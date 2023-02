Con una gran ovación durante varios minutos y el auditorio en pie, el cine español ha homenajeado a Carlos Saura antes de comenzar la gala y saber los ganadores de los Premios Goya 2023 en Sevilla. La actriz Carmen Maura, que trabajó con Carlos Saura en ¡Ay, Carmela! –la segunda película más premiada de la historia de los Premios Goya, triunfando en el año 1991 con un total de 13 premios – ha sido la encargada de entregar el Goya de Honor 2023 a la familia del maestro aragonés, representada en el escenario de los Premios Goya por su hija, Anna Saura, su hermano, el productor Antonio Saura y su compañera, la actriz Eulalia Ramón, que apenas podían contener la emoción.

«Estamos aquí como él quiso, en representación de todos los hermanos. Nuestro padre se fue ayer, trabajando hasta el último minuto», destacó una emocionada Anna Saura de la pasión inagotable de su padre por seguir creando. La hija del maestro aragonés señaló el legado de su padre «para todos los que nos dedicamos al arte y que entendemos el cine como arte total» y deseó que recuerden su ejemplo y su cine «todos los directores que han tomado su legado con pasión».

Han leído un comunicado que les dictó Carlos Saura, que recibió el Premio de Honor de 2023 hace unos días en su casa, debido a su estado de salud. «He sido muy afortunado rodando más de 50 películas y he traspasado todos los límites que me puse de joven. Estaré feliz si algo de mi cine ha calado en los cineastas. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no estar ahí saboreándolo con vosotras y vosotros», rezaba el comunicado que leyó la actriz Eulalia Ramón.

Por su parte, Antonio Saura, reivindicó la influencia de todas las mujeres «que han estado junto a mi padre y han hecho de él mejor y le han impulsado a nuevos caminos, Mercedes Pérez, Adela Medrano, Geraldine Chaplin y Eulalia Ramón. Es algo, que cuando se reivindica su figura, se deja muchas veces de lado», señaló.

El homenaje cerró con la voz de la cantante la cantante, compositora y productora mexicana Natalia Lafourcade, que interpreta «Por que te vas». La canción forma parte de la banda sonora de la película Cría cuervos, de Carlos Saura. El tema fue popularizado por Jeanette y compuesto por Jose Luis Perales.

Mejor Actor de Reparto

⭐️ #Goya2023 a Mejor Actor de Reparto → Luis Zahera, por As bestas pic.twitter.com/vABAOTwaoi — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

El actor gallego logra hacerse con su segundo galardón, siendo esta también su segunda nominación en los premios. Su trabajo en As bestas, la tercera película en la que colabora con Rodrigo Sorogoyen, ha conquistado a académicos y académicas. Anteriormente había conseguido su primer Goya como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en El Reino.

Luis Zahera ha recibido el premio por parte de Álvaro Morte y Aitana Sánchez-Gijón, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Madres paralelas en 2022. El actor dedica unas palabras a Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, por permitirle participar en un “western”.

También ha tenido unas cariñosas palabras para sus compañeros de película, Diego Anido -con quien compartía nominación- y Denis Ménochet, a los que ha agradecido el trabajo realizado en el largometraje.

Zahera interpreta en As Bestas a Xan, uno de los hermanos Anta, quienes originan un conflicto con un matrimonio francés que viven en su aldea. La tensión entre los vecinos sube hasta llegar a un punto irretornable.

Mejor Maquillaje y Peluquería

⭐️ #Goya2023 a Mejor Maquillaje y Peluquería → Yolanda Piña y Félix Terrero, por Modelo 77 pic.twitter.com/ipnRSiL3Lo — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Actriz de Reparto

⭐️ #Goya2023 a Mejor Actriz de Reparto → Susi Sánchez, por Cinco lobitos @SusiSanabellan pic.twitter.com/QVySF3ebKi — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Petra Martínez y Belén Cuesta anunciaron que el Goya a Mejor Actriz de Reparto era para Susi Sánchez. La veterana intérprete valenciana se pone en la piel de una madre vasca, Begoña, en Cinco lobitos, la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, personaje con el que sumó su tercera nominación a los Premios Goya.

