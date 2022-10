La Fábrica de Artillería acogerá por primera vez el festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, OFFF Sevilla, que celebra su 5ª edición del 1 al 4 de diciembre con un gran despliegue convirtiéndose en el encuentro referente del sur de Europa sobre creatividad, diseño y cultura digital. Se trata así de una cita indispensable que reunirá a las mentes más innovadoras del sector siendo la gran puerta de acceso de toda una comunidad en busca de inspiración, conocimiento y aprendizaje.

La nueva edición se celebrará así en un emplazamiento con cuatro siglos de historia y es una de las joyas arquitectónicas industriales de la ciudad hispalense. Un espacio ideal, señala la organización, para explorar en primicia y mirar al futuro del arte digital a través de las nuevas propuestas de artistas globales como Alex Trochut, Natasha Jen, Dr. Woohoo, Neil Mendoza, Josue Ibañez, Hvass&Hannibal o Zigor Samaniego, entre más de una veintena de nombres que participarán en él. Desde Los Ángeles hasta Copenhague pasando por Nueva York o Londres en un encuentro que derrocha talento, creatividad y personalidad.

El lema de este año, «made for the curious», representa el espíritu de innovación y avance por el que aboga OFFF Sevilla 2022. Alejándose de lo previsible, el Festival apuesta por ir más allá del universo conocido, para plantear nuevos desafíos y retos. Por eso, la idea de este evento es compartir nuevas experiencias y potenciar la colaboración entre “mentes curiosas”, tanto nacionales como del resto del mundo.

El diseño y el arte se entienden más allá de lo gráfico y lo plástico y por ese motivo OFFF Sevilla 2022 ofrecerá a sus participantes la exploración de todo un universo de posibilidades actuales que son presente y, sobre todo, futuro. New media, code art, arte generativo, robótica, inteligencia artificial, big data, NFTs, Metaverso… nuevas formas que comienzan a configurar el mundo en base a interacciones revolucionarias entre las nuevas tecnologías y la percepción humana. Ya sea en forma de charlas, talleres, conciertos, exposiciones, performance o encuentros, Offf Sevilla ofrece la oportunidad de descubrir las últimas tendencias de la escena internacional.

Vanguardias que moldean realidades

OFFF Sevilla 2022 presenta un variado programa en el que no puede faltar lo último en vanguardias creativas. Autores de experiencias inmersivas como el mexicano Josue Ibañez, rastreador de la estética tecnológica con obras que han sido expuestas en festivales y museos como el SXSW, Todays Art Japan, Day for Night Houston, entre otros. Neil Mendoza quien combina escultura, electrónica y software para dar vida a objetos y espacios inanimados de manera surrealista, firmas de la talla de Accenture, Adidas, Adobe e IBM han recurrido a sus trabajos mientras que sus obras han llegado a exponerse en Ars Electronica Center, Arena 1 Gallery, The Museum of London, The Science Museum o The Barbican, además de aparecer en la BBC. Otro gran nombre es Dr. Woohoo quien indaga entre las máquinas CNC, la impresión 3D y los robots; y con una formación autodidacta ha llegado a trabajar para Adobe, Photoshop, Illustrator y Meow Wolf en la arquitectura de sus plug-ins.

Destaca la presencia de Estado Latente, dupla formada por Ruth Falquina y Ángel Alonso, conocidos por ser punta de lanza dentro de la tecnocreatividad, el branding, la innovación y el diseño digital desde Cádiz al resto del mundo. Dos décadas de innovación a sus espaldas que les ha permitido trabajar por todo el mundo, de Japón a Colombia, para Samsung, Basque Culinary Center, Netflix, Toyota, Apple, Naciones Unidas, Movistar o Google. Son los creadores de la inteligencia artificial Aiko, considerada como un tercer miembro de la formación, con la que han elaborado la primera portada en España a través de IA, para Yorokobu.

Las entradas para OFFF Sevilla 2022 y sus diferentes workshops, con descuentos para la comunidad profesional y educativa, se pueden adquirir a través de la web www.offfsevilla.com.