La asociación sevillasemueve presentó el viernes 30 de septiembre en el Caixaforum Sevilla la programación oficial de la Noche en Blanco 2022, novena edición de la cita organizada por la entidad ciudadana y que se celebra este viernes, 7 de octubre, con más de 120 actividades.

Con el objetivo de retomar la cita, tras el parón de los dos años anteriores por el COVID, la Noche en Blanco de Sevilla 2022 volverá a dar el pistoletazo de salida al otoño cultural de la ciudad, con la intención de llegar a nuevos públicos y de acercar la «noche de la cultura» a otros barrios diferentes al centro (que es donde se reúnen el grueso de las actividades).

Además, el Parlamento de Andalucía se suma a la Noche en Blanco de Sevilla, con lo que tendrá abiertas sus puertas a los ciudadanos este viernes 7 de octubre.

Parlamento de Andalucía. Clara Fajardo

La visita a la Cámara autonómica conducirá a la Biblioteca, el Salón de Plenos o el patio del Recibimiento, donde se encuentra la estatua de Blas Infante. De allí se pasará directamente, a través de la puerta principal, a la fachada del edificio que estará iluminada, dando por terminada la visita saliendo por el mismo punto de entrada.

Actividades audiovisuales

Encuentros con…Christian Flores. Humor absurdo que reflexiona

Christian Flores es el creador del vídeo viral Velaske yo soi guapa?, el trap mix de Las Meninas. Amante del sinsentido y lo surrealista, crea piezas audiovisuales que ironizan la cotidianidad y cuestionan lo humano. Si le preguntan a qué se dedica, él responde que hace vídeos para internet. Entre sus referentes se encuentran Miguel Noguera y el Mundo Today, pero también Rosalía, Yung Beef o Brays Efe. En este encuentro el artista compartirá por qué el absurdo se ha convertido en su tipo de humor favorito.

El encuentro será en el Caixa Forum de Sevilla este viernes 7 de octubre, y será gratuito hasta agotar las reservas, que se podrán realizar a través del siguiente enlace: Reservas en la web.

Sesión Antropoloops. Un viaje por las músicas del mundo

Antropoloops es un proyecto que se mueve entre el arte y la educación, una celebración de lo común en lo diferente a través de la remezcla musical. Donde la remezcla es un lugar de encuentro y juego para pensarnos y reconocer el carácter múltiple de nuestras identidades.

En la sesión para la noche en blanco en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Rubén Alonso interpretará piezas musicales de los distintos discos publicados desde Antropoloops, en las que se tejen fragmentos de expresiones tradicionales de distintas culturas del mundo contextualizadas a través de la visualización de datos.

La sesión se desarrollará este viernes 7 de 22 a 23 horas, y al finalizar el mismo habrá una degustación de vino de la bodega del Museo, y que se desarrollará en la terraza suroeste del mismo, junto al hall de acceso al patio.

El concierto se desarrollará en el patio del Museo y será completamente gratuito. Todas sus salas permanecerán abiertas desde las 21 hasta las 00 horas.

Cine en la Noche en Blanco

Debido a la celebración de la noche en blanco 2022, el Unión Cine Ciudad añade un pase más a su programación con un precio de 5€, para todas las películas que tengan disponibles en dicho pase. Las sesiones serán de 00:00 a 02:00 horas.

Exposición «Homo Ludens»

«Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente» parte de una visión antropológica del juego y entiende los videojuegos como su expresión contemporánea más extendida. Pone de relieve cómo los videojuegos trascienden el ámbito estricto del acto de jugar, ya que son una industria, un medio cultural y una propuesta creativa a través de la cual podemos comprender mejor nuestro presente.

Youtubers, MMORPG, Demo, AFK, NooB, Grinding… son términos que a golpe de like o retuit se imponen en un vocabulario común que naturalizamos e interiorizamos creando así un imaginario tecnosocial que se expande cada día y que mantiene en su epicentro el videojuego.

Dividida en seis salas, esta exposición dedica cada una de ellas a un ámbito en el que el ser humano –conscientemente o no– puede relacionarse con el videojuego. Las obras que la componen destacan por su papel central como fenómeno cultural, estético y artístico. El recorrido por las salas empieza mostrando cómo ciertas mecánicas de juego universales perviven en los videojuegos.

A partir de esta idea, la muestra pone de relieve los mecanismos subyacentes a la industria y muestra el videojuego como un producto que influye en nuestra forma de trabajar, consumir y amar. Destaca también la aproximación al videojuego como material de creación artística y como lenguaje de creación que desborda los géneros y formatos tradicionales.

La exposición será en el CaixaForum de Sevilla y estará disponible hasta el próximo día 16. Las entradas tendrá un precio de 6€ y están disponibles en el siguiente enlace: Reserva de entradas.

El Pez Cámara. Exposición de fotografía.

Muestra de fotografía y visita al taller de revelado en la Plaza Pelícano Nº4, local 41.Realización de retratos con cámara de gran formato y revelado en cuarto oscuro.

Exposición de fotografía de Antonio Cadenas, Laura Zorrilla, Javier Navarro y Luis Ollero. La entrada tendrá un precio de 5€ y la exposición será de 20:00 a 02:00 horas.

Actividades de Ciencia e ingeniería

Expo Diversión S. L. Expo Piezas LEGO

La exposición de modelos de LEGO más grande de Europa incluye el modelo del avión más grande del mundo hecho de piezas de LEGO, modelos de otros vehículos, ciudades, animales, figuras de superhéroes y personajes famosos en tamaño real, todo de LEGO. Además los visitantes podrán disfrutar de una zona de juegos con centenas de miles de piezas, para que puedan construir sus cosas. La exposición será este viernes en el Camino de los Descubrimientos Nº2 de 20:00 a 00:00 horas y tendrá un precio de 5€. Además, estará disponibles hasta el día 9.

Visita nocturna al Acuario de Sevilla



El Acuario de Sevilla ofrece a sus visitantes una visita especial en el que muestran qué ocurre en el océano cuando cae la noche. Para la Noche en Blanco se han puesto a la venta un total de 1500 entradas a un precio de 9€ y se han habilitado tres tramos horarios. Cada tramo tendrá un límite de 500 entradas. El Acuario de Sevilla se encuentra en el Muelle de las Delicias y las entradas se podrán adquirir en el siguiente enlace: Reserva de entradas

Los tramos horarios son los siguientes:

• De 19:30 a 20:30

• De 20:30 a 21:30

• De 21:30 a 22:30

Exposición La travesía de la Victoria

De 18:00 a 00:00 horas, los protagonistas de esta famosa expedición, te acompañarán, en vivo, a experimentar de manera gratuita en qué consistió su largo viaje que dio la vuelta al mundo y que este 2022 cumple 500 años de historia.

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, situado en la Avenida María Luisa, se une a la celebración del V Centenario de esta intrépida expedición que dio la vuelta al mundo por primera vez en la historia. Las actividades del Museo para la Noche en Blanco de 2022 se encuadran en la difusión y divulgación de su exposición temporal «Los mapas y la primera vuelta al mundo» que estará presente en sus instalaciones hasta julio de 2023.

Para ello, el Museo llevará a cabo una guía teatralizada, mediante la cual, los visitantes podrán ver en vivo a tres de los protagonistas de este viaje: Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y Antonio Pigafetta, interactuar con ellos y vivir una experiencia única en la Sevilla del siglo XVI. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada y hasta completar aforo.

Todas las actividades que el Museo Casa de la Ciencia propone para la Noche en Blanco 2022 serán escenificadas por el grupo de teatro La Fablilla, una corporación con origen en Coria del Río y fundada en 1994.

Taller En Busca del Tesoro de las Islas Moluscas

¿Qué esconde esa misteriosa isla que atrae a estos 250 aventureros? ¿Qué aventuras depararán a estas cinco grandes naves durante su largo viaje? Los más pequeños de la casa podrán descubrir los secretos de la primera vuelta al mundo de la mano de Beatriz Barbosa y María Hernández, las esposas de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que llevarán acabo un taller de cuentacuentos en el que contarán de primera mano la aventura de sus parejas por aquellas aguas durante el denominado «Siglo de los descubrimientos».

El taller serán en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, situado en la Avenida María Luisa y la entrada será gratuita pero será necesaria reserva a través de correo electrónico.

Para asistir al taller de cuentacuentos es necesaria la previa inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico: reservas.museo@casadelaciencia.csic.es. Los padres que así lo deseen, podrán entrar dentro de la sala para acompañar a los/as pequeños/as. Las funciones se realizarán a las 18:30/19:30 y 20:30, con una duración de 25-30 minutos cada sesión.

Visita al Pabellón de la Navegación

En tu visita al Pabellón de la Navegación, situado en la Calle Camino de los Descubrimientos Nº2, podrás disfrutar de 20:00 a 24:00 de un recorrido por su exposición permanente sobre la navegación así como subir a disfrutar de unas magníficas vistas nocturnas de Sevilla desde nuestra torre mirador.

Asimismo, se podrá participar en sus talleres en los que se aprenderá a hacer nudos náuticos, conocer el funcionamiento de la brújula y algunas nociones básicas de orientación así como el manejo de instrumentos de navegación como el astrolabio, el cuadrante y el sextante. La entrada tendrá un precio de 1€.

Exposición «Talking Brains»

En el CaixaForum de Sevilla y bajo la diversidad de las 7000 lenguas que existen en el mundo, se esconde una facultad compartida por los seres humanos: el lenguaje. Las lenguas (orales o de signos) se parecen mucho más de lo que pensamos. Cuando las observamos de cerca, nos damos cuenta de que, en realidad, son la cara visible de un sistema que impregna prácticamente todo lo que pensamos y lo que somos. “Talking Brains” presenta el lenguaje desde el punto de vista del cerebro, desde la perspectiva de su base biológica.

Sin diccionarios, ni profesores de lengua, ni gramáticas normativas. «Talking Brains» es un viaje hasta el cerebro en busca del lenguaje de la mano de paleoantropólogos, neurólogos, psicólogos, neurolingüistas y especialistas en computación. Un viaje interactivo en el tiempo en el que exploraremos la aparición del lenguaje en la evolución humana, volveremos a la niñez para descubrir cómo adquirimos nuestra lengua materna y exploraremos qué ocurre cuando hay problemas en las áreas del lenguaje de nuestro cerebro.

La exposición estará disponible hasta el próximo 21 de octubre y las entradas se podrán adquirir aquí: Reserva de entradas

Escultura

Mosaiqueando

Durante 2 horas que dura el taller, aprenderemos la técnica y elaboraremos un mosaico geométrico de inspiración andalusí con teselas de pasta vítrea. Será en el Taller de Mosaicos Andalusí, en el Mercado de Triana. Además, habrá otro taller en el que los participantes se convertirán en musivarios romanos y aprenderán la técnica para diseñar y llevarnos a nuestra casa nuestro propio mosaico romano.

Las reservas se podrán realizar a través del teléfono 646251348 o a través del correo cometass@gmail.com

Taller creativo. Cerámica adultos y niños

Taller creativo en el que niños y adultos podrán elaborar piezas de cerámica y arcilla para decoración. Será en la calle Enladrillada Nº66 y los grupos se dividirán en función de las edades de los participantes. Las entradas serán de 4€ y será necesaria reserva al número 630177892, a través de la web http://www.areacromatica.es o por correo al email crecerjuntosasociadoscc@gmail.com

Pelícano ahora

Visita a los talleres de artistas y artesanos del Corralón del Pelicano. Conoceremos los talleres de creación de los artistas dentro de un corralón del s.XlX en pleno centro de Sevilla.

Escultura, estampación y serigrafía, exposición de pintura… Una experiencia cultural diferente amenizada por la magia de los sonidos del dueto Montjuic a la luz de las velas.

La visita será de 20:00 a 02:00 en la Plaza del Pelícano Nº4 y será completamente gratuito.

Exposición de escultura en piedra y madera «Animal Humano»

En el taller situado en los corralones del Pelicano, en pleno centro de Sevilla, Marcos Domínguez Alonso realiza su obra en piedra y madera. Aquí, concibe sus exposiciones y trabaja en los encargos de escultura desde hace más de 25 años. También imparte cursos de talla en piedra y madera, barro, moldes y poliespan. La exposición será totalmente gratuita en la Plaza del Pelícano Nº4, local 36, de 20:00 a 02:00.

Fotografía y diseño gráfico

Exposición fotográfica y juegos de mesa participativos

A partir de las 20:00 horas, se inaugurará la exposición de fotografías analógicas y digitales de Carmen Cabello, «Love, Lost, Lust (amor, perdida, lujuria)» con una performance de la actriz Belén Cobos.

A partir de las 21:00 horas, jugamos al «Commonspoly» con Zemos98, una forma de piratear el tradicional Monopoly, para convertirlo en un juego de mesa que fomenta la «cultura de la cooperación» y cuestiona el modelo violento de privatización del sistema neoliberal.

Estas actividades serán en el Espacio Furia, situado en la calle Santa María del Campo 2, en el local 3, y será completamente gratuita.

Exposición de fotografías «Resiliencia»

Centro cívico Las Sirenas.

La Fundación Sandra Ibarra, a través de esta exposición bajo el titulo «Resiliencia» quiere dar visibilidad a los pacientes y supervivientes de cáncer después de la dura situación vivida con la COVID. Una realidad fotográfica para aprender, celebrar y agradecer la vida a pesar de la adversidad de manera gratuita en el Centro Cívico Las Sirenas de 20:30 a 21:30 horas.