«Quiero dar las gracias a todos los compañeros académicos por este segundo reconocimiento», empezó Sánchez en su discurso de agradecimiento, donde hizo un alegato por la igualdad. «Cinco lobitos es una película que nos ha dado muchas alegría y mucha fuerza a las mujeres que han visto la película. La participación de la mujer está creciendo en el cine y el arte en general, pero nos falta abrir puertas y no las podemos abrir nosotras solas. Somo la mitad y la otra mitrad sois vosotros, compañeros, y es importante que esto no sea una lucha, por la igualdad sino un acuerdo», ha manifestado la ganadora.

Es el segundo Goya para la actriz de teatro, cine y televisión, que ya logró el de Mejor Actriz protagonista en 2019, la anterior gala celebrada en Sevilla, por La enfermedad del domingo. Este año estrenará Loli Tormenta, último trabajo del tristemente desaparecido Agustí Villaronga.

Es el primer Goya para Cinco lobitos, película que cuenta con 11 nominaciones a los Goya y que ganó la Biznaga de Oro a la mejor película en la pasada edición del Festival de Málaga.

Mejores Efectos Especiales

⭐️ #Goya2023 a Mejores Efectos Especiales → Esther Ballesteros y Ana Rubio, por Modelo 77 pic.twitter.com/f49WizW5u3 — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor actor revelación

⭐️ #Goya2023 a Mejor Actor Revelación → Telmo Irureta, por La consagración de la primavera pic.twitter.com/Vq9Dba2VyH — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Telmo Irureta ha logrado esta noche hacerse con el premio a Mejor Actor Revelación por su papel de Fernando Franco en La consagración de la primavera, de Fernando Franco, a quien ha agradecido la oportunidad de ser parte de la película y el haberlo conocido.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo de La consagración de la primavera «por llevarle de la manita», en especial para sus compañeras Valèria Sorolla y Emma Suárez a las que considera amigas además de compañeras. «Sois muy buenas personas y trabajar con vosotras ha sido una experiencia maravillosa», destacaba.

El actor vasco ha recibido el premio por parte de Tamar Novas, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por Mar adentro, y Elena Irureta, actriz de largo recorrido audiovisual y tía de Telmo.

Muy contento y visiblemente emocionado, Telmo ha reivindicado el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad «porque nosotros también existimos». «Brindemos hoy por un cine más inclusivo, con cuerpos de todo tipo», finalizaba.

Telmo Irureta interpreta en La consagración de la primavera a David, un joven con parálisis cerebral que vive con su madre y genera un vínculo muy profundo con Laura, papel interpretado por Valèria Sorolla.

Mejor Dirección de Arte

⭐️ #Goya2023 a Mejor Dirección de Arte → Pepe Domínguez del Olmo, por Modelo 77 pic.twitter.com/LUBOROPE7r — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Sonido

⭐️ #Goya2023 a Mejor Sonido → Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas, por As bestas pic.twitter.com/TDhMzcdSrj — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Diseño de Vestuario

⭐️ #Goya2023 a Mejor Diseño de Vestuario → Fernando García, por Modelo 77 pic.twitter.com/IxAhEIHMKm — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Película Iberoamericana

⭐️ #Goya2023 a Mejor Película Iberoamericana → Argentina, 1985, de Santiago Mitre (Argentina) pic.twitter.com/ncX9bBLk1r — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Dirección de Producción

⭐️ #Goya2023 a Mejor Dirección de Producción → Manuela Ocón Aburto, por Modelo 77 pic.twitter.com/wTXGxx6oNt — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Dirección de Fotografía

⭐️ #Goya2023 a Mejor Dirección de Fotografía → Álex de Pablo, por As bestas pic.twitter.com/zKgPMW8NVd — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Película Europea

