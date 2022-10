La agenda cultural del fin de semana viene cargada de propuestas para que todos y todas las ciudadanas que permanezcan en Sevilla o visiten nuestra ciudad puedan enriquecer sus planes de ocio con música, teatro, exhibiciones de arte urbano, encuentros literarios, coloquios o exposiciones de diversas disciplinas, y disfrutar así mucho más de la urbe.

Con todo, la novedad más destacada de esta semana es el arranque de la temporada de dos teatros municipales, el Lope de Vega y el Alameda. En concreto, el Teatro Lope de Vega abre el próximo viernes 14 el nuevo curso con el estreno absoluto de una obra que apunta a ser uno de los grandes acontecimientos teatrales de la escena nacional: La vida es sueño, en una nueva lectura del prestigioso dramaturgo británico Declan Donnellan que, por primera vez a lo largo de su exitosa trayectoria, dirige una producción en español. Y lo hace con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, LaZona y Cheek by Jowl.

La vida es sueño, obra maestra de Calderón de la Barca estrenada en 1635, consta de tres actos y mezcla tragedia con comedia para tratar la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por el destino. En esta nueva lectura, Donnellan subraya la incertidumbre existencial que Calderón encerró en este drama barroco. Las funciones serán los días 14 y 15 a las 20 h y el domingo 16 a las 19 h.

Por su parte, el Teatro Alameda, que también ha inaugurado nueva temporada esta semana, acogerá el primer recital del ciclo de conciertos didácticos para público familiar ‘Crecer con la ROSS’, puesto en marcha en colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y en los que los cuentos populares serán los protagonistas. En esta línea, Los músicos de Bremen centrará el taller y el concierto previstos para el domingo 16 (12 h).

Festival de la Guitarra

En esta agenda cultural, la música continúa con un instrumento como protagonista gracias al XIII Festival de la Guitarra de Sevilla. El viernes 14 (20 h) será el Espacio Turina acogerá el espectáculo del argentino Pablo Márquez y los croatas Split Guitar Quartet. Márquez centrará su recital en la folía, la famosa danza de origen ibérico que inspiró centenares de obras durante siglos. Y Split Guitar Quartet dedicará su recital a la música de compositores croatas y serbocroatas en un programa lleno de piezas para el cuarteto de guitarras. También en el Turina, el guitarrista flamenco José Fernández interpretará el programa ‘Barrio La Peña’ para después acompañar al cantaor Rafael de Utrera en su recital ‘Íntimo’ (sábado 15, 20 h).

Además, fuera de dicho festival, el escenario de la calle Laraña celebrará el domingo 16 (12 h) una nueva cita del ciclo ‘Otoño Barroco 2022’ con un concierto de la Joven Orquesta Barroca deSevilla dirigida por Valentín Sánchez Venzalá. La matinal de los jóvenes, como se ha llamado a este tradicional recital en familia de música antigua, transitará por piezas de Arcangelo Corelli, Vivaldi, Haendel y Boccherini.

Los tres conciertos del Turina serán en la Sala Silvio, y sus entradas podrán adquirirse a través de la web.

Fin de Icónica Fest y Factoría Urbana en el Polígono Norte

La Plaza de España acogerá los últimos conciertos de ICÓNICA Sevilla Fest, en el que colabora el Ayuntamiento, y que este jueves 13 recibe el show desprejuiciado y sincero de Rigoberta Bandini, que cantará temas que son ya casi un himno, como Ay, mamá, Perra o Too Many Drugs; el viernes 14 será el turno del flamenco-underground del gaditano Juanito Makandé; y el sábado 15 pondrá el broche de oro al festival el grupo Fondo Flamenco, que después de 10 años de silencio ha vuelto a reunirse para la gira ‘La última cita’.

Y no sólo el centro de la ciudad será contenedor de propuestas culturales. El sábado 15 llegará la segunda jam urbana de Factoría Cultural, una iniciativa que se desarrollará todos los sábados del mes de octubre en espacios públicos de la periferia bajo el proyecto Factoría Urbana para promover su cultura con exhibiciones de reconocidos creadores locales de arte urbano, break dance, batallas de gallos y música hip-hop. Así, Burla, Bizcui, Harfo y Arka en el caso del grafiti; el grupo Sevilla City Breakers en el break dance; el colectivo Zona Cero en las batallas de gallos; y nombres como Chato Menor, Cheroke o Tano en cypher rap, plantearán actividades abiertas y gratuitas para todos los públicos. El Polígono Norte (en concreto la Plaza del Olivo) será el barrio donde este fin de semana se celebrará, entre las 15 y las 22 horas, este evento.