Exposición «Personas. 50 Miradas del Colectivo Lucila Fotográfica»

El Club de Debate «Melchor de Jovellanos», nació en el año 1996 por el impulso de un grupo de profesionales sevillanos, admiradores de la figura del ilustre asturiano que tanto brego desde sus cargos como servidor fecundo y leal de la Corona y de la Patria, ejercitando la defensa más firme, de la Cultura, el Progreso y la concordia. Con estos fines tan altos y con la modestia de nuestros medios, hemos aportado a nuestra Ciudad, la misma que acogió los primeros pasos públicos de nuestro Patrón, un albergue digno y adecuado al espíritu Jovellanista.

A través de este espacio singular se articula un motor de estímulo, para el encuentro de las ideas y su debate sereno, la defensa de los valores basados en el humanismo cristiano, la Justicia Social, el sostén cívico de la Nación Española y la promoción generosa de las Bellas Artes, así como de la Literatura, constituidos desde entonces como Asociación Cultural sin ánimo de lucro.

En Sevilla existen múltiples, expresiones de creatividad y de vanguardia, tanto en la economía como en la ciencia y la cultura, protagonizadas por hombres y mujeres que enlazan su trabajo y su ocio con tendencias mundiales que están alumbrando el mundo futuro. Muchos de estos sevillanos no participan en las instituciones y los circuitos sociales y políticos tradicionales, pero se esfuerzan en impulsar el progreso de la ciudad en sus diferentes ámbitos vitales y profesionales.

Toda esta gente constituyen hoy, en su gran mayoría, islas flotantes que no han encontrado hasta el momento una forma eficaz de vertebración que los una en un proyecto y los haga visibles. El espacio La Revuelta que propicia el Club de Debate Melchor Jovellanos, será el hogar de un movimiento cívico que acoja a esos sevillanos que comparten la idea de que es posible otra Sevilla más abierta y tolerante a la contemporaneidad sin dejar por ello de identificarse con lo más atractivo de su historia y de su tradición.

La exposición será en la Calle Siete Revueltas de 20:00 a 02:00 de manera gratuita.

Exposición «Eutopía y Dispersión» de Dionisio González

Este proyecto artístico desarrolla un estudio, hasta ahora no elaborado, de impulsos arquitectónicos diseminados por Europa a partir de los años 50 del siglo XX, en un contexto de difícil posguerra y con las ideas del Movimiento Moderno estancadas después de haber supuesto una inquietante ruptura con la arquitectura tradicional. Aspectos conducentes a una nueva generación de arquitectos, planificadores y urbanistas que proyectaron una ciudad alternativa que frecuentaba los logros tecnológicos de la industria bélica y la investigación aeroespacial. De esta manera, en una Europa marcada por una gran crisis social, cultural, económica y política, surgió una arquitectura que intentaba responder a las profundas mutaciones de la sociedad, a vacíos y explanaciones provocadas por el desbarate aéreo y a movimientos de población diaspóricos.

«Eutopía o Dispersión» establece las relaciones existentes entre la arquitectura utópica de la segunda posguerra y la ciudad digital para determinar que había de válido en aquellas propuestas urbanas que no siempre llegaron a construirse o cimentarse y quedaron, por tanto, constructivamente inexpresas, pero bien articuladas teóricamente. Muchas de estas arquitecturas experimentaron con diferentes conceptos, materiales y empleamientos, proponiendo gigantescas megaestructuras y haciendo uso de las nuevas tecnologías para solucionar los problemas planteados no sólo a la arquitectura, sino a la sociedad en su conjunto.

Es el propósito de este proyecto recuperar arquitecturas ausentes, proponer personalmente la ideación y ampliación arquitectónica en áreas degradadas periurbanas y crear un amplio proyecto de recuperación de arquitecturas preteridas o ignoradas. Kiesler ya sostenía en 1964 que hay tres clases de arquitectos: Los que tienen ideas muy adelantadas para los segundos, que las adaptan, y los terceros que son sólo unos reaccionarios. Lo verdaderamente innovador de este proyecto, es como estas estructuras de posguerra prácticamente olvidadas rigen y toman cuerpo en nuestras ciudades tecnológicas y digitales. Lo sorprendente, lo concluyente es que podemos adquirir una nueva comprensión y vista de la ciudad actual desde el pasado.

La muestra se podrá visitar en la planta baja y sótano del COAS (Pl. Cristo de Burgos, 35, Sevilla), hasta el 17 de noviembre, en horario de mañana de 09:00 a 14:00 horas y las tardes de martes y jueves, de 16:00 a 19:00 horas de manera gratuita.

Literatura

Exposición «Zahareta, poética textil»

Visita guiada a la exposición Zahareta, poética textil de la artista sevillana Hortensia González Longo. Será en la Facultad de Bellas Artes de 20:00 a 00:00 de manera gratuita.

Exposición «Poetisas de Al-Ándalus»

Taller de español para extranjeros sobre las mujeres poetas de Al-Ándalus.

Un encuentro para disfrutar de literatura, música, lengua, historia y cultura en los restos de un antiguo palacio árabe.

La exposición será en los Jardines de la Buhaira y se dividirá en dos grupos, uno a las 20:00 y otro a las 21:00. Las entradas tendrá un precio de 3€ y las reservas se podrán hacer a través del teléfono 660 26 64 62, en la web https://lavidaes.net/eventos/ o través del correo hola@lavidaes.net

Música y danza

Puerto d’Indias, parada en Sevilla: Músicas del mundo

El grupo Puerto d’Indias hace una nueva parada en su viaje musical por el mundo, esta vez en Sevilla, concretamente en la estación de Metro de Plaza de Cuba, para llevar a la ciudad que le vio nacer, una selección de estilos musicales a través de boleros, bachatas, tango, Bossa, y diversos arreglos de temas de conocidos autores e intérpretes.

La actuación será en la estación Plaza de Cuba de Metro de Sevilla a las 21:00 horas de manera gratuita.

Concierto Gonzalo de Cos

Concierto en formato acústico de Gonzalo de Cos. El cantautor gaditano se hace adicto a las distancias cortas y nos trae un concierto de la forma más íntima posible rodeado de luces.

En este concierto podremos encontrar canciones que estarán en su nuevo trabajo, El impacto de las flores, el cual saldrá a finales de año. El repertorio será completado con canciones de su antiguo trabajo, Los Clásicos.

La actuación será en la estación Prado de San Sebastián de Metro de Sevilla a las 21:30 horas de manera gratuita.

Microconcierto «Esos locos años 20»

Microconcierto en el patio principal de la fundación. Música jazz, blues, soul, latina que nos hará viajar en el tiempo para descubrir diferentes ritmos y latidos que movieron los locos años 20. El dúo interpretará un selecto repertorio jazzístico que incluye los grandes éxitos de la época y que evocan los sonidos del pasado de un edificio emblemático, que fue el pabellón de EEUU en la Exposición del 29, convertido hoy en espacio cultural, la sede de la Fundación Valentín de Madariaga. Tras el concierto se podrá visitar de forma libre la exposición temporal.

Natalia Ruciero Jazz Duet, El dúo formado por la cantante sevillana, Natalia Ruciero y el guitarrista de origen norteamericano, Ian Scionti, nos invita a hacer un viaje musical a la Era del Jazz (The Jazz Age), periodo comprendido entre los años 20 y 30 del pasado siglo.

CONDICIONES GENERALES: Día: 7 de octubre de 2022, Horario: 2 pases: 21:00 y 21:45 Duración: 30 min, Tipo de visita: Visita para todos los públicos. Precio al público: 8 € Punto de encuentro: Fundación Valentín de Madariaga Avda. María Luisa s/n (Pabellón de Estados Unidos, P.º de las Delicias, 7, 41013 Sevilla.

Microconciertos de Piano en la Casa de los Pinelo.

La Noche en Blanco es una cita cultural imprescindible en la ciudad de Sevilla, por eso desde Engranajes Culturales proponemos sumarnos en colaboración con la Casa de los Pinelo y la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Un microconcierto de piano compuesto por piezas de música española del siglo XX, con autores como Albéniz y Turina con una duración de 25 minutos, tras el concierto los asistentes podrán disfrutar de otros 20 minutos para realizar una visita libre a la colección de Arte Contemporáneo y al patio renacentista del palacio.

CONDICIONES GENERALES: Día: 7 de octubre de 2022, Horario: 2 pases: 21:00 y 21:45, Duración: 25 min concierto + 20 min para realizar visita libre a la sala de Arte Contemporáneo y patio principal, Precio al público: 6 € por persona (IVA incluido), Punto de encuentro: Casa de los Pinelo (Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría), Calle Abades, 12, 41004, Sevilla.

Sevilla Swing Dance

Sevilla Swing Dance, un año más desde el inicio de la Noche en Blanco, tendrá una noche de swing! Si quieres bailar o simplemente vernos estás invitado!

Plaza de la Encarnación

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Concierto de cello y piano

Concierto de cello y piano, dentro del ciclo Noveles en Concierto de la temporada de Juventudes Musicales de Sevilla, para La Noche en Blanco, a cargo de la joven sevillana Auxiliadora Bozada, a la que acompaña al piano Tatiana Postnikova, pianista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Se interpretarán obras de Bach, Hindemith, Saint-Saëns, Dotzauer y Tchaikovsky.

Toda la información sobre biografía y demás detalles está en la web de Juventudes Musicales de Sevilla: jmsevilla.org

Avenida Don Pelayo s/n

De 20:00h a 21:00h

10€ (socios de Juventudes Musicales, por invitación)

Concierto del grupo «Hispanistán»

Hispanistan, es una formación compuesta por una generación de jóvenes que llegaron a Granada, desde los puntos cardinales del Mediterráneo, preparados para revolucionar la escena europea del jazz étnico. Lo harían rescatando tesoros musicales sumergidos bajo el mare nostrum y devolviéndolos al público transformados en clave contemporánea.

El celebrado debut discográfico de Hispanistán fue una operación de rescate de joyas musicales ibéricas, sefardíes, otomanas, griegas y balcánicas que brindó un punto de encuentro para amantes del jazz y del folk.

La formación ha conseguido su puesto de honor entre la vanguardia del jazz ibérico escarbando entre las raíces ancestrales e imaginando nuevos horizontes. En directo, la formación alcanza su plenitud envolviendo el oyente en paisajes sonoros sensuales y texturas rítmicas exuberantes que transportan al hedonismo místico andalusí.

Calle Max Planck 2

De 20:30 a 22:00

Gratuito

Reservas en la web

Concierto de Jazz. KALISHKLA

Concierto de Jazz a cargo de Kalishkla & exposición de fotografía de Lucie Fernández

En CP, nos encanta la música y desde que iniciamos nuestra andadura le hemos dado su espacio, siempre en diálogo con la fotografía.

C_SOUND inicia a partir de octubre 2022 en Cobertura Photo, una programación de espectáculos cuyo denominador común será la excelencia de los contenidos musicales y su vínculo con la fotografía.

Los conciertos estarán acompañados de proyecciones y/o exposiciones de trabajos de fotógrafos locales e internacionales, reforzando así el diálogo que siempre hemos querido mantener en nuestro sitio.

En síntesis, un formato en el que música y fotografía se darán la mano para ofreceros una experiencia original y de calidad.

Calle Narciso Campillo 4

De 20.00 a 11.00

15€

microCONCIERTOS «2BigViolins»

El dúo violonchelista 2BigViolins de Rosa García y Antonio Dorado presentan un recorrido histórico-musical desde el Barroco hasta el siglo XX.

El dúo 2BigViolins, compuesto por los violonchelistas Rosa García y Antonio Dorado, presentan un programa que abarca desde la música de J. S. Bach hasta Z. Kodály. La propuesta ofrece un recorrido histórico-musical desde el Barroco hasta el siglo XX, en la que muestran su complicidad fruto de muchos años compartiendo escenario.

Este concierto forma parte del programa «Microconciertos», conciertos breves de pequeño formato a cargo de los grupos seleccionados en la Convocatoria para actuaciones musicales en CaixaForum 2022.

Calle López Pintado

De 20:00 a 21:00

Gratuito

Performance de danza

Centro Cívico José Luis Pereira – Monasterio de San Jerónimo

Calle Río Piedras s/n

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Tango argentino

Ven a probar una clase de Tango Argentino. Con Sema Manzano tendrás un primer contacto con este maravilloso y excitante baile. Se recomienda la asistencia en pareja. Será una experiencia que no olvidaras.

Amador de los Ríos 10

De 22:00 a 23:00

Gratuito

Twerk / Commercial

Una clase donde podrás disfrutar de la música más actual del momento con Commercial Dance y los pasos más sexys con la parte de Twerk. Haremos una fusión entre los dos estilos y será una experiencia única!

Amador de los Ríos 10

De 20.00 a 21.00

Gratuito

Velada Romántica al Piano en la Casa de los pianistas

Nos ofrecerá un Romántico, Español e Iberoamericano Concierto cuyo centro es el Piano del siglo XIX. Desde los europeos Chopin, Albéniz y Falla hasta la música alegre e iberoamericana de Ernesto Lecuona y Gotschald. Un repertorio muy vivo y vibrante con piezas cortas y virtuosísticas para disfrutar de la noche sevillana al piano.

Calle Cano y Cueto 15

De 21:00 a 22:00

7€

Reservas: 617672251

De todo un poco

Betis Tour Experience

Estadio Benito Villamarín en la previa del encuentro ante el Getafe del pasado lunes. Real Betis Balompié.

El Betis Tour Experience en una oportunidad única de vivir el Estadio Benito Villamarín y conocer sus más íntimos rincones. Conoce el tour y museo del Real Betis Balompié.

