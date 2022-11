La Asociación de Galerías de Arte de Sevilla (AGAS), con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a través de Sevilla City Office, ha presentado en las oficinas de Marqués de Contadero la IV edición de ‘Contemporánea. Sevilla Gallery Weekend’, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre con una extensa programación que llevará el arte contemporáneo a distintos puntos y galerías de la ciudad.

En la presentación han participado Carolina Alarcón, presidenta de AGAS, e Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, quien ha señalado que este «es un claro ejemplo de la colaboración entre cultura y turismo. Gracias a este tipo de eventos, podemos mostrar una ciudad menos conocida. El arte contemporáneo es una oferta que puede convivir con la propuesta cultural mas tradicional de la ciudad y mostrar esa Sevilla menos conocida».

Las galerías de arte Alarcón Criado, Delimbo Gallery, Di Gallery, Galería Rafael Ortiz y Galería Haurie acogerán una serie de actividades que proponen una visión multidisciplinar e interpretación del arte contemporáneo a través de las diferentes exposiciones (individuales y colectivas) con las que dan el pistoletazo de salida a la temporada 2022-23.

Tanto los amantes del arte como el público en general de cualquier edad, podrán empaparse de cultura y conocer las novedades y propuestas artísticas en la ciudad gracias a múltiples exposiciones y actividades con horarios especiales de apertura, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Por su parte, Carolina Alarcón, presidenta de AGAS, ha afirmado que «el arte es un elemento transformador de la cultura y la sociedad. Por eso, es importante que la oferta actual sea liderada por las galerías como un referente de la imagen de una Sevilla contemporánea».

En esta nueva edición de ‘Contemporánea. Sevilla Gallery Weekend’ también se contará con la actividad ARCO Gallery Walks, una iniciativa en colaboración con la Fundación ARCO –que se desarrolla también en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Lisboa-, consistente en la realización de recorridos gratuitos y guiados a los diferentes espacios galerísticos de la ciudad que forman parte de AGAS, llevados a cabo por profesionales del sector.

Para dar a conocer esta cita a un mayor público, se contará con 20 coleccionistas de primer nivel del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional, que podrán participar en todos los actos programados, junto a los coleccionistas sevillanos. Además el programa se destinará a conocer la oferta artística de Sevilla y fomentar las sinergias entre los invitados.

La cita arrancará el próximo jueves 24 de noviembre con la Mesa Redonda ‘Arte Contemporáneo y Coleccionismo Institucional’, de 18:00 a 20:00 horas en el emblemático edificio de la Casa de los Pinelo, sede de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. En el encuentro participarán Rosario Peiró, directora del área de colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Santiago Olmo, director del Centro Galego de Arte Contemporánea y María Jesús Ávila, coordinadora del Museo Helga de Alvear. Estará moderado por Luis Martínez Montiel, director del Secretariado de Patrimonio de la Universidad de Sevilla-CICUS. La entrada será libre hasta completar aforo.

Además, durante la inauguración del evento actuarán los reconocidos artistas Cristian de Moret y Fernando Jiménez, exponentes del arte contemporáneo no solo aplicado a las artes plásticas, sino a la música y, en especial, al flamenco.

Arte contemporáneo para todos

Durante los días del ‘Contemporánea. Sevilla Gallery Weekend’, cinco galerías de Sevilla, integradas en AGAS, acogerán diversas exposiciones abiertas a todos los públicos en un horario ampliado de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00.

Alarcón Criado (c/ Velarde 9) acogerá la exposición ‘Eternal Return’, de Nicolas Grospierre; Di Gallery ( c/ Muro de los Navarros, 66), la muestra ‘Quinta Pata’, de Amaya Suberviola; Galería Rafael Ortiz (c/ Mármoles 12), acogerá ‘Retratos. Situaciones. Lugares’, de Graciela Iturbide; Delimbo (c/ Pérez Galdós 1), ofrece la muestra ‘Quincalla Museum’, de Rorro Berjano, y Galería Haurie (c/ Guzmán el Bueno 9), con ‘Miniada (Xαpwv,Khárôn)’, de Jaime Gil Arévalo.

Rutas ARCO Gallery Walk

Los días del evento se llevará a cabo la actividad ARCO Gallery Walks, consistente en recorridos guiados gratuitos a las galerías sevillanas que forman parte de AGAS, gracias al patrocinio de la Fundación ARCO, formando parte de un circuito de recorridos en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona y Lisboa.

Se distribuirán las galerías en diferentes itinerarios, para que los interesados puedan decidir si participan en una o en varias de las rutas. Las plazas para esta actividad son limitadas, por lo que los interesados deberán inscribirse en el correo contemporanea@sevillagalerias-agas.org, indicando el/los itinerario/s a los que deseen acudir.

La primera ruta será el viernes, 25 de noviembre, de 18:00 a 21.00 horas. Un recorrido guiado por las galerías que partirá desde Di Gallery hasta Delimbo, Rafael Ortiz, Haurie y Alarcón Criado. La segunda será el sábado, 26 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas. La visita guiada partirá desde Alarcón Criado hacia Haurie, Rafael Ortiz, Delimbo y Di Gallery.Y el tercer itinerario tendrá lugar el 26 de noviembre, de 18:00 a 21:00 desde Di Gallery a Delimbo, Rafael Ortiz, Haurie y Alarcón Criado.

Actividades complementarias

Dentro del ‘Contemporánea. Sevilla Gallery Weekend’, el viernes, 25 de noviembre, a las 19:00 horas, tendrá lugar una visita guiada por la Galería Haurie, a cargo del autor de la exposición , Jaime Gil Arévalo. A las 20:00, habrá otra visita guiada en la Galería Delimbo, realizada por el autor de la exposición Rorro Berjano.

El sábado, 26 de noviembre, a las 11:00, será la presentación del libro Un baile lento, de Juan Uslé, en Galería Rafael Ortiz. Desde las 12:00 hasta las 14:30, será la inauguración de la exposición Eternar Return de Nicolás Grospierre, en Galería Alarcón Criado.A las 19:00, se celebrará la presentación del libro La balada del cuaderno de la risa, de Paco Pérez Valencia, en Galería Di Gallery, y a las 20:00, una visita guiada a la exposición ‘Retratos. Situaciones. Lugares’, de Graciela Iturbide, en Galería Rafael Ortiz.

Durante el evento, se hará entrega del Premio Alhambra para la mejor exposición y el mejor artista y el premio Adquisición que correrá a cuenta de la Fundación Campocerrado. SEe trata de una iniciativa de la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla (AGAS) con la colaboración de Sevilla City Office y del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla; Fundación Arco; Centro de Iniciativas Culturales (Cicus); Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Consejería de Turismo, Cultura y Deporte); Cervezas Alhambra; Fundación Campocerrado; RedCollectors, Arte Global y Renfe.