Coloquio en Antiquarium y exposiciones

La arqueología hispalense será protagonista en la agenda cultural de un coloquio este jueves 13 (19 h) en la Sala Antiquarium entre el profesor de Arqueología de la Universidad de Sevilla Fernando Amores y el arqueólogo José Manuel Rodriguez Hidalgo. Así, bajo el nombre ’30 años de arqueología en Sevilla’, estos dos expertos en la materia hablarán sobre su experiencia, los casos de mayor relevancia, anécdotas de interés y propuestas de futuro.

Por otro lado, el viernes 14 será el último día para visitar en Antiquarium la muestra Roberto Quintana, más de medio siglo de escenarios, dedicada a este autor, director, productor y profesor de interpretación, con numerosas piezas vinculadas a su trayectoria profesional: desde fotografías a carteles, pasando por vestuario de algunas de sus obras.

Sí tendremos más tiempo (hasta el 10 de noviembre) para seguir disfrutando de Archivo Colita, en la Sala Atín Aya, la muestra inaugurada durante la Bienal de Flamenco de Sevilla que recoge más de un centenar de obras originales de la fotógrafa Isabel Steva Hernández ‘Colita’.

También se puede visitar aún en el Espacio Santa Clara Helios Gómez. El sol desaparecido que, comisariada por el artista e investigador Pedro G. Romero, reúne más de 500 piezas de arte gráfico, pintura al óleo, carteles, fotografías, filmes y fuentes musicales vinculadas a la figura de este activista y artista sevillano. Del mismo modo, sigue vigente Manicromático. Transformaciones de color en la obra de Luis Gordillo, dedicada a las variaciones del color en la obra del sevillano, artista referente de la pintura española de las últimas décadas, Premio Nacional de Artes Plásticas (1981) y Premio Velázquez a las Artes Plásticas (2007), entre otros reconocimientos. La exposición, que reúne una veintena de obras realizadas desde la década de los 70 hasta hoy, pone de manifiesto el universo de derivas cromáticas que se vislumbra en la trayectoria del pintor, desde el color tradicional hasta el color digital, pasando por el de imprenta.

Cuentos, magia, secretos y formación en las bibliotecas

Los espacios de la Red Municipal de Bibliotecas se llenan estos días de actividades vinculadas a la literatura y enfocadas en el fomento de la lectura dirigidas a distintas audiencias. Así, el viernes 14 la Biblioteca Parque Alcosa se dirigirá a un público familiar con ‘Los viajes de Mariquilla Trotamundos. Verde que te leo verde’ (18 h), una cita en la que Jhon Ardila contará historias de personas que aman el verde de la naturaleza. La Biblioteca Las Columnas, por su parte, ofrecerá este día una sesión concertada para enseñar a los usuarios a utilizar la propia biblioteca desde las 9.30 h (servicios, catálogos, fondos, etc); pero por la tarde Carloco Cuentacuentos se dirigirá a los más pequeños para narrar historias cocinadas ‘A fuego lento’ (18.30 h). En Luis Cernuda, el fin de semana lo protagonizarán los ‘Ratoncillos de biblioteca’, que conocen los secretos que esconden los cuentos y, durante la tarde del viernes (a las 18 h) contarán algunos al público asistente. La Biblioteca Entreparques, por su lado, propone el encuentro ‘Narraciones orales. Paseos a través de la historia y los libros: La mariquita malhumorada’(17.30 h), con el que Isabella Mortadella pretende reflexionar sobre las peleas y su alternativa: intentar entenderse con los demás. Portarse bien o portarse mal es también el tema que Marta Infante tratará con los más pequeños en ‘La hora del cuento: no hay mal que por bien no venga’, en San Jerónimo (17.30 h). La autoestima será el punto central de ‘Pisando fuerte’, de la mano de Inverso, en San Julián (17.30 h), y Fran Nuño llevará ‘Un circo de ensueño’ a la Biblioteca Blas Infante (18 h), en el que, entre cuento y cuento, existirá magia.

La mayor parte de estas actividades requieren de inscripción previa en la propia biblioteca. Se puede acceder a toda la información en la web de la Red Municipal de Bibliotecas.