El tour del estadio incluye la visita a la zona de trofeos, donde junto a los cuatro oficiales de la historia de la entidad -Liga 1934/35 y las Copas del Rey de 1977, 2005 y este 2022- encontrarán una serie de objetos de gran valor vinculados a la entidad desde 1925, el más antiguo, hasta aquellos relacionados con nuestra última conquista, en el pasado mes de abril: la copa que SM Felipe VI entregó al capitán, Joaquín.

Avenida de Heliópolis s/n

Completo (de 20:00 a 2:00)

10€

Reservas en la web

Exposición «Animales Imaginarios»

Churriana quiere con esta exposición humilde y generosamente compartir su arte, mostrando sus “animales imaginarios” para disfrute de toda la ciudadanía de Sevilla, y especialmente de la infancia que tanto aprecia sus obras. Proclamado defensor del “arte pobre” y el ecologismo (“todo lo que el ser humano tira es reciclable. El planeta reventará como revienta mi cabeza con tanta basura.”) y que, sin ánimo de lucro, ha encontrado en

sus figuras la expresión terapéutica de sus sentimientos y emociones (“yo hago figuras de chatarra pero les doy vida y a mí me han ayudado a seguir viviendo”)

Alameda de Hércules 30

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Exposición «El tiempo por vivir»

Exposición multidisciplinar del colectivo Arquetipo XXI, que reflexiona sobre los cambios a los que la sociedad te lleva por ser “viejo”, “no útil” y por tanto invisible. Pretende provocar el debate público sobre este proceso, su necesidad real y los posibles efectos en la transformación que se produciría si la sociedad viese la etapa de envejecer como un privilegio , tanto para quienes envejecen como para la propia sociedad.

Alameda de Hércules 30

De 22:00 a 23:00

Gratuito

Reservas: 955471293

Sevilla FC Stadium Tour

Siente el Sevilla FC Stadium Tour. Vive la experiencia inolvidable de visitar el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y su museo.

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, construido en 1958, ha sido sede de históricos partidos de fútbol como la semifinal del Mundial de 1982, la final de la Copa de Europa de 1986, así como los partidos del Sevilla FC en La Liga, Copa del Rey y en competiciones europeas como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.

Visita el espectacular tour de su estadio, empezando por su museo Sevilla FC History Experience, descubriendo toda la historia del Sevilla FC desde su creación en 1890. Sus orígenes, el primer partido de fútbol del que hay constancia en España. Descubre todos sus jugadores, entrenadores, presidentes, camisetas y los trofeos más importantes del Sevilla FC: La Liga, las 5 Copas de España, la Supercopa de España y de Europa y, sobre todo, disfruta de algo único, presenciar 6 UEFA Europa League juntas. Un museo espectacular para tus sentidos, prepárate para amar, recordar y, sobre todo, emocionarte.

Visita también las zonas más exclusivas del estadio sevillista, siente el Estadio desde el palco de honor como si fueras el Presidente, comparte la experiencia de estar en la sala de prensa, siendo entrevistado por los periodistas como si fueras un nuevo fichaje, entra en el vestuario donde los jugadores del Sevilla FC tienen sus camisetas y, sobre todo, salta al terreno de juego desde el túnel de vestuarios como si fueras un guerrero más del Sevilla FC, sintiendo el calor de la afición, escuchando el Himno del Sevilla FC cantado por sus fieles aficionados.

Calle Sevilla Fútbol Club s/n

De 17:00 a 24:00

12€

Reservas: https://www.sevillafc.es/tour-sevillafc

Clases de yoga

El yoga no trata de desarrollo personal. El yoga trata de aceptación personal.

Descubre tus sentidos a través de una clase de Yoga & Danza (1 hora y cuarto de duración).

Calle San Hermenegildo13

Completo (de 20:00 a 2:00)

5

Reservas: 608205069

Exposición «Vivir en la cuerda floja»

Cobijadas en las pocas sombras que nos quedan y en los ínfimos espacios en los que sobrevivimos, este conjunto de obras se gesta bajo un sol de injusticia y una sociedad que nos aparta la mirada. La exposición que vamos a realizar trata de abordar, desde distintos ángulos y mediante diferentes herramientas, las realidades de las personas sin hogar y en exclusión social severa. La cultura no es más que otro de los recursos y placeres que se vuelven inaccesibles como método de expresión para aquellas personas que son invisibles a la sociedad, pero por desgracia hay otros más mundanos de los que también son privados. La falta de fuentes, de baños públicos, de recursos y de formar parte de la sociedad (de ser miradas como personas con derecho a existir y ser cuidadas). Fruto de la puesta en común de todas estas vivencias durante las actividades organizadas por solidarios en los veranos del 2021 y del 2022, hemos realizado una exposición que contará con diferentes piezas, de las cuales hemos seleccionado para la Noche en Blanco de Sevilla algunas de las que consideramos más adecuadas para el espacio y más necesarias para la visibilidad del colectivo.

La exposición irá acompañada de los relatos en primera persona de los diferentes artistas que explicarán al público existente el proceso creativo, que quieren mostrar con cada obra, que desean trasmitir y lo que supone el arte cuando te encuentras en situación de exclusión social severa…etc.

Por otro lado, el acto se amenizará también con la lectura de un manifiesto y la dramatización de poemas creados de manera colectiva en el laboratorio de escritura creativa que lidera David Eloy Rodríguez en Solidarios. También habrá una actuación musical protagonizada por una persona sin hogar.

Madre María de la Purísima 9

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Noche en Blanco x Factoría Cruzcampo

La Noche en Blanco es una cita que moviliza a la ciudad en torno a actividades

culturales, y en concreto una noche en la que se accede a un espacio emblemático de la ciudad, La Antigua Fábrica de Cruzcampo.

Se ofrece una cata exprés de dos variedades cervecera en el salón Mosaico de Factoría Cruzcampo, dinamizadas por nuestro maestro cervecero en la cual se incorpora una breve explicación de la historia de la marca y su arraigo con la ciudad.

Avenida de Andalucía 1

Por grupos: 20:30 / 22:00

Gratuito

Reservas: https://www.factoriacruzcampo.es/reservas/

Noche en Blanco en la Logia

La actividad consistirá en una visita guiada por los espacios y los símbolos que componen la Logia. Se acercará al público a la historia de la Masonería en Sevilla y al taller de Obreros de Hiram nº29 en particular. Se hará desde una perspectiva muy didáctica y amena.

Calle Cartografía 33

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Patrimonio

Visita guiada al Archivo General de Indias

Archivo de indias, en Sevilla / SA

Avenida de la Constitución 3

De 20:00 a 23:00

Gratuito

Reservas: administracion.agi@cultura.gob.es

Visita guiada nocturna al Archivo General de Indias

Se realizarán tres visitas guiadas al edificio del Archivo General de Indias explicadas por técnicos trabajadores del propio centro. Cada una de ellas tendrá una duración de una hora.

IMPRESCINDIBLE RESERVA CONFIRMADA. AFORO LIMITADO A 30 PERSONAS POR GRUPO.

Las horas programadas de cada sesión son las siguientes:

20:00

21:30

23:00

Las explicaciones realizadas por los técnicos archiveros versarán sobre la historia del edificio y de la institución, incluyendo explicaciones sobre los fondos documentales y piezas que custodia el centro, entrando en detalle en las funciones que se realizan y la importancia de los archivos para la cultura, la historia y la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Se requerirá: NOMBRE, APELLIDOS Y DNI.

El asunto en el correo de reserva deberá aparecer: «NOCHE EN BLANCO»

Visita Guiada a la Plaza Nueva y Ayuntamiento

Ayuntamiento de Sevilla

Plaza Nueva

Por grupos: 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00 / 1:00

2

Reservas

Conoce la Plaza Nueva, el corazón de Sevilla

Se trata de una visita guiada por las curiosidades de ésta plaza, la más céntrica y emblemática de Sevilla, de ahí que se considere el corazón de la ciudad. Se hará un recorrido histórico artístico por los monumentos que la conformaron y que actualmente la observan día a día. Un lugar lleno de vida y de historia, muy desconocida aún para muchos sevillanos.

Museo de la Macarena

Plaza de la Esperanza Macarena 1

Completo (de 20:00 a 2:00)

2,50€

Visita el Museo de la Macarena

Bienvenidos al museo de la Hermandad de la Macarena, un espacio expositivo singular, en el que podrá conocer el rico patrimonio artístico, cultural y espiritual de una corporación con más de cuatro siglos de historia, que custodia una de las devociones marianas más universales de la historia, la Virgen de la Esperanza Macarena

Visita San Luis de los Franceses

Calle San Luis 37

De 20:00 a 23:59h

Gratuito

La iglesia de San Luis de los franceses tendrá sus puertas abiertas de forma gratuita en horario excepcional de 20 a 24h

Visitas teatralizadas a la sede de la Fundación Cajasol

Plaza de San Francisco 1

Por grupos: 9 GRUPOS DE 20 PERSONAS CADA 15 MINUTOS DESDE LAS 21:00H HASTA LAS 23:00H, CON DURACIÓN DE LA VISITA DE UN DE MÁXIMO 30 MINUTOS

Gratuito

Reservas: https://fundacioncajasol.com/

Visitas teatralizadas a la sede de la Fundación Cajasol

Visita teatralizada a la sede de la Fundación Cajasol, interpretada por dos personajes; Una mujer de la época de Cervantes que va a visitar a su marido a la Cárcel Real y por el segundo personaje que representará a Aníbal González, el gran arquitecto reformador del edificio, ambos nos llevarán por los lugares más ocultos para descubrirnos los secretos de un edificio emblemático.

Visita Convento de Capuchinos

Ronda de Capuchinos 1A

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Visita al convento de capuchinos

La visita consistirá en un recorrido por las partes más emblemáticas y desconocidas del Convento de Capuchinos de Sevilla, que data de 1632, como por ejemplo el Recibidor, el Claustro, Sacristía, Coro Bajo, el museo de la Divina Pastora o su Camarín, entre otras.

Últimas restauraciones del patrimonio y microconciertos de música sacra

Calle Bustos Tavera 15

De 21:15 a 00:00

Gratuito

Visita guiada a la iglesia del ex Convento de la Paz, sede de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, con explicación del patrimonio que atesora y con particular atención a las últimas restauraciones efectuadas, especialmente la del paso procesional del siglo XVIII.

Dos microconciertos de música sacra que serán prólogo y colofón de la actividad.

Visita Casa Consistorial

Plaza Nueva 1

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Se visitarán diversas salas de la casa: fieles ejecutores, Sala Capitular Alta, Salón Comedor, Salón Santo Tomás, Salón Colón….

Visita a Iglesia de San Hermenegildo y Torre Puerta de Córdoba

Calle Muñoz León 6

De 21 a 24

Gratuito

La Sevilla visigoda y la Sevilla almohade unidas en un solo recinto.

Visita a la Iglesia de San Hermenegildo, primera iglesia barroca construida en Sevilla.

Visita a la Torre Puerta de Córdoba, única torre almohade existente de la muralla de Sevilla.

Poder disfrutar del único cuadro que se conserva en Sevilla pintado por Velázquez.

Poder contemplar dos esculturas de San Hermenegildo, una esculpida por Martínez Montañés y otra atribuida a Juan Bautista Vázquez el Viejo.

Y muchas más cosas que podrás conocer si te acercas a vernos.

Visita cultural Catedral y Giralda

Calle Fray Ceferino González s/n

De 20.00 h. a Cierre del acceso a las 23.00 h. Cierre total de la visita a las 24.00 h.

Gratuito

Visita a la Catedral y a la Giralda en horario nocturno

En horario nocturno el visitante tendrá ocasión de acceder a la totalidad de la visita cultural que ofrece la Catedral habitualmente, con acceso al Museo de Pinturas y al Tesoro, así como subir a la Giralda.

Historia, Arte y Fe de los Servitas de Sevilla

Calle Siete Dolores de Nuestra Señora 1

De 20:00 a 24:00

Gratuito

Mediante visitas guiadas por la Capilla y la Casa Hermandad se conocerá a través de su tesoro patrimonial y sus documentos históricos la historia de la Real Hermandad Servita, desde sus orígenes anteriores a 1696 como Hermandad de los Dolores, después como Orden Tercera Servita y desde 1971 como Hermandad de Penitencia.

Las visitas serán en grupos de 12 personas aproximadamente, cada 10 minutos, de 20 a 23 horas, y durarán en torno a 25 minutos finalizando en la terraza de la Casa Hermandad que cuenta con una inédita vista sobre la plaza de Santa Isabel y sus alrededores, y donde estará instalada una Barra Solidaria a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad.

A las 23:15 se tendrá en la capilla un pequeño concierto de marchas procesionales y música sacra por miembros del grupo Joven, finalizando la actividad a las 24:00 con el rezo de Salve solemne a Nuestra Sra. de los Dolores.

El Museo en Femenino

Plaza del Museo 9

Por grupos: Primer pase: de 18:00-19:00 h / Segundo pase: de 19:30-20:20 h

5€

Reservas: https://artepolis.es/producto/el-museo-en-femenino-noche-en-blanco-sevilla-2022/

Visita guiada para re-descubrir la historia de las mujeres a través de nuestro museo

Esta visita guiada será ofrecida por una historiadora del arte, especializada en perspectiva de género y en educación en museos. Una selección de obras de arte del Museo de Bellas Artes de Sevilla, se irán revisando en clave de género algunos roles y la imagen de las mujeres a través de nuestra historia y cultura visual.

