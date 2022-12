El icono mundial de la música Anastacia, el grupo musical colombiano Bomba Estéreo y una de las principales voces del panorama nacional, Vanesa Martín, se convierten en las primeras confirmaciones de la III edición de Icónica Sevilla Fest, el festival boutique de la Plaza de España de Sevilla organizado por Green Cow Studio que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para estos anuncios, con los que Icónica arranca su calendario 2023, pueden conseguirse a través de la página web del festival.

Nominaciones a los Iberian Festival Awards

Además de sus primeras confirmaciones, Incónica Sevilla Fest está de enhorabuena al haber recibido 14 nominaciones para los Iberian Festival Awards, galardones que anualmente reconocen los mejores festivales de la Península Ibérica, así como a sus promotores, como piezas clave de la industria de los festivales de música en España y Portugal. Tras alzarse el pasado 2021 con los premios «Mejor Festival» y «Mejor nuevo Festival», la edición 2022 de Icónica Sevilla Fest ha recibido un total de 14 nominaciones, destacando las de «Mejor Gran Festival», «Mejor comunicación y marketing», «Mejor programa cultural», «Mejor promoción turística», «Mejor lugar» (Plaza de España de Sevilla), «Mejor actuación ES/PG» (C. Tangana) o «Mejor Actuación Internacional» (Patti Smith).

Más conciertos que la pasada edición

Con más de 125.000 visitas recibidas entre los pasados días 15 de septiembre y 15 de octubre, el sold out de distintos conciertos celebrados, y una ocupación media de más del 90% en el resto de citas, el Festival apuesta por una III edición donde aumentará el número de conciertos, que se celebrarán durante los meses de junio y julio de 2023, y donde nuevamente, no faltarán nombres de las principales estrellas e iconos musicales del momento.

Anastacia: La Reina del Sprock en la Plaza de España

En este arranque de confirmaciones, Icónica Sevilla Fest anuncia que la estrella estadounidense Anastacia llegará hasta la Plaza de España de Sevilla en la noche del día 14 de julio. Considerada la Reina del Sprock, la artista lleva por bandera ser una de las voces más reconocibles e icónicas del Siglo XXI. Con ella, se podrá disfrutar en Sevilla de un concierto casi único en nuestro país, al unir el talento artístico de Anastacia con la obra cumbre de Aníbal González, lo que supone una apuesta segura para los miles de fans que la artista posee.

Con más de 20 millones de producciones musicales vendidas en rincones de todo el mundo y multitud de álbumes publicados, entre los que destacan temas mundiales como ‘I’m Outta Love’, ‘Left Outside Alone’, ‘One Day In Your Life’, ‘Paid My Dues’ o ‘Caught In The Middle’, entre muchos otros, Icónica regala a Sevilla esta oportunidad para vivir en primera persona la sensación única que transmite Anastacia sobre el escenario, con un estilo tan propio que la propia artista denominó como el “Sprock”: la combinación de soul, pop y rock.

Bomba Estéreo: Aires del Caribe Colombiano en la Plaza de España

El martes 4 de julio, Icónica recibirá en Sevilla a Simón Mejía, Li Saumet, Pacho Carnaval y José Castillo, de Bomba Estéreo, en la primera cita confirmada del grupo en la Península Ibérica, en 2023. Desde Colombia llegan a España con lo mejor de sus temas, siendo la formación todo un icono de la fusión de la música electrónica, el rock, el reggae, el reguetón alternativo y el rap, con aires del Caribe colombiano, como la cumbia y la champeta.

Bomba Estéreo cuenta con ocho trabajos discográficos que la consolidan como una de las bandas colombianas más importantes a nivel nacional e internacional, habiendo participado en algunos de los más importantes festivales y eventos internacionales, dejando fans en todos los rincones del mundo, como Vive Latino (México), Roskilde (Dinamarca), SXSW, Bonnaroo y Coachella (USA) o Estéreo Picnic (Colombia), entre otros.

Vanesa Martín: Una apuesta por el arte andaluz

Medalla de Oro de Andalucía del año 2020, Icónica Sevilla Fest no tenía mejor oportunidad para inaugurar su cartel 2023 que incluyendo en el mismo a una de las artistas nacionales de mayor proyección internacional, y, cómo no, todo un icono de la música. La malagueña Vanesa Martín tomará el escenario de la Plaza de España el 29 de junio, dentro de su nueva gira: «Placeres y pecados».

Con este trabajo, la artista presenta el que ya es su octavo disco, un álbum que cuenta con colaboraciones de algunos de los productores de mayor reconocimiento internacional, que han aportado al mismo una gran diversidad y riqueza. En esta gira, que cuenta con una nueva y cuidada escenografía, Vanesa Martín interpretará parte de las canciones que forman este nuevo repertorio, como Si Pudiera, Quién lo diría o Marzo, primeros adelantos de este nuevo disco, en un espectáculo donde no faltarán los grandes éxitos de su carrera, que sus fans corearán en la Plaza de España de Sevilla.

Icónica Sevilla Fest, consolidado plenamente como uno de los grandes hitos musicales de toda Europa y todo un evento anual de referencia en el sur de España, tanto en el ámbito de las citas musicales como dentro de los festivales boutique, se encuentra organizado por Green Cow Studio, la unión de Green Cow Music y Concert Studio, junto al Ayuntamiento de Sevilla.