones de autoría gitana que viene sucediendo durante los últimos cinco años, este ciclo refleja el enriquecimiento del debate sobre la presencia pública de voces romaníes y el interés por la promoción de espacios de reflexión y análisis promoviendo el derecho de acceso a la cultura propia como un deber recogido en legislaciones de diverso ámbito.