Trataremos cuestiones tan interesantes como la representación artística de las reinas, la lactancia, la educación de las niñas, las reivindicaciones laborales de las cigarreras como madres trabajadoras, obras de mujeres artistas, y algunos estereotipos femeninos como la vanidosa, la femme fatale…

Baños de la Reina Mora e Iglesia del Dulce Nombre de Jesús

Calle Baños 19

De 20:00 a 00:00

2€

Dos edificios recientemente rehabilitados y abiertos al público

La Hermandad de la Vera Cruz gestiona en la actualidad dos inmuebles que, conjuntamente desde 1550 y hasta 1835 formaron parte del extinguido convento del Dulce Nombre de Jesús, de monjas agustinas. Uno de ellos son los denominados «Baños de la Reina Mora», declarados Bien de Interés Cultural en 1996 y que constituyen el mayor hamman almohade (s. XII) conservado en Andalucía. Por su parte, la antigua iglesia conventual es un edificio levantado en el siglo XVII y que alberga interesantes obras de arte sacro (recientemente restaurados la mayor parte de ellos), fechables entre los siglos XVI al XX. De entre todas ellas, destacan las imágenes titulares de la cofradía: El Stmo. Cristo de la Vera Cruz, obra anónima de principios del s. XVI y que es la más antigua de cuantas procesionan en la Semana Santa sevillana, y Ntra. Sra. de las Tristezas, obra del escultor contemporáneo Antonio Illanes Rodríguez (1942).

Visita al Museo Marítimo Torre del Oro

Paseo de Cristóbal Colón s/n

Completo (de 20:00 a 2:00)

Visite la Torre del Oro y conozca sus 800 años de historia

Conozca en esta visita la historia de la Armada Española desde sus inicios hasta nuestros días.

Microvisitas a la Iglesia de San Jorge Hospital de la Caridad

Calle Temprado 3

Grupos: Inicio 21:00 Fin 23:00

4€

Reservas: http://www.engranajesculturales.com

La Noche en Blanco es una cita cultural imprescindible en la ciudad de Sevilla, por eso desde Engranajes Culturales proponemos sumarnos en colaboración con la Hermandad de la Santa Caridad, en una actividad teatralizada muy original

Inmersión en la simbología del Barroco. La vida y la muerte a través de las obras de Valdés Leal, Murillo o Pedro Roldán. Arquitectura pintura y escultura nos ayudarán a comprender el espíritu del Barroco con sus vanidades y opulencias, para reflexionar sobre la fugacidad de la vida y el fin de la misma.

Comenzando con un soneto de Quevedo y utilizando otros textos del Discurso de la Verdad de Mañara, obra importantísima en la mística española, comenzaremos un viaje por el sentido y la finalidad de la vida. Descubriremos a la luz de candiles Las postrimerías de Valdés Leal, reflexionando sobre la fugacidad de la vida y la inutilidad de acaparar riquezas y glorias, cuando sólo la muerte y el olvido es lo que queda. A continuación iremos descubriendo el programa iconográfico diseñado por el propio Mañara y realizado por los autores más importantes del Barroco español, Murillo, Valdés Leal y Pedro Roldán:

“San Juan de Dios transportando a un enfermo”, (1670-72), Bartolomé Esteban Murillo.

“Santa Isabel de Hungría” curando a los tiñosos” (1670-72) Bartolomé Esteban Murillo.

Pinturas murales de la cúpula, Juan Valdés Leal (1678-82)

Retablo Mayor: Esculturas realizadas por Pedro Roldán y policromadas por Valdés Leal.

“Exaltación de la Santa Cruz” (Juan Valdés Leal, 1684-1685)Web

Templo de San Martín y dependencias de la Hermandad de la Sagrada Lanzada

Plaza de San Martín s/n

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Visita guiada al templo de San Martín donde se conocerá la historia del mismo, de la Hermandad de la Sagrada Lanzada y de todo el patrimonio artístico que contiene.

Presentamos varias posibilidades dentro de la visita guiada que se ofrece:

1.- Visita guiada al templo, con explicación de su historia, trayectoria y situación actual.

2.- En el centro del templo se podrá contemplar el paso de Gloria de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enfermera , que habrá procesionado en la semana anterior, pero que se mantendrá intacto para la contemplación de los visitantes

3.- Se realizarán explicaciones histórico-artísticas de retablo, altares, e imágenes, con especial atención al retablo mayor de Vermondo Resta con esculturas de Ocampo. En el presbiterio presentaremos también un facsímil de la Sindone donada por el profesor Miñarro.

4.- La visita continuará por el salón de vitrinas donde se exponen los enseres procesionales de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada.

5.- Tras pasar por el patio, donde habrá un ambigú, terminaremos en el salón de celebraciones de la hermandad donde se expondrán algunas piezas de carácter históricos y documentales, extraídos de los archivos de las distintas hermandades que conforman la actual hermandad.

Todo ello será conducido por hermanos de la hermandad especialistas en arte e historia. Los pases se organizaran en franjas de media en media hora siendo los grupos que se organicen acompañados por estos especialistas.

Es nuestro principal objetivo dar a conocer y poner en valor el patrimonio que encierra San Martín y la propia hermandad de la Sda. la Lanzada

Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle

Calle San Luis s/n, Sevilla

De 20:00 a 23:45

Gratuito

Visita guiada a la Iglesia de Santa Marina, incluyendo la torre

La visita a la Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle (incluyendo la subida a la torre) es una iniciativa de la Hermandad de la Resurrección de Sevilla, que tiene su sede en la citada Iglesia y que consiste en conocer la historia, arquitectura y otros avatares que ha vivido este Bien de Interés Cultural en sus múltiples siglos de vida.

Es una magnífica oportunidad para conocer de primera mano este antiguo templo sevillano, mezcla de varios estilos arquitectónicos, destacando el mudéjar.

La visita incluye la fachada principal exterior, el interior de la Iglesia con sus tres naves, altar mayor y sus varias capillas, y, para las personas que se encuentren capacitadas para ello, la subida a la torre, habitualmente cerrada.

La visita tiene una duración 45 minutos aproximadamente, formándose el primer grupo a las 20:45, y sucesivamente a las 21:30, 22:15, 23:00 y 23:45 el último, terminando la actividad con este grupo sobre las 0:30.

Pintura

Cráneo Creación

Plaza del pelícano 4 nave 10

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Espacio creativo en sevilla dedicado a la pintura y el dibujo. Puedes aprender desde cero a pintar y dibujar, exponer, sesiones de modelo al natural

Esta noche en blanco dispondremos de una exposición de pintura de Manuel Luna así como de sus alumnos en nuestro espacio expositivo

Exposiciones en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla

Exposiciones

Plaza del Triunfo 1

De 21:00 a 01:00

Gratuito

Exposiciones de arte contemporáneo, historia de Andalucía e instrumentos musicales con historia

– Exposición permanente «Despacho de Plácido Fernández Viagas». Se puede visitar el que fuera el primer despacho de la Junta Preautonómica de Andalucía, presidida por Plácido Fernández Viagas.

– Exposición permanente «La imprenta de San Eloy», de Joaquín Sáenz. Pinturas que forman parte de esta colección del pintor sevillano Joaquín Sáenz.

– Exposición temporal «El compás en las artes plásticas»: Pinturas, fotografías, esculturas y letras sobre el flamenco.

– Exposición temporal «Instrumentos musicales del Rey Sabio»: Con motivo de la celebración del «VIII Centenario de nacimiento de Alfonso X El Sabio», el Área de Cultura de Diputación organiza esta muestra.

– Exposición «Azul»: pinturas, grabados, dibujos, gouaches, esculturas y miniesculturas-joyas de Manuel Castaño.

Paseo de Arte

Mercado Artesanal

Plaza del Altozano

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Mercado Artesanal

Un mercado artesanal donde pintores y artesanos hacen demostraciones de como realizan sus trabajos. Es un evento muy curioso.

Centro cívico Las Columnas

Exposición «Navegantes IV, El Regreso»

Calle Pureza 79

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Homenaje artístico a los mareantes que dieron la primera vuelta al mundo

La exposición Navegantes IV, El regreso, representa el colofón de las exposiciones que se han venido realizando desde 2018, en el Centro Cívico Casa de Las Columnas en homenaje a Magallanes, Elcano y los navegantes protagonistas de la primera circunnavegación a la Tierra en la fecha en la que se cumple el V Centenario de su regreso a Sevilla.

Esta muestra plástica concentra en este histórico edificio de la calle Pureza, ubicado en el solar que ocupó el primer “Colegio y Hospital de Mareantes de Sevilla”, a un grupo de reconocidos artistas que ofrecen su particular visión y reinterpretación de la histórica gesta que ahora se conmemora.

Para dar realce a la exposición y acompañar desde la orilla de Triana los actos institucionales, lúdicos y culturales de celebración del V Centenario de la Primera Circunnavegación organizados en la ciudad de Sevilla las fachadas de las calles Pureza y Betis y los patios de la casa se muestran engalanados con banderolas y gallardetes alusivos a la efeméride.

La exposición se inauguró el día 8 de septiembre en conmemoración de la fecha de llegada de la expedición, y se podrá visitar hasta el 8 de octubre.

ARTISTAS :

José Luis Almagro

Juan Torres

Isabel Mª Sola Márquez

Antonio Bautista Duran

Luis Lomelino Amérigo

Jesús Conde Ayala

José Murillo Casas

Batur Baslar

Antonino Parrilla García

Antonio Belzunce

Fernando Murillo Pedrote

José María Godoy

Celia Márquez Goncer

José Mª. Méndez “Jarén”

José Gómez de la Torre

Pablo Flores Contreras

Daniel Bilbao Peña

Visitas guiadas a la exposición «Extraño. Colección Sandretto Re Rebaudengo»

AvenidaAmérico Vespuccio 2

Por grupos: 20:00h; 21:30h.; 22:30h.

Gratuito

Reservas: 955037096-955037140 educ.caac@juntadeandalucia.es

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo realizará visitas gratuitas y guiadas a la exposición temporal “Extraño. Colección Sandretto Re Rebaudengo”

Con motivo de la celebración de la Noche en blanco Sevilla 2022, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo realizará visitas guiadas a la exposición temporal “Extraño” en la que se presentan obras de treinta artistas internacionales, mayoritariamente firmadas por mujeres y pertenecientes a la colección Sandretto Re Rebaudengo, una de las más importantes de Europa.

Estas visitas guiadas se realizarán de forma gratuita y estarán destinadas a todo tipo de público, previa cita con antelación (para hacer la reserva, llame a los teléfonos 955 037 096 / 140 o envíe un correo a educ.caac@juntadeandalucia.es).

Jaime Abaurre

Exposición de arte y diseño

Calle Don Alonso el Sabio 8

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Galería de arte

Arte contemporáneo

Un arbusto es un árbol para jugar al escondite II de Rosa Aguilar

Calle Muro de los Navarros 66

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

La artista Rosa Aguilar nos acompaña y explica si exposición en Di Gallery

La artista Rosa Aguilar presenta en Di Gallery su exposición Un arbusto es un árbol para jugar al escondite. Y para la noche en blanco, la artista estará en la sala de exposiciones para explicar su trabajo, procesos e inquietudes creativas.

Carmen Gavilán

Exposición fotografía y pintura

Plaza del pelícano 4. Local 44

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Fotografía y pintura. Series Agua, Paredes, Flores, Paisaje.

La naturaleza y la arquitectura, son protagonistas a través de la fotografía y la pintura.

Ricardo Rodríguez Llinares

Ven a mi estudio

Plaza del Pelícano 4 local 44

Completo (de 20:00 a 2:00)

Gratuito

Visitar el estudio de trabajo del pintor R. Llinares

Se podrá visitar un estudio de pintura lugar de trabajo del artista Ricardo R . Llinares así como conocer la obra reciente y procesos de trabajo. Además al estar emplazado en un espacio tan singular como el corralón del Pelicano, se podrá completar la visita accediendo y conociendo a otros espacios que también abrirán sus puertas está noche tan especial.

Museo del Santo Ángel de Sevilla

Nuevas joyas artísticas del museo: donaciones y restauraciones

Calle Rioja 23

De 20:00 a 0:00

2€

Presentación de las nuevas incorporaciones al Museo del Santo Ángel, piezas de los siglos XVII al XVIII, escultura y pintura.

El Museo no deja de crecer con nuevas incorporaciones gracias a las donaciones que recibe de particulares.

Se presentarán las nuevas obras, así como la restauración de algunas otras obras.

Rutas urbanas

Conocer Sevilla

Ruta literaria por Sevilla

Puerta de Jerez

Por grupos: 20:00

5€

Reservas: https://conocersevilla.com/wp/noche-en-blanco/

Una actividad diferente para conocer Sevilla según la mirada de los poetas y literatos

Os proponemos una visita diferente conocer Sevilla a través de la literatura.

Una visita diferente para conocer como la ciudad, sus tradiciones y monumentos marcó a los artistas que pisaron sus calles a lo largo de la historia, algo que descubriremos en un interesante recorrido por el centro de la ciudad.

Ruta nocturna por el barrio de Santa Cruz

Barrio de Santa Cruz y Giralda / Ayto.

Plaza Virgen de los Reyes

Por grupos: 20:00

5€

Reservas: https://conocersevilla.com/wp/noche-en-blanco/

Una visita mágica para conocer una de las partes más interesantes de Sevilla.

Nuestra ruta nocturna por el barrio de Santa Cruz es una visión histórico-literaria de la parte más visitada de la ciudad, con la magia de la noche como telón de fondo, en un marco incomparable que desde el año 1929, es uno de los mejores embajadores de Sevilla.

En este paseo se descubre cómo esas calles han marcado hitos importantes en la historia de Sevilla, o cómo los poetas inmortalizaron aquellos rincones tan singulares y pintorescos.

