La organización del ciclo de conciertos Noches de La Maestranza ha anunciado que el cantante Pablo Alborán participará en su primera edición de 2023. El concierto tendrá lugar el 16 de septiembre y en él tocará canciones de su último disco de estudio La cuarta hoja.

Un disco que, según el artista malagueño, es el más alegre que ha realizado hasta el momento y ha definido este trabajo en estos términos: «Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay, de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos y que en la vida elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Es un disco positivo porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con el que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas. Tú eres la cuarta hoja».

La primera edición de Noches de La Maestranza, que celebra sus conciertos en la plaza de toros de La Maestranza, ya ha agotado las entradas de uno de las dos funciones del primer artista que confirmó su participación, que fue el cantautor Joaquín Sabina.

Las entradas para este concierto de Pablo Alborán (16 de septiembre de 2023) se puede adquirir a través de enterticket.es.