Inscripciones al IV Campus Polígono Sur

Aún continúa abierto el plazo de inscripción (hasta el 20 de octubre) para la IV edición del Campus Polígono Sur de Factoría Cultural, que se celebrará entre los días 9 y 26 de noviembre bajo el título ‘La rabia del espíritu, la música del cuerpo. Laboratorio escénico-musical en torno al cuerpo gitano’. La oferta educativa, de carácter gratuito, propone espacios de debate y experiencias con maestros/as gitanos/as de diferentes disciplinas artísticas, enseñanza músico-teatral, filmoteca romaní, talleres de creación plástica gitana y espectáculos musicales. La información completa del programa se puede consultar en la web campuspoligonosur.org

Banco de Proyectos Colaborativos

El jueves 13 (17.30 h) en la Fábrica de Artillería se presentará el programa Banco de Proyectos Colaborativos que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), y la asociación Tekeando ponen en marcha para apoyar y acompañar a procesos colectivos de creación, investigación y experimentación artística, impulsando así la colaboración de artistas, agentes culturales, colectivos y redes ciudadanas con proyectos vinculados a contextos y territorios específicos, en este caso, el local.

La presentación del programa es de asistencia libre y en ella se compartirán las líneas clave del programa y la información preliminar de la convocatoria. Le seguirán, los días 20, 24 y 25 de octubre (de 17 a 20 horas), tres sesiones formativas en Factoría Cultural para cuya asistencia será necesaria inscripción previa mediante formulario online.

En la Fábrica de Artillería también se presentará los días 15 y 16 ‘Frenia’, una inmersión artística y documental en la salud mental de las mujeres a cargo del colectivo de creación escénico La Rara que, bajo el programa de Banco de Proyectos, ha realizado una investigación en relación al sufrimiento psíquico con perspectiva feminista. El resultado de este trabajo se expone a través de una maqueta con la recreación del antiguo Hospital Psiquiátrico de Miraflores, un vídeo que muestra Miraflores hoy, y una performance de las bailarinas Julia Moyano y Rocío Hoces (guiadas por la coreógrafa Natalia Jiménez Gallardo), que llevarán a sus cuerpos una serie de síntomas asociados a los diagnósticos más habituales en salud mental, en tres piezas que tendrán lugar en momentos puntuales de la exposición (en pases a las 11.30, 12.30 y 13.30 h).

Adelanto del 17 al 23 de octubre

Música

Lara Rezman & Eva Pisek (XIII Festival de la Guitarra de Sevilla)

18 de octubre, a las 19.00 h

Sala Antiquarium

Entrada gratuita hasta completar aforo

Accademia del Piacere

19 de octubre, a las 20.00 h

Espacio Turina

Entradas

II Ciclo de Blues de la UPO

20 de octubre, a las 17.00 h

Sala Antiquarium

Entrada gratuita hasta completar aforo

Klara Tomljanovic / José Luis Pastor (XIII Festival de la Guitarra de Sevilla)

20 de octubre, a las 20 h

Espacio Turina

Entradas

Carlo Curatolo / Adriano del Sal (XIII Festival de la Guitarra de Sevilla)

21 de octubre, a las 20 h

Espacio Turina

Entradas

Músicas e instrumentos. Viaje musical por el Mediterráneo (Talleres Musicales. Fundación Barenboim-Said)

22 de octubre, a las 11 h

Espacio Turina

Juan Carlos Romero con la colaboración de Rafael Campallo (XIII Festival de la Guitarra de Sevilla)

22 de octubre, a las 20 h

Espacio Turina

Entradas

Maga. ‘Cielo’

22 de octubre, a las 20 h

Teatro Lope de Vega

Entradas

Miguel Domínguez Infante / Alexa Farré Brandkamp y Uta Kerner / Ariadna Boiso Reinoso / Claudio R. Baraviera

(XXXIII Ciclo de Música de Cámara. ROSS. Concierto 1)

23 de octubre, a las 12 h

Espacio Turina

Entradas

Danza/Multidisciplinar

Según José. De Sevilla a Saramago

20 de octubre, a las 20 h

Teatro Lope de Vega

Entradas

Teatro

Mia, la gallinita roja

Cías. La botte e il cilindro & Danza mobile.

22 de octubre, a las 18 h

Teatro Alameda

Entradas

Arte urbano

Factoría Urbana en Tres Barrios

22 de octubre, a las 15 h

Plaza Galaxia (Mercado de Abastos)

Exposiciones

La mirada creativa. Cuadernos de artistas

Hasta el 30 de octubre

Sala Antiquarium

Archivo Colita

Hasta el 10 de noviembre

Sala Atín Aya

Helios Gómez. El sol desaparecido

Hasta el 27 de noviembre

Espacio Santa Clara

Manicromático. Transformaciones de color en la obra de Luis Gordillo

Hasta el 28 de febrero de 2023

Espacio Santa Clara

Entrada libre y gratuita

Actividades Red Municipal de Bibliotecas

Consulta la programación completa en la web