Acompañarnos a esta visita guiada nocturna a una de las partes más íntimas y profundas de Sevilla, y compartir con nosotros las leyendas, historias y literatura de este mágico enclave de la ciudad por el que han discurrido tantos siglos de historia. La mejor forma de Conocer Sevilla de noche viviendo y disfrutando de toda su esencia

Tradiciones y leyendas de Sevilla

Calle Puerta de la Carne, esquina Menéndez Pelayo

Por grupos: 20:00

5€

Reservas: https://conocersevilla.com/wp/noche-en-blanco/

Ruta de Tradiciones y leyendas de la ciudad

Sevilla es una ciudad mágica y como tal posee multitud de leyendas e historias forjadas en el tiempo, que harán que el viajero y el propio sevillano se sorprendan constantemente y se trasladen a otra época. Nuestra idea es descubrir la ciudad a la vez que aprendemos todos los misterios que encierra. Conoceremos una ciudad que está oculta y a la vez tan cercana.

Esta ruta es una de las formas más interesantes para conocer el corazón de un lugar milenario como Sevilla y que mejor que a través de sus tradiciones y leyendas descubrir un poco de su esencia. Personajes y acontecimientos importantes nos sorprenderán en cada esquina y nos servirán para comprender los secretos de una de las ciudades que tiene su nombre subrayado en la historia de la humanidad por razones propias.

Misterios y leyendas (I) – Plaza de San Pedro

Plaza de San Pedro

Por grupos: 20:00

5€

Reservas: 673296554 info@sevillamuseovivo.com

Actividad familiar descubriendo misterios y leyendas de diferentes lugares con final participativo.

La actividad está pensada para visita familiar. Un momento de ocio y cultura en el que los padres y los hijos disfrutan de una misma actividad de forma divertida y amena.

A lo largo de este recorrido iremos descubriendo diferentes lugares de Sevilla en el que iremos descubriendo misterios, leyendas y curiosidades. Durante el recorrido, iremos contando muchas historias y al final del mismo entre todos tendremos que descubrir si lo que hemos contado es leyenda o no realidad.

La Sevilla de Alfonso X El Sabio

Párroco don Eugenio 1

Hora de inicio: 23:00 (duración aproximada: 2h)

7€

Reservas: http://ispavilia.com/sevilla-alfonsox-neb

Viaja con Ispavilia a la Sevilla del Rey Sabio

Esta Noche en Blanco 2022 disfruta con Ispavilia de la nueva ruta histórica «La Sevilla de Alfonso X El Sabio» en la que viajaremos a la ciudad de la segunda mitad del s. XIII tras la conquista cristiana.

En esta ruta cultural abordaremos el inmenso e importante legado que dejó en Sevilla el rey primogénito de Fernando III El Santo, como la Iglesia de Santa Ana en Triana, la fundación de las primeras parroquias, las Reales Atarazanas, el Palacio Gótico del Alcázar, el Fuero Real, etc. Una ruta que nos transportará a la ciudad bajomedieval en la que comprenderemos como se desarrolló el Repartimiento de Sevilla y como fue evolucionando la ciudad en la Baja Edad Media. No perderemos la oportunidad de conocer las leyendas, secretos y las intrigas de la corte real en época de Alfonso X y muchas curiosidades más.

Disfruta la historia de Sevilla con los que mejor saben contarla.

Las cruces de Sevilla

Calle Jesús de las Tres Caídas

Por grupos: 00:00

3€

Reservas: info@rutascofrades.com

Descubre el significado y el por qué de muchas de las Cruces que vemos en Sevilla

Muchas veces paseas por el centro de la ciudad y no caes en la cuenta y en la historia de la Cruz que está situada, en la pared de una Iglesia, en medio de una plaza, en una placita oculta, junto a la Catedral de Sevilla…

Todas ellas tienen un porqué y una historia tras de sí, en este paseo nocturno por el centro de la ciudad, visitaremos una de las partes más turísticas de la ciudad pero para acercarnos a esas Cruces o lugares de los que no nos percatamos y tienen mucho que contarnos.

Desde San Isidoro hasta el barrio de Santa Cruz: Cruces desconocidas, placitas ocultas, callejones sin salida y mucha historia…ven con nosotros y descubrirás una nueva forma de ver el centro más histórico de la ciudad desde un nuevo punto de vista.

Disfruta la NEB con las Rutas de «El ContraGuía…RUTAS COFRADES»

Duración aproximada: 2 h.

Ruta por los Caños de Carmona

Calle Luis Montoto, 28

Por grupos: 20:00 / 21:15 / 22:30

1€ (menores de 12 años gratis).

Reservas: sevillalegendaria@gmail.com

Una ruta al pasado de Sevilla, a través de la historia de este acueducto.

Ruta cómoda y sencilla de una hora, aproximadamente, de duración a través de algunos de los restos arqueológicos correspondientes al acueducto sevillano conocido como Los Caños de Carmona. Un paseo de unos 400 m. para conocer su historia e importancia en la ciudad.

Gymkana Familiar: Sevilla con nombre de mujer

Jardines del Cristina

Por grupos: 20:30 / 21:30 / 22:30

3€

Reservas: 636369381 https://www.freetourensevilla.com/product/gymkana-mujer-neb/ info@freetourensevilla.com

Mujeres que han dejado huella en Sevilla

La gymkana consiste en dar un paseo por el centro de Sevilla haciendo varios juegos, (buscar placas con inscripciones relacionadas con la historia de la ciudad, resolver crucigramas y adivinanzas, juegos de memoria, etc). El grupo irá siempre junto desde un punto a otro y en cada parada se realizará uno de estos juegos. La dinámica comienza formando una serie de equipos y por cada respuesta acertada se irán sumando puntos, al final, el equipo ganador tendrá un premio como recompensa. Está adaptada para niños de todas las edades porque es una actividad familiar, pero tendrán que ir siempre acompañados de un adulto, recomendamos esta actividad para niños de 4 años en adelante y sin límite de edad.

A lo largo del recorrido se irán conociendo a mujeres, sevillanas o no, pero relacionadas con la ciudad, que serán las protagonistas de la noche. Pero además, nombraremos a otras mujeres importantes en la historia y a veces desconocidas, que han tenido oficios no tan “típicos” de una mujer: pintora, astronauta, aviadora, espía, científica… con la idea de hacer un pequeño homenaje a esas olvidadas por la historia por el simple hecho de ser mujer. ¡Déjanos acompañarte a conocer a las mujeres importantes de Sevilla!

¿Qué hacías en el 92?

Columnas de la Alameda de Hércules (las más cercanas a la Plaza del Duque)

Por grupos: 20:00 / 21:30

5€ (Precio Especial Noche en Blanco)

Divertida ruta para revivir la Sevilla entorno a las vivencias del 92

Este 2022 conmemoramos los 30 años de la celebración en Sevilla de la Expo del 92, un momento de cambios en Sevilla. Por este motivo os proponemos para la Noche en Blanco una ruta para revivir la vida y los acontecimientos de los años 90 por las calles de Sevilla.

Un viaje a los años 90 empezando en la Alameda de Hércules, allí recordaremos el desaparecido mercadillo y la cartelera del Multicines Alameda. Continuaremos con un entrañable paseo por calles de la vida cotidiana y comercial de la Sevilla de los 90. Descubriendo, con objetos de la época, los lugares testigos de cambios urbanísticos postmodernos, de modas y músicas de aquellos años. Una ruta divertida ruta recordando lo que muchos consideran cómo sus mejores años, “¿Qué hacías en el 92?.

¡Anímate a venir con una camiseta, pin o accesorio visible e identificable de la época y la ruta te saldrá gratis.

DURACIÓN: 60 minutos.

RECORRIDO: Zona comercial del centro histórico: Alameda, Plaza duque, Plaza Campana, Torneo.

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD: El público recordará la memoria de los años noventa en lugares históricos recientes.

PRECIO: 5€/Persona (menores de 10 años gratuito) Precio especial Noche en Blanco. Si vienes con una camiseta, pin o accesorio visible e identificable de la Expo del 92 y la ruta te saldrá gratis.

PUEDES RESERVAR TU PLAZA POR ADELANTADO EN: www.sevillalacarta.com/que-hacias-en-el-92

visita@sevillalacarta.com

663 06 50 90

O asistiendo minutos antes del inicio de la ruta hasta completar aforo.

Ruta mujeres relevantes en Sevilla

Plaza de la Contratación

Por grupos: 20:00 / 21:30 / 23:00 / 00:30

3€

Reservas: 627127199 http://www.mirasevilla.es info@mirasevilla.es

Ruta de las mujeres relevantes en Sevilla, adéntrese en las vidas y obras de estas mujeres únicas en la historia de Sevilla

Alguna vez os habéis preguntado porque los nombres de los personajes de la historia sevillana son en su mayoría masculinos, así pues pensamos en Pedro I el Cruel, Fernando III el Santo,Daoiz, Alfonso X el Sabio y así un largo etcétera, pero en cuanto nos ponemos a pensar en nombres femeninos de personajes de la historia de Sevilla, no se nos viene a la cabeza muchos.

Esto es así porque por desgracia en los libros de historia, no suele aparecer las hazañas de mujeres, aunque hay excepciones, pero en general no suele ser así, ya que las mujeres a lo largo de la historia han desempeñado un papel secundario, casi inexistente en esta, han sido relegadas a un segundo plano.

En Mirasevilla queremos sacar del olvido a estas mujeres sevillanas que lucharon por tener un papel en la sociedad que les correspondía, aunque para ello renunciarán a su vida, este es nuestro homenaje a todas ellas.

Comenzaremos nuestro recorrido en la Plaza de la Contratación y después continuaremos por lugares que han dejado huella en el devenir histórico de estas mujeres sevillanas y que de una u otra forma siguen viva en cada rincón de nuestra ciudad.

No se lo piense más y venga a disfrutar con Mirasevilla de esta única e inolvidable ruta

Tradiciones y Leyendas de Sevilla

Calle Méndez Núñez

Por grupos: 20:00 / 21:30 / 23:00 / 00:30

3€

Reservas: 627127199 http://www.mirasevilla.es info@mirasevilla.es

Ruta de Tradiciones y Leyendas de Sevilla

La ciudad de Sevilla con sus 3000 años de historia guarda en cada rincón, en cada plaza y en cada calle las tradiciones y leyendas más singulares y que encierran una mezcolanza de hechos, anécdotas, y personajes que harán de Sevilla una ciudad única e irrepetible.

Las calles Méndez Núñez, Hernando Colón y plazas como la de Refinadores y plaza Alfaro, entre otras serían testigos únicos de estas leyendas e historias que han perdurado hasta día de hoy.

Comenzaremos la ruta en la calle Méndez Núñez donde nos encontraremos con una de las primeras leyendas y continuaremos por Plaza Nueva, calle Hernando Colon, Alemanes etc… donde iremos desgranando esas tradiciones y leyendas y terminaremos la ruta en la Plaza de los Refinadores.

Anímese y experimente con nosotros esas historias y leyendas que traemos para disfrute de todos.

La Sevilla Romántica

Parque de María Luisa

Por grupos: 20:00 / 21:30 / 23:00 / 00:30

3€

Reservas: 627127199 http://www.mirasevilla.es info@mirasevilla.es

La Sevilla romántica, envuélvete de romanticismo

Luz, alegría, arte, historia y como no romanticismo, se funde todo en una ciudad, Sevilla, cuando hablamos de romanticismo decimos Sevilla, Romanticismo y Sevilla forman un tándem único e irrepetible. Echaremos una mirada a esa Sevilla llena de amores y desamores, de encuentros y desencuentros, pero también nos asomaremos a una época no menos convulsa de la historia. Dejaremos volar nuestra imaginación por esas calles y plazas donde se forjaron amores legendarios pero a la vez tan dramáticos que configuran la esencia del romanticismo.

Ven con nosotros a disfrutar la esencia del romanticismo en su historia, sus poetas, su literatura, nos envolveremos en un halo romántico que no os dejara indiferente.

Curiosidades de Sevilla

Avenida de Roma

Por grupos: 19:00 / 21:00

2€

Reservas: https://conocemiciudad.com/noche-blanco/

Descubre Sevilla

Si habitualmente paseas por la zona monumental de Sevilla y quieres saber más sobre su historia, con anécdotas y leyendas en torno a ellos y a la ciudad, no dudes en acompañarnos en esta actividad tan especial, con muchas Curiosidades de Sevilla que te asombrarán.

Descubre la Judería

Judería de Sevilla /SA

Plaza de Refinadores

Hora de inicio: 20:00 (duración aproximada: 2h 15min)

7€

Reservas: http://ispavilia.com/descubre-la-juderia-neb/

Descubre la judería sevillana como nadie te la había contado

Disfruta de la Noche en Blanco 2022 con “Descubre La Judería” de Ispavilia, un recorrido interpretativo de dos horas por la vieja aljama judía de Sevilla, el barrio en el que residieron los sefardíes en Sevilla desde 1252 hasta finales del S. XV.

En esta interesante ruta recorreremos los actuales barrios de San Bartolomé y Santa Cruz, descubriremos cuál era el perímetro del extinto barrio judío, dónde se ubicaban sus sinagogas, plazas, mercadillos y centros de poder, visitaremos los restos subterráneos que aún quedan de la necrópolis hebrea de Sevilla, realizaremos un recorrido por la muralla interior que cercaba la judería sevillana además de conocer la ubicación de las diferentes puertas interiores que conectaban el barrio hebreo con el resto de la ciudad cristiana, dentro de la actual Sevilla. También conoceremos los diversos avatares, revueltas y persecuciones que sufrieron los judíos en Sevilla en los mismos lugares de la ciudad donde ocurrieron hace siglos y los factores que propiciaron el definitivo ocaso de este pretérito barrio sevillano donde residieron los sefardíes durante tres siglos, además de descubrir los aspectos más singulares e interesantes de la cultura sefardí en Sevilla.

