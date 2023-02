La gala de los Premios Goya se va acercando y Sevilla continúa con su agenda de actividades paralelas a esta celebración. Entre ellas, este viernes 10 de febrero, a partir de las 17:30 horas, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto de música de cine gratis.

En concreto, se tocarán temas de películas como «Misión Imposible» –varias escenas de la segunda entrega de la saga se rodaron en Sevilla-; el tema principal de «Lo imposible», de Fernando Velázquez; la mítica «New York, New York», compuesta por John Kander y Fred Ebb en 1977; varios temas de la banda sonora de la saga de «El Padrino», de Nino Rota y Carmine Coppola; «Sing, sing, sing», canción escrita por Louis Prima en 1936 y usada en muchos filmes a lo largo de la historia; «Tema de Amor», de «Cinema Paradiso», compuesta por Ennio Morricone y su hijo Andrea; cuatro temas de «West Side Story», cuya música fue compuesta por Leonard Bernstein; la canción de jazz «What a wonderful world», escrita por Bob Thiele y que fue protagonista de la película «Good Morning, Vietnam» y que se puede escuchar en otros filmes como «12 monos» o «¿Conoces a Joe Black?»; y «Singin in the rain», compuesta por Nacio Herb Brown para la película con el mismo título.

Las cinco nominadas en la Plaza de San Francisco

Además, desde este jueves hasta el sábado, la Plaza de San Francisco albergará la proyección de los tráileres de las cinco cintas nominadas en esta edición a mejor película y una selección de imágenes de películas de productoras locales que han sido nominadas y galardonadas con algún goya este año o en ediciones anteriores entre este jueves y el próximo sábado entre las 19:30 y las 23:00 horas. Además, la Zapata de Triana y la Muralla de la Macarena también acogerán imágenes relativas a la celebración de la Gala de los Premios Goya en la ciudad.

Encuentros

Por otro lado, la Academia de Cine celebra en Marqués de Contadero y en el Real Alcázar distintos encuentros. El primero de ellos, «Contar con tiempo: Los programas de desarrollo de la Academia de Cine», reunirá a participantes de los programas de desarrollo de la Academia de Cine (Residencias, Rueda y Campus de Verano), nominados en la 37 Edición de los Premios Goya, para que compartan sus experiencias, cuenten cómo es el proceso de creación de un proyecto audiovisual y hablen de la importancia del apoyo al desarrollo de proyectos y la comunidad de cineastas que se está generando en torno a estos programas. Se celebrará este viernes a las 13:00 horas y contará con la participación de Pilar Palomero, Adán Aliaga, Elena López Riera, Alberto Vázquez y Arnau Vilaró.

Mientras tanto, el día 11 a las 12:00 horas, los directores de los documentales nominados Laura Hojman («A las mujeres de España. María Lejárraga»), Isabel Coixet («El techo amarillo»), Gaizka Urresti («Labordeta, un hombre sin más»), Kike Maíllo («Oswald. El falsificador») y Fernando León de Aranoa («Sintiéndolo mucho») participarán en un encuentro abierto al público en este mismo enclave.

Encuentros en el Alcázar

Asimismo, el Real Alcázar albergará el día 10 a las 18:30 horas el encuentro con los nominados a Mejor Película Iberoamericana. Desde los inicios de los Premios Goya, el cine iberoamericano siempre ha tenido un lugar destacado en estos galardones, reconociendo el talento de estos cineastas con el Premio a Mejor Película Iberoamericana. Durante 36 ediciones, han pasado por dicha categoría grandes obras que aún perviven en la memoria de muchos amantes del cine. Con motivo de esta 37 edición, la Academia de Cine organiza un encuentro con profesionales de los equipos de las cinco películas nominadas en esta categoría: Manuela Martelli, directora de 1976 (Chile); Peter Lanzani, actor de Argentina, 1985 (Argentina); Andrés Ramirez, director de La jauría (Colombia); Tatiana Huezo, directora de Noche de fuego (México) y Alejandro Loayza, director de Utama (Bolivia).

También el Real Alcázar es el lugar elegido para celebrar el encuentro con Juliette Binoche, Goya Internacional 2023, que se celebrará el 11 de febrero a las 13:00 horas.

Proyecciones y programa educativo

Continuarán, asimismo, las proyecciones en los cines Nervión Plaza, cuyas entradas están prácticamente agotadas. Este jueves continuará esta actividad con «La maternal», nominada a Mejor Película. También se celebrará mañana la última de las proyecciones de películas para alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. En total, serán más de 900 los escolares que participen de esta propuesta, que se desarrollará en los Cines Nervión Plaza. Así, el 10 febrero a las 10:30 horas tendrá lugar la proyección de la película «El inspector Sun y la maldición de la viuda negra», una sesión que tendrá como invitado a su director, Julio Soto.

Visitas guiadas gratuitas por el Alcázar

Las visitas guiadas gratuitas en el Real Alcázar a las localizaciones de cine más emblemáticas del recinto palaciego continuarán hasta el sábado. Desde el primer rodaje llevado a cabo en este lugar en 1916 (‘La vida de Cristóbal Colón’), el Real Alcázar ha sido plató de numerosos rodajes a lo largo de la historia, entre las que se encuentran grandes superproducciones, como ‘Lawrence de Arabia’ (1962); ‘El Caballero Don Quijote’ (2002); ‘Carmen’ (2003); ‘El Reino de los cielos’ (2005) o ‘Knight and day’ (2010). A las películas se han sumado en los últimos años grandes series, como ‘Juego de Tronos’, ‘La Peste’, ‘La monja guerrera’ o ‘La otra mirada’. Las entradas para esta actividad están agotadas.

Cartografía virtual y exposiciones

Además, ya está disponible la cartografía virtual «Sevilla en los Goya» que ofrece una forma diferente de ver y disfrutar de la capital andaluza como escenario de numerosas producciones cinematográficas. Con este mapa, comisariado por las localizadoras Nieves González y Lucía Escassi, con títulos como «La Isla Mínima», «Toro», «La Peste» o «La Trinchera Infinita» a sus espaldas, se mostrará tanto la Sevilla monumental sin dejar de reivindicar todas aquellas localizaciones que revelan una ciudad más desconocida.

A toda esta amplia agenda hay que añadir otras como dos exposiciones, la primera de ellas «De Andalucía a los Goya», dedicada a los premiados andaluces, que puede verse en la Avenida de la Constitución hasta el 13 de febrero; y la muestra repartida por distintos puntos de la ciudad que protagonizan ocho cabezones de Goya gigantes que se pueden ver en ubicaciones como Plaza San Francisco, Plaza de España, el Casino, Santa Justa, Plaza del Altozano, Nervión Plaza, la terraza Marqués de Contadero y en la Avenida de las Ciencias de Sevilla Este, que también permanecerán expuestos también hasta el día 13.