⭐️ #Goya2023 a Mejor Película Europea → La peor persona del mundo, de Joachim Trier (Noruega) pic.twitter.com/C52Q9wEaSW — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Montaje

⭐️ #Goya2023 a Mejor Montaje → Alberto del Campo, por As bestas pic.twitter.com/mFtiDg45cS — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Goya Internacional

✨ Referente indiscutible del cine europeo y protagonista de producciones internacionales durante cuatro décadas, la actriz francesa Juliette Binoche recibe el Goya Internacional #Goya2023 pic.twitter.com/E04ed4Co05 — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

El cine español ha recibido en pie y con una ovación a Juliette Binoche, que ha recogido este sábado en Sevilla el Premio Goya Internacional con el que la Academia de Cine reconoce «a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo». En su caso, se le concede además por «su extraordinaria trayectoria y su apuesta por autores arriesgados, plasmada en un buen número de interpretaciones inolvidables».

«Con Juliette he aprendido a no tenerle miedo a tener miedo. A estar alerta siempre, a abrazar la vida sin red. Es la mujer en la que están todas las mujeres. Representa un cine sin fronteras y sin algoritmos, el cine que busca la conexión de las personas sin importar de dónde vengan», le ha alabado Coixet antes de entregarle la estatuilla.

En su discurso de agradecimiento, Binoche ha confesado que este Goya no lo siente como un premio para la persona, «sino para el ardiente deseo que me invade, el ardiente fuego que me habita, pero no me pertenece. Es esa fuerza que brota, este deseo ardiente que debo compartir, que no puedo quedarme para mí, tengo que dar la esperanza. No es suficiente ser una actriz feliz, hay que dar felicidad», ha reflexionado la actriz, que ha saludado al auditorio en español con un «buenas noches Sevilla».

Sobre el escenario se acordó de todas las personas que le han apoyado en sus 40 años de trabajo como actriz y que le impulsan a «seguir trabajando a pesar de los años». Binoche ha terminado su intervención con un homenaje al recientemente fallecido Carlos Saura, Goya de Honor, del que tiene especial predilección por la película Cría cuervos. «Me conmovió con los ojos de esa niña pequeña y esa canción que ha llegado a todo el mundo», explicó antes de tararear la canción de «Por que te vas», interpretada por Jeanette en la película.

Mejor Actriz Revelación

Mejor Cortometraje de Ficción

⭐️ #Goya2023 a Mejor Cortometraje de Ficción → Arquitectura Emocional 1959, de León Siminiani pic.twitter.com/8wsoiPx2YV — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Cortometraje Documental

⭐️ #Goya2023 a Mejor Cortometraje Documental → Maldita. A Love Song to Sarajevo, de Amaia Remírez García y Raúl de la Fuente pic.twitter.com/ueHbflUJHJ — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Cortometraje de Animación

⭐️ #Goya2023 a Mejor Cortometraje de Animación → Loop, de Pablo Polledri pic.twitter.com/x4Rrqn6viP — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Canción Original

⭐️ #Goya2023 a Mejor Canción Original → "Sintiéndolo mucho", de Joaquín Sabina y Leiva, por Sintiéndolo mucho @Leiva_Oficial pic.twitter.com/FP2NOjraCf — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Joaquín Sabina y Leiva se alzan con el Goya a Mejor Canción Original por el tema principal del documental Sintiéndolo mucho, canción con el mismo nombre, dirigido por Fernando León de Aranoa, que durante más de una década ha acompañado al cantante jienense tanto en el ámbito público como en el privado.

Leiva ha sido el encargado de recoger el galardón en nombre de ambos, quien ha recordado la actuación que realizó con Sabina en los Goya 2022: «esta actuación ha sido crucial para su vuelta a la carretera», decía el madrileño sobre su compañero Joaquín, «te quiero mucho, flaco, en unas horas es tu cumpleaños y tienes un regalo cojonudo». También se ha referido a León de Aranoa, a quien asegura querer y admirar mucho. Por último, ha querido dedicar el premio a su madre «que ha estado ingresada en el hospital, pero ya le han dado el alta y está en casita».