No pierdas la oportunidad de vivir un viaje en el tiempo y descubrir uno de los barrios más exóticos, interesantes y desconocidos de tu ciudad, así como sus subterráneos y restos más desconocidos.

La Sevilla Islámica

Plaza del Salvador

Hora de inicio: 23:00 (duración aproximada: 1h 15min)

7€

Reservas: http://ispavilia.com/sevilla-islamica-neb/

Viaja con Ispavilia a la Sevilla musulmana

Disfruta de la Noche en Blanco 2022 con la ruta «La Sevilla Islámica» de Ispavilia, en la que viajaremos a la Sevilla musulmana en un recorrido de dos horas y cuarto de duración. Desde el 712 hasta el 1248 Sevilla se convirtió en una ciudad regida por el poder de Alá: Isbiliya, la reina del sur de Al-Andalus junto a Córdoba. En esta interesante ruta de Ispavilia comprobaremos de primera mano cómo era Sevilla durante la dominación musulmana y visitaremos los restos islámicos más importantes de la ciudad realizando una profunda interpretación de la evolución urbana de la ciudad desde época islámica hasta hoy.

La actividad comienza con una introducción sobre las diferentes etapas de Sevilla durante la dominación musulmana de la ciudad y las diversas dinastías y entidades políticas que tuvieron asiento en la ciudad. Posteriormente descubriremos el patio de abluciones de la vieja Mezquita de Ibn-Addabas, así como los viejos zocos y alcaicerías islámicas de Sevilla, también realizaremos una interpretación de la Mezquita Mayor Almohade y de su alminar, actual Giralda. Veremos donde se situaban las principales mezquitas de la ciudad y sus palacios, además de hacer un recorrido in situ por las estructuras defensivas de la ciudad islámica así como por los restos menos conocidos de la Isbiliya musulmana que aún nos quedan en la ciudad, como la puerta primitiva del Alcázar o el conjunto de la Torre de la Plata y su muralla. Finalizaremos junto al río donde descubriremos cantidad de curiosidades de la Triana islámica (Atrayana) y de la conquista cristiana de Sevilla por Fernando III «El Santo».

Atrévete a vivir un viaje en el tiempo hacia la etapa más exótica y cautivadora de Sevilla.

No dejes que te lo cuenten.

Historia y Leyendas de la Alameda

Columnas de la Alameda de Hércules (las más cercanas a la Plaza del Duque)

Por grupos: 21:30 / 23:30

5€ (descuento especial NEB del 50%)

Reservas: 658268301 https://www.guiartesevilla.com/actividades/alameda/ guiarte@guiartesevilla.com

Ven con nosotros a la Alameda de Hércules y a través de nuestra ruta cultural tendrás la oportunidad de descubrir la historia y las Leyendas de uno de los lugares más vivos de la ciudadDesde GuiArte ofrecemos esta interesantísima ruta por uno de los lugares más emblemáticos para la ciudad de Sevilla y sus ciudadanos.

Ven con nosotros a la Alameda de Hércules y a través de nuestra ruta cultural tendrás la oportunidad de descubrir la historia y las historias de unos de los paseos más importantes y con más vida de la ciudad. Descubrirás un nuevo modo de ver la ciudad. Tendréis la posibilidad de descubrir los detalles de su primera urbanización, de sus símbolos visibles, sus primeros habitantes, sus mitos, historias y leyendas.

El recorrido por la Alameda de Hércules lo iniciaremos en las columnas de Hércules y Julio César, conoceréis los detalles de la primera urbanización de la Laguna de la Feria, nombre que tenía esta zona del norte de la ciudad desde siglo XIII, podremos palpar y respirar como sería esta recién urbanizada Alameda en 1.574. Conocerás las historias de Leonor Dávalos y Pedro de Ribera, las verdades detrás de La Casa de Las Sirenas, los kioskos de agua y su importancia para el desarrollo de los mejores años que vivió el jardín público más extenso de la ciudad amurallada, su relación con el flamenco y muchas cosas más.

La Alameda de Hércules sirvió de asentamiento para cañaveros, ajusticiamientos públicos, bello paseo arbolado, lugar frecuentado por nobles y truhanes, sede del último emplazamiento del tribunal de la Inquisición en Sevilla, veladas de San Juan y San Pedro, espectáculos de circo, teatros de veranos después convertidos en cines, celebraciones de Carnaval y sus famosas murgas, cuartel del Regimiento de Artillería y… Ven a la Alameda con GuiArte y conocerás todo esto y mucho más. Lo harás de forma amena, distendida y participativa.

Duración aproximada: 1h 30 min.

Alfonso X, el Rey Sabio del NO8DO

Plaza Virgen de los Reyes, s/n

Por grupos: 20:00 / 23:00

5€

Reservas: 659898537 http://@sevilla_conmigo (Instagram) https://www.facebook.com/sevillaconmigo https://www.facebook.com/celina.hidalgolagares (Facebook) chlagares@hotmail.com

Vida y obra del Rey que nos dejó nuestra bandera.

¿Conoces el significado del NO8DO? ¿Cuántas leyendas sobrevuelan sus orígenes? ¿Quién fue su creador?.

Sobre todos los demás destaca el nombre de un rey único en la historia: Alfonso X, nuestro Rey Sabio. Un hombre de vida intensa y única que eligió descansar para siempre en su amada tierra sevillana, aquélla que le fue siempre fiel.

Si quieres saber más sobre este regio personaje, vente conmigo y «no lo dejes» tú tampoco. Podrás descifrar, por fin, el secreto que guarda la madeja más famosa de Sevilla.

Redescubre tu ciudad en bus panorámico

Plaza del Duque

Salida de autobuses cada 15-20 minutos, desde las 20:00 hasta las 23:40 (aproximadamente)

3€

Tour nocturno por Sevilla en bus panorámico

City Sightseeing muestra Sevilla a los sevillanos como no la habían visto antes, desde los 4 metros de altura de la cubierta superior de sus autobuses panorámicos. Adultos y niños residentes en Sevilla y provincia pueden disfrutar por igual de un recorrido por los lugares más icónicos de la ciudad con iluminación monumental a través de un tour sin paradas con salida y llegada a la Plaza del Duque.

Adquisición de entradas: Antes de subir al autobús.

La Judería Sevilla

Plaza de los Refinadores

Por grupos: 21:00 / 22:00

7€

Reservas: 663365385

Paseo nocturno por la judería de Sevilla

Ruta por el entramado urbano de la antigua Judería sevillana partiendo desde la Plaza de Refinadores y centrada en la historia de la judería sevillana, sus calles, edificios mas significativos y a los cambios urbanísticos a través del tiempo.

Duración aproximada: 90 min.

Sevilla Antigua

Plaza Virgen de los Reyes

Por grupos: 20:00 / 22:15

5€

Reservas: alantetours@gmail.com

Conoce de cerca el origen, la historia y algunos de los rincones que forman parte de la Sevilla Antigua

Un paseo de una hora y media de duración en el que visitar y conocer de cerca algunos de los espacios más importante de la Sevilla Antigua.

Plaza Virgen de los Reyes

Plaza del Triunfo

Cruz del Juramento

Puerta de la Asunción

Plaza del Cabildo

Reales Atarazanas

Postigo del Aceite

Archivo de Indias

Torre de Abdelaziz

Teatro Coliseo

Puerta de Jerez

Casa de la Moneda

Torre de la Plata

Hospital e Iglesia de la Caridad

Vida y obra de Juan de Mesa

Plaza de San Martín

Hora de inicio: 19:00 (duración aproximada: 1h 45min)

3€

Reservas: info@rutascofrades.com

Descubre lo secretos de un imaginero que durante 300 años fue un fantasma para la ciudad de Sevilla

Comenzaremos en San Martín, pasearemos hasta la Alameda de Hércules donde descubriremos donde pudo estar su taller, la casa de coetáneos de la época y nos desplazaremos a San Lorenzo para hablar de su gran obra «El Señor de Sevilla», de allí por Alfonso XII, hasta finalizar en la Magdalena junto al Cristo de la Conversión.

En este paseo tendremos ocasión de descubrir, hasta donde podemos, como debieron ser los años en los que Juan de Mesa paseaba por nuestras calles, su relación con el Maestro, sus relaciones comerciales y su posición en la Sevilla de entonces.

300 años de secretos e historias guardadas en cajones de las Hermandades, idiosincrasia del sevillano de entonces y quien sabe, si del actual.

No dejeis de disfrutar de esta maravilloso paseo en esta magnífica NOCHE EN BLANCO 2022

Ruta familiar misterios y leyendas de Triana

Plaza de Cuba

Por grupos: 18:30 / 20:00 / 21:30 (este último grupo sólo según demanda)

5€

Reservas: 687371102

Una experiencia en familia donde los peques se sorprenderán con nuestras misteriosas historias

Al final de cada historia en las diferentes paradas que haremos de la hermosa Triana, los peques deberán decidir si lo visto o contado fue leyenda o realidad.

¿Dónde está la casa del príncipe de los ladrones sevillanos desde hace siglos?

¿Quién era el fantasma soldado que se aparecía en una esquina de la calle Betis?

¿Qué le sucedió al Negro de Triana?

¿Qué famoso preso se escapó del Castillo de San Jorge?

A orillas del Guadalquivir, pasando por la iglesia de Santa Ana o el Altozano, finalizaremos bajo el puente de Triana buscando la «Boca del León». Una ruta divertida y amena contada por historiadoras del arte.

Sevilla encantada

Plaza del Triunfo

Hora de inicio: 22:00 (duración aproximada: 2h)

5€

Reservas: reservas@naturanda.com

Historia, Leyendas y Fantasmas

Un recorrido para conocer la historia de Sevilla en su barrio más conocido a través de Leyendas, Sucesos y fenómenos extraños. Un recorrido variado desde el Barrio de Santa Cruz hasta la Plaza de la Encarnación

Misterios y leyendas (I) – Plaza Nueva

Plaza Nueva

Por grupos: 18:30

5€

Reservas: 673296554 info@sevillamuseovivo.com

Actividad familiar descubriendo misterios y leyendas de diferentes lugares con final participativo.

La actividad está pensada para visita familiar. Un momento de ocio y cultura en el que los padres y los hijos disfrutan de una misma actividad de forma divertida y amena.

A lo largo de este recorrido iremos descubriendo diferentes lugares de Sevilla en el que iremos descubriendo misterios, leyendas y curiosidades. Durante el recorrido, iremos contando muchas historias y al final del mismo entre todos tendremos que descubrir si lo que hemos contado es leyenda o no realidad.

La Sevilla Islámica

Plaza del Salvador

Hora de inicio: 21:30 (duración aproximada: 1h 45min)

5€ (descuento especial NEB del 50%)

Reservas: 658268301 https://www.guiartesevilla.com/actividades/isbilya/ guiarte@guiartesevilla.com

Descubre la huella del pasado islámico en esta ciudad, Descubre Isbiliya

La ciudad de Sevilla fue durante cinco siglos y medio una ciudad musulmana, llamada Isbiliya. Desde el año 711 hasta 1248 la ciudad sufrió un proceso de islamización, para de nuevo después de la conquista cristiana de 1248 sufrir un nuevo proceso de cristianización.

En esta ruta cultural podrás conocer las huellas visibles de los dos grandes periodos en los que podemos dividir la etapa islámica de Sevilla. Desde la conquista musulmana en el 711 hasta el año 1147(año de la ocupación de la ciudad por los Almohades), y desde 1147 hasta 1248, centuria en que Isbiliya estuvo dominada por los Almohades y se convirtiera en la capital incuestionable de Al-Andalus y de esta parte del Imperio almohade. Etapa en la que se crea el actual centro histórico de la ciudad que observamos en la actualidad.

Conoce con GuiArte los restos más importantes de uno de los periodos más importantes en la historia de la ciudad. Sabrás donde se situaban sus mezquitas, alcaicerías, murallas, puertas, palacios, fortalezas, baños, puentes, etc.

Todo esto de manera atractiva y para todos los públicos.

Sevilla Tenebrosa 2

Plaza de la Encarnación

Por grupos: 19:00 / 21:00

8€ (Descuento especial NEB 20%)

Reservas: 658268301 https://www.guiartesevilla.com/sevilla-tenebrosa-2/ guiarte@guiartesevilla.com

Descubre con José Manuel García Bautista la Sevilla más paranormal

En Sevilla Tenebrosa 2 realizaremos un nuevo recorrido por las calles del centro de la ciudad para seguir adentrándonos en el Misterio en Sevilla. Visitaremos puntos donde se están produciendo hechos paranormales partiendo desde la Plaza de la Encarnación donde narraremos dos casos espeluznantes, caminaremos hasta el Pasaje de los Azahares y la Plaza del Pozo Santo, nos adentraremos en una de las calles más populosas de la ciudad, la calle Feria; calle Regina, Calle Santa Ángela de la Cruz y entorno de la Plaza del Cristo de Burgos.

En esta nueva ruta os traemos de nuevo relatos escalofriantes, fantasmas, apariciones, psicofonías y experiencias en vivo que te helarán la sangre…

Para conocer la Sevilla más Oculta no te pierdas ninguna de nuestras rutas que forman parte del Ciclo del Misterio, de la mano de José Manuel García Bautista.

