El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha inaugurado la exposición Nebrija en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, organizada por la Sección de Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y comisariada por los catedráticos, Juan Montero Delgado y José Solís de los Santos, y el responsable de la Sección de Fondo Antiguo de la BUS, Eduardo Peñalver Gómez. El montaje y la digitalización de los libros han corrido a cuenta del personal de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

El rector de la US ha manifestado durante el acto de inauguración que esta exposición es «un ejemplo paradigmático de qué debe ser una universidad por su historia, por su proyección y su presente». «En esta universidad custodiamos 1217 manuscritos, casi diez mil obras del siglo XVI, 332 incunables… Y no quiero decir que “los tenemos” sino que “los custodiamos”, porque no son nuestros, los hemos heredado de donaciones o de nuestra historia previa y nuestra misión es conservarlos y mantenerlos para que sigan siendo consultables y conocidos por las generaciones siguientes. Así lo hace, me consta, otras bibliotecas y archivos sevillanos cuyos directores nos acompañan felizmente hoy. La Universidad de Sevilla es parte de un conjunto de instituciones sevillanas que tienen esa herencia afortunada y esa responsabilidad asumida de preservar el libro antiguo».

La exposición Nebrija en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla muestra los libros nebrisenses de los siglos XVI a XIX que se custodian en la institución, y forma parte de las actividades conmemorativas que coordina la Comisión Interadministrativa del V Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija. Podrá visitarse de manera presencial en la sede de la Biblioteca Rector Antonio Machado, de lunes a viernes, entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre, y de manera virtual a través del portal de exposiciones de la Biblioteca.

Concurren en esta muestra ejemplares de medio centenar de ediciones nebrisenses, distribuidas en tres apartados, dedicado el primero a las gramáticas, el segundo a los diccionarios, y el tercero a las ediciones de obras comentadas por Antonio de Nebrija. Se suman a ello otro apartado que, bajo el título de Tradición escolar, recoge veintitrés ediciones identificadas de explicaciones de las gramáticas de Nebrija, y el último donde se exponen nueve publicaciones relacionadas con exposiciones y homenajes a la figura de Nebrija celebrados en anteriores conmemoraciones.

La organización de esta muestra ha dado la oportunidad de revisar en profundidad un fondo nebrisense de extraordinaria riqueza. La redacción de comentarios para las ediciones expuestas más destacadas no solo va a permitir a la comunidad universitaria profundizar en el conocimiento de la muy compleja bibliografía nebrisense, sino que ha servido para corregir y actualizar las descripciones bibliográficas con que contábamos hasta ahora. Se une a ello la posibilidad de acceder a las fichas bibliográficas de cada una de las piezas y a los libros completos digitalizados, acceso que se puede verificar tanto directamente en la plataforma Internet Archive, como a través del repositorio IDUS de la Universidad de Sevilla.