Para Leiva, es su segundo Goya, ya que el artista también ganó su primer galardón a Mejor Canción Original en el año 2018 por La llamada, canción principal de la película homónima, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Por su parte, Sabina había sido nominado en dos ocasiones anteriores. Además, ambos actuaron en la pasada edición de los Premios Goya, emocionando al público presente y a los telespectadores con la canción Tan joven, tan viejo del veterano cantante.

Los artistas han recibido el premio de manos de María José Llergo, ganadora del mismo premio en 2022 por Te espera el mar, del largometraje Mediterráneo, e India Martínez, ganadora en 2015 por la canción Niño sin miedo, de la película El niño.

Mejor Música Original

⭐️ #Goya2023 a Mejor Música Original → Olivier Arson, por As bestas pic.twitter.com/kfrVh5BA25 — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Dirección Novel

Alauda Ruiz de Azúa gana el Goya a Mejor Dirección Novel en los #Goya2023https://t.co/Pe4hzSKa0h pic.twitter.com/uhxhmN1Man — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Alauda Ruiz de Azúa se convierte en la sexta mujer que se alza consecutivamente, con el Goya a Mejor Dirección Novel tras Carla Simón, Arantxa Echevarría, Pilar Palomero, Belén Funes y Clara Roquet. Esta última, ganadora de este premio en la pasada edición, ha sido la encargada de anunciar el galardón, junto a Mar Coll, que se hizo con la estatuilla en 2010.

Del equipo de la película y de sus compañeras de nominación se ha acordado en su discurso de agradecimiento, Alauda Ruiz de Azúa, que ha dedicado unas palabras “a los espectadores que habéis visto Cinco lobitos y nuestro cine este año”.

La directora vasca también ha dado las gracias a su familia “por educarme en el amor al cine y la cultura” y a su hijo Daniel, “por enseñarme que nunca es tarde para ser entusiasta”.

Tras dirigir publicidad y cortometrajes, la cineasta de Barakaldo debutó con este largometraje sobre los cuidados, que nace de su propia experiencia como madre, cuando buscaba refugio en libros y en cine. El no encontrar un relato con el que se identificara, le impulsó a ponerse a escribir.

Su ópera prima cuenta con 11 nominaciones a los Goya y ganó la Biznaga de Oro a la mejor película en la pasada edición del Festival de Málaga. Este premio a Mejor Dirección Novel supone el segundo Goya de la noche para Cinco lobitos, después de hacerse con el premio a Mejor Actriz de Reparto para Susi Sánchez.

Mejor Guion Original

⭐️ #Goya2023 a Mejor Guion Original → Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por As bestas pic.twitter.com/h0UQwh12zn — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Guion Adaptado

⭐️ #Goya2023 a Mejor Guion Adaptado → Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta, por Un año, una noche @IsaCampo7 pic.twitter.com/fIPuPBM9Uh — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Película de Animación

⭐️ #Goya2023 a Mejor Película de Animación → Unicorn Wars, dirigida por Alberto Vázquez pic.twitter.com/zpyWNxfT3u — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Película Documental

⭐️ #Goya2023 a Mejor Película Documental → Labordeta, un hombre sin más, dirigida por Gaizka Urresti y Paula Labordeta @gaizkaurresti pic.twitter.com/cuW9ZoAUIT — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Mejor Actor Protagonista

⭐️ #Goya2023 a Mejor Actor Protagonista → Denis Ménochet, por As bestas pic.twitter.com/kedOyl51Ay — Premios Goya (@PremiosGoya) February 12, 2023

Mejor Actriz Protagonista

Laia Costa se ha alzado con el Goya a Mejor Actriz Protagonista en los Premios Goya 2023, galardón que ha recogido emocionada en la gala de Sevilla. En su discurso de agradecimiento, se ha acordado de la directora Alauda Ruiz de Azúa «por parir estos ‘lobitos’ y pensar que uno se podía mover con mis gestos» y de todo el equipo de la película «por el amor, la ternura y la empatía diaria».