No es necesario haber realizado anteriormente ninguna ruta de nuestro Ciclo del Misterio Sevillano. Ven con nosotros si te atreves a descubrir el lado más oculto de Sevilla…

Esta ruta está recomendada sólo para mayores de 12 años y adultos. Tampoco está recomendada para personas especialmente sensibles a estos fenómenos inquietantes.

Esta Visita será guiada por José Manuel García Bautista, periodista, especializado en temas de Historia y misterio.

El lenguaje oculto de las Puertas de la Catedral: simbología y curiosidades

Plaza de San Francisco

Por grupos: 20:00 / 22:00

5€

Reservas: 644379938 (sólo whatsapp)

Templarios, masonería, alquimia, numerología… en definitiva un lenguaje complejo accesible para unos pocos.

Un recorrido por los exteriores del conjunto monumental catedralicio que pretende poner de relieve las claves misteriosas que guardan las puertas de este templo. El contenido esotérico es tan fuerte, que el planteamiento de la visita guiada se basa en la numerología, la alquimia, la cábala y las fuentes escritas de los Evangelios Apócrifos. Son portadas de gran simbolismo de los siglos XV y XVI con muchas curiosidades que pasan de largo ante el paseante. Pongámonos las gafas de investigador y descubramos qué tienen qué decirnos.

*Los grupos irán provistos de radioguías: un dispositivo receptor de escucha con auricular y un transmisor para el guía con micro.

*Envíe correo y ESPERE CONFIRMACIÓN, indicando nombres y apellidos de los participantes, un número de móvil de contacto y el horario que prefiere. Máximo 4 personas por reserva o en su defecto enviar más peticiones desde otro correo electrónico. Una vez completados los grupos no se atenderán más mensajes.

Duración aproximada: 90 minutos.

La Catedral, de Puerta en Puerta

Plaza Virgen de los Reyes, s/n

Por grupos: 21:00 / 0:00

5€

Reservas: 659898537 http://@sevilla_conmigo (Instagram) https://www.facebook.com/sevillaconmigo https://www.facebook.com/celina.hidalgolagares (Facebook) chlagares@hotmail.com

Los misterios de la Catedral Gótica más grande del mundo a través de los mensajes ocultos en sus puertas.

La Catedral de Sevilla, «La Magna Hispalensis» tiene nada menos que diez puertas. Todas distintas. Y cada una guarda la historia de aquellos que las idearon, que las construyeron, que las esculpieron…artistas famosos y obreros ignotos; cuadrillas que recorrían medio mundo buscando trabajo y que han dejado plasmado su nombre en los propios «apodos» de las puertas. ¿Conoces los nombres de los accesos a la Catedral y para qué sirve cada uno? ¿Sabes que cada puerta tiene un nombre oficial y otro «oficioso»? ¿De dónde provienen estos «apodos»? Si quieres oír de verdad cómo nos habla nuestra iglesia mayor después de tantos siglos, vente con nosotros. Sus protagonistas te esperan escondidos en mil detalles.

Magallaneando por Sevilla

Plaza Virgen de los Reyes, s/n

Por grupos: 22:00 / 1:00

5€

Reservas: 659898537 http://@sevilla_conmigo (Instagram) https://www.facebook.com/sevillaconmigo https://www.facebook.com/celina.hidalgolagares (Facebook) chlagares@hotmail.com

El viaje más impresionante jamás realizado.

Hace justo 500 años un «barco fantasma» volvió a Sevilla. Nadie lo esperaba ya… ¿Quiénes eran esos marineros irreconocibles que venían a bordo? ¿Dónde estaba su capitán?…

A través de un paseo por lugares más emblemáticos, seguiremos los pasos de aquellos valientes que se embarcaron en una aventura que terminó convirtiéndose en la mayor gesta jamás lograda: la Primera Vuelta al Mundo.

¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Cuántos hombres partieron? ¿Cuántos volvieron? ¿Qué traían en la bodega de aquel barco inmortal?

Si quieres saber qué pasó aquí hace cinco siglos, y rendir homenaje a esta hazaña sin igual, embárcate en nuestra ruta…¡zarpamos pronto!.

Sevilla, 1519. I Vuelta al Mundo

Plaza de la Contratación

Hora de inicio: 20:00 (duración aproximada: 2h 30min)

7

Reservas: http://ispavilia.com/sevilla-primera-vuelta-al-mundo-neb/

Viaja con Ispavilia a la Sevilla de la Primera Vuelta al Mundo

Sevilla, 1519. Las naos Victoria, Concepción, San Antonio, Trinidad y la Santiago ultiman los preparativos para zarpar desde el Muelle de las Muelas de Sevilla en una aventura rumbo a las islas de las Molucas, donde les espera la tierra de las especierías. Portugal controla la ruta hacia el Oriente pero un marino portugués, Fernando de Magallanes, dirige la expedición tras el rechazo del rey de Portugal y con el permiso real del emperador Carlos V, su idea es navegar hacia Occidente y buscar un estrecho en las tierras del Nuevo Mundo que les permita atravesar hacia el Mar del Sur, el cual nadie antes ha navegado y al que el portugués bautizará como Pacífico. Unos 250 hombres se preparan para marchar desde Sevilla rumbo a lo desconocido… 3 años más tarde, un 8 de septiembre de 1522, volvería la Nao Victoria con 18 tripulantes a bordo, raquíticos, que desembarcarían en Triana para dar las gracias a la Virgen de la Victoria tras haber completado la mayor hazaña náutica de la historia de la humanidad. Son los 18 de la Primera Vuelta al Mundo.

Viaja con esta ruta de Ispavilia a la Sevilla de la I Vuelta al Mundo para descubrir los preparativos del viaje en la Casa de Contratación, sede científica donde se proyectaban las grandes expediciones náuticas en Sevilla, descubriremos los puertos de la ciudad y desde el Muelle de las Muelas de Triana embarcaremos en el relato de Pigafetta para revivir las vicisitudes del viaje en la Patagonia y en el Estrecho de Magallanes, el paso hacia el Mar del Sur. Tras navegar penosamente por el Pacífico llegaremos a las Filipinas donde Magallanes sería hecho muerto por los nativos de la isla de Mactán, era el 27 de abril de 1521. Tras cargar la Nao Victoria de clavo y pimienta proseguiremos nuestra singladura junto a Juan Sebastián Elcano, marino vasco que traería la expedición de vuelta a España tras haber atracado en cabo Verde y haber conseguido huir de los portugueses. El 6 de septiembre de 1522 arribará nuestra nave a Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda y remontaremos remolcados hacia el Muelle de las Muelas de Triana, donde atracaremos tras haber completado la primera circunnavegación completa al globo terráqueo. Finalizaremos nuestro viaje en la Parroquia de Santa Ana donde se encuentra la Virgen de la Victoria, la misma imagen ante la que se postraron los 18 marinos que completaron la Primera Vuelta al Mundo.

¿Te embarcas en la expedición?

Revive la historia con los que mejor saben contarla.

Leyendas Medievales de Sevilla

Iglesia de San Isidoro

Por grupos: 19:00 / 21:00 / 23:00

2€

Reservas: https://conocemiciudad.com/noche-blanco/

Inúndate del espíritu de la Sevilla medieval y sumérgete en la Reconquista en el 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X

Descubre con nosotros, La Sevilla de Fernando El Santo, Alfonso X El Sabio y Pedro I El Cruel en este año tan especial que se cumple el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X El sabio, con todas sus historias, leyendas y curiosidades. Te sorprenderán!!

Mujeres de Sevilla

Plaza Virgen de los Reyes

Por grupos: 19:00 / 21:00

2€

Reservas: https://conocemiciudad.com/noche-blanco/

Ruta feminista por la zona monumental de Sevilla

Desde santas a reinas, pasando por personajes literarios de ficción, las calles hispalenses esconden historias y leyendas. Las calles hispalenses esconden historias y leyendas con nombre femenino. Ven con nosotros en esta ruta a pie con un marcado enfoque de género por la zona más céntrica y con más encanto de Sevilla.

1522, de Vuelta a Sevilla

Plaza de Cuba

Por grupos: 19:00 / 21:00

2€

Reservas: https://conocemiciudad.com/noche-blanco/

Revive la Primera Vuelta al Mundo y la llegada de Juan Sebastián Elcano en su V Centenario

Descubre con nosotros la Armada de la Especiería y los lugares que fueron claves en nuestra ciudad, puerto de partida y regreso de la mayor travesía del siglo XVI, el año en que se cumple su conmemoración de 500 años.

La Cara Oscura de Sevilla

Calle Laraña

Por grupos: 19:00 / 21:00

2€

Reservas: https://conocemiciudad.com/noche-blanco/

¿Conoces los misterios ocultos de la ciudad de Sevilla?

¿Eres de los que disfruta con una buena historia de miedo? Descubre los secretos que esconden rincones emblemáticos de la ciudad donde sucedieron otras experiencias más desconocidas.

Orígenes y curiosidades de la Semana Santa

Plaza de Pilatos s/n

Hora de inicio: 22:00 (duración aproximada: 1h 30min)

3€

Reservas: info@rutascofrades.com

Conoce el nacimiento, historia y evolución de nuestra Semana Grande.

A lo largo de un agradable paseo por diferentes plazas y calles de la ciudad, conoceremos el inicio y su evolución hasta nuestros días de la Semana santa sevillana.

Conoceremos una gran cantidad de curiosidades que han forjado la historia de nuestra Semana Mayor, ¿Quién fue Juan de Mesa? ¿Quién era el verdadero «Dios de la madera»? ¿Dónde estuvo el primer palquillo de la Semana Santa? ¿Cómo y porqué se organiza la Semana Santa? ¿Por qué aparecen los costaleros hermanos? ¿Hasta cuándo estuvieron los profesionales sacando pasos? ¿Por qué aparecieron las flores en los pasos?…

Todas estas preguntas y muchas otras quedarán resueltas en este paseo de aproximadamente 2 horas de duración.

Vengan a disfrutar la NEB con nosotros, no se arrepentirán.

La Sevilla dormida (elementos ocultos)

Plaza Virgen de los Reyes s/n

Hora de inicio: 21:00 (duración aproximada: 1h 30min)

10€

Reservas: https://lajuderiadesevilla.com/

Un lugar mágico para perderse entre su historia, arte, rincones, leyendas y tradiciones

La Sevilla dormida, es la nueva forma que te ofrece MolArte en sus visitas guiadas en Sevilla, de conocer los rincones más bellos y ocultos de nuestra ciudad, lugares por los que pasamos habitualmente, llenos de secretos y detalles escondidos que nos encargaremos de descubrir mediante el recorrido.

Todo ello cargado de simbología, historia, leyendas y curiosidades que iremos descubriendo para conocer una Sevilla que otros no conocen.

Adéntrese con nosotros en Sevilla, un lugar mágico para perderse entre su historia, arte, rincones, leyendas y tradiciones.

La huella de los Templarios en Sevilla

Plaza del Molviedro s/n

Hora de inicio: 21:00 (duración aproximada: 1h)

10,00€

Reservas: https://lajuderiadesevilla.com/

¿Sabías que los Templarios estuvieron en Sevilla durante 64 años?

Visitas guiadas en Sevilla por la historia de la orden del temple y las huellas que dejaron en nuestra ciudad. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón, más conocida como Orden del Temple, tuvo su presencia en Sevilla aunque con su prohibición en el siglo XIV casi se borró del mapa todo rastro de la misma.

¿Sabías que los templarios anduvieron por las calles de Sevilla durante 64 años? A partir de la toma de la ciudad por el rey San Fernando en 1248, estos caballeros no fueron figuras misteriosas ni de vida secreta, sino personas de carne y hueso que participaron activamente en la vida de la ciudad.

Las Almas de Sevilla (Casas Encantadas)

Plaza Virgen de los Reyes s/n

Hora de inicio: 22:00 (duración aproximada: 1h 30min)

10,00€

Reservas: https://lajuderiadesevilla.com/

¿Sabías que existen lugares encantados en Sevilla? ¿Qué hay casas malditas? ¿Qué hay espíritus que nos rodean?

La visita guiada en Sevilla más demandada por todos, Las Almas de Sevilla “Casas Encantadas”. La ruta de mayor éxito en la ciudad, una visita que hará las delicias de todos aquellos amantes del misterio.

Sevilla es una ciudad llena de misterios ocultos, de lugares encantados y de espíritus que nos rodean. Historias de terror que nunca debieron ocurrir y que se repiten cada noche.

¿Sabías que existen lugares encantados en Sevilla? ¿Qué hay casas malditas? ¿Qué hay espíritus que nos rodean? En nuestra ruta recorreremos esos lugares mágicos de la ciudad habitados por seres extraños, donde ocurren algunos hechos que no tienen explicación racional, pero sin embargo ocurren sin que sean percibidos por la mayoría de las personas. Si quieres ser uno de los elegidos para descubrir estos enigmas solo tendrás que pasear junto a nosotros en busca de Las Almas de Sevilla.

La Juderia de Sevilla (La Sevilla de los Levíes, las raíces de sefarad)

Plaza Virgen de los Reyes s/n, Sevilla

Hora de inicio: 20:00 (duración aproximada: 1h 30min)

10,00€

Reservas: https://lajuderiadesevilla.com/

Un lugar mágico para perderse entre su historia, arte, rincones, leyendas y tradiciones.

La judería de Sevilla, es una de nuestras visitas guiadas en Sevilla obligada para el disfrute de los sentidos, un encuentro con la historia y la leyenda, un paseo por la cultura y la sensibilidad, recorrer su peculiar trazado de calles, es un verdadero privilegio cargado de belleza y encanto.

Dejaremos volar la imaginación para poder saber cómo fue la antigua Judería de Sevilla, recrearemos sus antiguas puertas de acceso al interior del barrio, pasearemos por sus angostas calles, veremos el lugar de emplazamientos de sus antiguas mezquitas, que posteriormente se convirtieron en sinagogas y actualmente son iglesias.

Además, observaremos los vestigios de sus murallas, el origen de sus calles, el color de sus casas, los personajes más importantes que la habitaron, desde rabinos, a comerciantes, pasando por filósofos y tesoreros, sin duda será un paseo inolvidable, donde aprenderá el origen de una cultura y la evolución de un barrio.

El recorrido es muy agradable e ilustrativo, lleno de curiosidades históricas que nos sorprenderán a cada paso. Una buena forma de pasar una tarde diferente y entretenida para conocer Sevilla y el legado que nos dejaron otras culturas.

Teatro

Elcano: La llegada de la especiería

Avenida María Luisa 8

De Dos sesiones: De 20:00 a 20:40 h. y de 21:00 a 21:40 h. a

Gratuito

Elcano: La llegada de la especiería

Elcano llega a Sevilla tras su viaje épico, la expedición de la «Especiería». En un formato de narración oral el personaje de Elcano relatará los secretos de su viaje, las labores de marinero, su encuentro con personas de idiomas desconocidos, plantas y animales exóticos y su paso por los lugares más gélidos del planeta hasta descubrir al fin Las Molucas, con sus especias más ricas que el oro. Tras grandes vicisitudes se logra la vuelta al mundo y regresar tres años más tarde al puerto que los vio zarpar, siendo ya, curtidos navegantes los primeros en la historia en concluir la primera vuelta al mundo.

Teatro breve

Metro de Sevilla – Vestíbulo de Puerta Jerez

Inicio: 22:00 (duración: 1h)

Gratuito

“¿Subimos o bajamos?” Pequeñas escenas absurdas que podrían no ocurrir en un ascensor

Escenas teatrales protagonizadas por los monitores de la Escuela de teatro San José SSCC.

Historias de amor a viva voz

Calle Palma del Río 24

De 23:55h a 1:30

8€

Reservas: https://entradium.com/events/a-viva-voz-sevilla-ascena-teatro

Poesía y teatro: ¿Quién da más?

“A viva voz” es la narración de poemas, cartas y textos de diversos poetas que nos harán viajar hacia mujeres amadas y olvidadas, hacia las luchas y las huidas y los reencuentros imaginarios de anteriores épocas: Antonio Machado, Federico García Lorca, Jaime Gil de Biedma, Luís Cernuda, Pedro Salinas, Luís García Montero…

“Microconfesiones” y “Magia Enamorada”: dos piezas cortas en clave de farsa llenas de amor, humor y salsa picante. Microconfesiones: un sacerdote vacilón, un adulterio inesperado y una confesión llena de sorpresas y carcajadas. Magia enamorada: un ilusionista sin magia, una ayudante cargada de hechizos, locura y cachondeo. Microconfesiones, no verla es un pecado y verla también. Magia Enamorada, todo un despliegue de ilusionismo, fantasía y lujuria.

Historias de amor: Un planazo de lo más sexi para la noche en Blanco.

Ruta teatralizada la Sevilla del Siglo de Oro

Plaza de San Francisco

Por grupos: 21:30

6€

Reservas: https://conocersevilla.com/wp/noche-en-blanco/

Una ruta para conocer el momento histórico más importante de Sevilla

Esta ruta teatralizada de la Sevilla del Siglo de Oro consiste en un viaje en el tiempo a la ciudad más importante de aquel imperio donde no se ponía el sol. Hablaremos no sólo de sus grandes momentos, sino también de sus pillos, de sus bajos fondos, escritores y contaremos historias de personajes importantes que moraron aquella ciudad. Esos personajes que intervendrán en la actividad nos harán vivir de una forma mucho más real la época dorada de Sevilla.

La ruta teatralizada de la Sevilla del Siglo de Oro se convertirá en un viaje en el tiempo, ya que muchos de sus lugares se conservan exactamente igual que se encontraban en aquella época, lo que unido a los personajes que nos acompañaran a lo largo del recorrido, convertirán esta actividad en una experiencia única para todo el que la realice.

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

La noche en blanco en Santa Lucía

Plaza de Santa Lucía s/n

De 21:00 a 00:30

Gratuito

Descubre la magia de un espacio destinado a la investigación y recursos de las artes escénicas

Como en años anteriores a la pandemia el Centro se suma a esta iniciativa y nuestra sede la antigua iglesia de Santa Lucia estará abierta desde las 21:00h a las 00:30h.

El personal del centro ha preparado una selección de fondos documentales, bibliográficos y n muestra de los “documentos del mes” para mostrarlos a los visitantes y atenderá sus preguntas.

El público se sumergirá en la atmósfera de “La Dama Blanca” realizando un recorrido por las instalaciones, con un fondo de música de jazz y recitados de escenas de teatro a cargo de Sario Téllez y la colaboración de alumnos/as de la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla.

Se exhibirá la una exposición fotográfica “Una mirada a la escena” de Rafael Núñez Ollero una selección de su trabajo en el ámbito de las artes escénicas durante los últimos años.

La danza contemporánea también estará presente con de la cápsula de danza contemporánea “Ofelia Vegetariana” de la mano de Carlota Berzal. Tres pases (22h, 23h y 24h entrada libre hasta completar aforo. Espacio con accesibilidad reducida).

Santa María la Blanca (Visita teatralizada y música en directo)

Calle Santa María la Blanca 5

De 21:30 a 22:30

15€

Reservas: http://lajuderiadesevilla.com

Visita nocturna teatralizada y con música en directo, en el interior de Santa María la Blanca. Inédito el recorrido que ofrece MolArte, en esta visita guiada en Sevilla donde por primera y única vez, a puerta cerrada descubriremos los entresijos más ocultos de una de las iglesias más importantes de la ciudad.

Inédito el recorrido teatralizado y con música en directo que ofrece MolArte en esta visita guiada en Sevilla, donde por primera vez y a puerta cerrada, descubriremos los entresijos más ocultos de una de las iglesias más importantes de la ciudad.

Visitaremos el templo situado en la antigua judería, donde conoceremos, su historia de una forma diferente descubriendo su arquitectura, pinturas, retablos y esculturas.

Un historiador nos mostrara las grandezas del templo, mientras el mismo Bartolomé Esteban Murillo, nos mostrara como realizo algunas de sus obras, todo amenizado con música de violín en directo, donde se interpretarán piezas históricas acordes a la historia del edificio.

Diversos personajes nos introducirán en la Sevilla del siglo XVII, a través de diferentes escenas que recrearán los pasajes de la vida del pintor, que nos ayudara a comprender su ámbito más familiar y su personalidad como pintor.

La noche en blanco es la única oportunidad de conocer el templo de esta forma tan original, donde alternaremos el rigor histórico-artístico, con la caracterización e interpretación de nuestros actores y músicos, para así hacerles llegar la historia de nuestra ciudad de una forma más amena.

Parte de los ingresos recaudados se destinarán a la restauración del retablo mayor.

Sala Cero Teatro

Sombra y raya

Calle Sol 5

De 23:00 – 23:30 – 00.00 – 00.30 – 01:00 a 23:20 – 23:50 – 00:20 – 00.50

4€

Reservas: http://www.salacero.com

Txarini Urbano y Mané Solano nos invitan a reírnos juntos hasta la madrugada

‘Sombra y raya’ es una divertida comedia de Txarini Urbano y Mané Solano, creada especialmente para esta ocasión. Una pieza muy cortita, de 20 minutos de duración, que podrá verse en Sala Cero Teatro en la Noche en Blanco, en cinco pases consecutivos, desde las 23:00 hasta la 01:00 horas.

Después de una larga ausencia en los escenarios de todo el mundo, debida a su dedicación y esfuerzo en el proceso de desintoxicación, vuelve a las tablas, con más fuerza que nunca, nuestro dúo más querido a nivel nacional… los reyes de la rumba trágica… los verdaderos precursores del flamenco astigmático… ‘Sombra y Raya’ nos presenta un recorrido por sus grandes éxitos a modo de unplugged, volviendo a llenar nuestras vidas de nostalgia, con su rumba sincopada y sus ya clásicas baladas de asuntos sociales….

LaSuite

Hemos Vivido Por Debajo De Nuestras Posibilidades

Calle Pascual de Gayangos 33

De 21,00 a 23,00

Gratuito

Muestra de creación escénica contemporánea

HEMOS VIVIDO POR DEBAJO DE NUESTRAS POSIBILIDADES es un encuentro de creadores, intérpretes y públicos en torno a la creación escénica contemporánea que en este 2022 llega a su quinta edición.

Desde su nacimiento en 2018, el proyecto tiene vocación de elevar el conocimiento de la comunidad escénica sevillana y andaluza, además de acercar su trabajo a públicos no habituales. Para ello, mezcla a creadores de la escena nacional con creadores e intérpretes de la ciudad. Combinando formación, creación y exhibición, hemos vivido se ha convertido en una de las citas fundamentales de la escena contemporánea en nuestra ciudad.

En esta edición, mantenemos la filosofía invitando a la dramaturga afincada uruguaya afincada en Madrid Denise Despeyroux y a los creadores Julio León Rocha, Raquel Madrid y Juan José Morales “Tate”, que están desarrollando su trabajo desde Sevilla.

Durante tres días, del 3 al 5 de octubre, estos cuatro creadores compartirán sus formas de inventar y desarrollar sus piezas en la escena con un grupo de profesionales seleccionadas entre todas las personas interesadas. Tras ello, se formarán cuatro compañías efímeras que, en 48 horas, pondrán en escena cuatro piezas breves, concebidas y dirigidas por uno de los cuatro creadores invitados. El resultado se compartirá con el público el día 7 de octubre a las 21h en el patio de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla.

BuenaVista Teatro

Visita teatralizada al Monasterio de San Jerónimo de Buenavista

Calle Río Piedras

Por grupos: 3 sesiones de aproximadamente unas 30 personas en cada una.

Gratuito

Retrocede seis siglos y se testigo de la Historia que esconde el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista

Espectáculo multidisciplinar en donde el público recorrerá estancias del Monasterio acompañados de su fundador y viajaran atrás en el tiempo para conocer personajes ilustres que visitaron o habitaron en aquel lugar.

Un equipo formado por actores, actrices, cuerpo de baile y equipo técnico conducirán al grupo a través de las diferentes épocas que dejaron marca entre sus muros.

Microvisitas teatralizadas: Las Mujeres de Pilatos.

Plaza de Pilatos 1

De 20:00 a 23:00

5

Reservas: https://www.engranajesculturales.com/

La Noche en Blanco es una cita cultural imprescindible en la ciudad de Sevilla, por eso desde Engranajes Culturales proponemos sumarnos en colaboración con la Casa Pilatos y Fundación Ducal Casa de Medinaceli.

De la mano de una actriz caracterizada de cómica del Siglo de Oro y llegada desde Nápoles irá desgranando los diferentes personajes femeninos que han pasado por esta casa: Catalina de Rivera, Felice de la Cerda y Aragón, Beatriz de Cabrera y Villalobos (Esposa de Murillo) Teresa Fernández de Quiñones, María de las Nieves Girón y Sandoval ó Ángela Pérez de Barradas y Bernuy. Ellas contarán en femenino la historia de la casa, las aventuras y desventuras que ellas vivieron en la larga historia en el Palacio.

Una mirada en femenino a la Casa de Pilatos donde podremos sorprendernos con historias desconocidas, contadas en primera persona por algunas de las mujeres que dirigieron la dinastía de una de las familias nobiliarias más importantes de España, Los Medinaceli.

CONDICIONES GENERALES:

Días: 7 de octubre de 2022

Horario: 6 pases: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00.

Duración: 20 min (Planta baja)

Tipo de visita: Visita teatralizada para todos los públicos.

Asistentes: 35-40 personas por pase.

Reservas: Reserva gratuita online y el importe se abonará antes de acceder al recinto.

Precio al público: 5 € por persona (10 % IVA incluido)

Microvisita teatralizada al Palacio de la condesa de Lebrija.

Calle Cuna 8

De 21:00 a 23:30

5

Reservas: http://www.engranajesculturales.com

La Noche en Blanco es una cita cultural imprescindible en la ciudad de Sevilla, por eso desde Engranajes Culturales proponemos sumarnos en colaboración con la Casa Palacio de la Condesa de Lebrija, en una actividad teatralizada muy original.

De la mano de una actriz caracterizada de la musa Clío, musa de la historia, visitaremos la planta baja del Palacio de Lebrija, descubriendo su historia y sus mosaicos romanos. En la visita se unirá Roma con Sevilla a través de los mitos y los dioses que habitan en la casa.

Una experiencia única para descubrir uno de los palacios más ricos e importantes de la ciudad y conocer a su fundadora, una mujer imprescindible en la historia del coleccionismo español, Dª Regla Manjón y Mergelina, Condesa de Lebrija.

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Visitas teatralizadas al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Avenida Camino de los Descubrimientos s/n

De 20:30 a 22:30

Gratuito

Reservas: https://www.engranajesculturales.com/

Visitas teatralizadas al IAPH para descubrir la historia de unos de los espacios más sorprendentes del patrimonio industrial de nuestra ciudad. Personajes como el restaurador, que nos adentrará en los talleres del IAPH, la Alfarera, que nos hablará de la relación de las

mujeres con este espacio, el Padre Pantoja, que nos contará los secretos del Monasterio y El III Marqués de Pickmann que nos adentrará en la era industrial, además de un músico Andalusí nos desvelarán los secretos mejor guardados de este espacio en primera persona. Descubriendo curiosidades del pasado y del presente en este lugar.