«En estos meses mucha gente se nos ha acercado y nos han dicho que después de ver Cinco lobitos, han sentido la necesidad de llamar a sus padres, sus abuelos, sus hijos, a sus seres queridos. Ojalá que con este premio más personas la vean y se produzcan estas llamadas», ha deseado Laia Costa.

Cinco lobitos es una historia muy especial para la intérprete, cuya propia maternidad fue paralela al proyecto, aunque esta ha sido muy diferente al de su personaje. Costa leyó el guion cuando estaba embarazada de tres meses y comenzó a rodar un año después de dar a luz. En su interpretación, ha querido huir de la maternidad perfecta y también de la madre coraje, para mostrar la realidad de la maternidad en una película, que habla de los cuidados.

Las encargadas de desvelar este reconocimiento han sido dos actrices que ya saben lo que es levantar la estatuilla en esta categoría, Blanca Portillo y Nora Navas. La primera lo logró el año pasado por Maixabel, mientras que Navas sumó al Goya protagónico por Pa negre, el Goya a Mejor Actriz de Reparto por Libertad.

Mejor Dirección

Mejor Película

⭐️ #Goya2023 a Mejor Película → As bestas, dirigida por Rodrigo Sorogoyen pic.twitter.com/FmztZ0OHnD — Premios Goya (@PremiosGoya) February 12, 2023

Las cuatro «hermanas» de Belle Epoque, película de la que se cumple este año su 30 aniversario, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca y Ariadna Gil han sido las encargadas de anunciar el Goya a Mejor Película, que ha recaído en As bestas, el thriller rural dirigido por Rodrigo Sorogoyen.

La productora Sandra Tapia ha destacado «al equipo a todos los que han hecho posible que lleguemos aquí. Lo que ha pasado con el público en la taquilla nos da fuerza para seguir produciendo», ha celebrado antes de darle las gracias a Sorogoyen y Peña, «por confirar en nosotros para contar nuestra historia».

Por su parte, el productor Eduardo Villanueva resaltó «el gran año de cine español y que se han hecho películas en todas las lenguas co-oficiales, «no solo en español, en catalán, en euskera y en gallego como muestra de la diversidad de nuestro país».

La cinta se ha hecho con un total de nueve galardones en la noche del cine español, además del mencionado de película, los de Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista, Mejor Guion Original, Mejor Actor de Reparto, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Música Original.

Rodada en francés, español y gallego, As bestas está protagonizada por los galos Marina Foïs y Denis Ménochet y los compostelanos Luis Zahera y Diego Anido. Esta historia del conflicto creciente en una aldea gallega entre una pareja francesa y sus vecinos era la película más nominada de esta 37 edición, con un total de 17 opciones a galardón.

Sevilla, gran protagonista de los Goya 2023

Cinco han sido los andaluces que, finalmente, se han llevado un Goya ha casa en la gala de este 11 de febrero de 2023. Yolanda Piña y Félix Terrero (Sevilla) han ganado el Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería por Modelo 77; Joaquín Sabina (Úbeda), junto al cantante Leiva, ha recibido el Goya a Mejor Canción con «Sintiéndolo Mucho», de Sintiéndolo Mucho; Pepe Domínguez del Olmo (Sevilla), Goya a Mejor Dirección de Arte por Modelo 77; y Fernando García (Sevilla), Goya a Mejor Diseño de Vestuario, también por Modelo 77.

Modelo 77, que ha sido la favorita en los Premios ASECAN y los Premios Carmen del Cine Andaluz, no ha conseguido, finalmente, el Goya a Mejor Guion ni a Mejor Película, que en su lugar ha recaído en As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen.