Mangafest, el gran encuentro con la cultura asiática y el ocio digital de Sevilla, cierra con éxito la primera edición de su festival tras las restricciones provocadas por el covid-19. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) ha acogido a 30.000 asistentes durante Mangafest Summer Edition, que se ha celebrado los días 25 y 26 de junio, conmemorando el 30 aniversario de Dragon Ball en España de la mano de Selecta Visión. Se consolida así la cita de verano del festival que volverá en diciembre para cumplir con las expectativas de sus seguidores.

Durante el fin de semana, familias y enamorados de la cultura japonesa, el manga, el anime

y el ocio digital lo han pasado en grande con las centenares de actividades que ha acogido

Fibes. Los asistentes han disfrutado de encuentros con reconocidos invitados nacionales e

internacionales, talleres, conferencias, actividades para los más pequeños y especialmente

la amplia zona de videojuegos, con mucha afluencia durante todo el evento.

El 30 aniversario de Dragon Ball

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, visitó el encuentro en la jornada del sábado,

acompañado por el delegado municipal de Juventud, Juan Antonio Barrionuevo y consideró Mangafest como una alternativa de ocio saludable para nuestros jóvenes que contribuye a sembrar el espíritu del emprendimiento en ámbitos como la animación, los videojuegos, la robótica, el diseño y la cultura.

Los enamorados de Dragon Ball no faltaron a la emotiva mesa redonda con los actores de

doblaje de la serie, y pudieron trasladar preguntas directamente a Mariano Peña, Pablo

Domínguez, Mercedes Hoyos, Luis Fernando Ríos, José Meco, Nonia de la Gala, Ángeles

Neira o Lucía Hoyos, entre otros. Una actividad con la que se ha celebrado el 30 aniversario

de Dragon Ball en España y que no habría sido posible sin el apoyo de Selecta Visión, que,

asimismo, dispuso numerosas actividades en esta edición de Mangafest.

Por su parte, los diferentes concursos del festival hicieron las delicias de los apasionados de la cultura japonesa, como Mangafest Cosplay Awards, KaraokeVision o Gotta Dance. Los enamorados del K-pop, encontraron en la zona dedicada a este género musical uno de los espacios más movidos de Mangafest durante todo el fin de semana.

Un festival con variedad de opciones

Los asistentes al mayor evento de entretenimiento de Andalucía encontraron una gran

apuesta por los videojuegos, con variedad de torneos, zonas de juego ‘Free Play’, desafíos

y puestos de Realidad Virtual. Han destacado los torneos de Smash Bros (individual) y

Fortnite, patrocinados por Sevilla Joven y el Ayuntamiento de Sevilla. Así como torneos de

Call of Duty: Warzone, FIFA 22, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ, Kimetsu no Yaiba:

Guardianes de la Noche, Naruto: Ultimate Ninja Storm 4, Captain Tsubasa, One Piece:

Burning Blood, My Hero One’s Justice 2, el videojuego de Realidad Virtual Beat Saber o de

Just Dance.

Mangafest Summer Edition ha contado con la colaboración y presencia del Ayuntamiento de Sevilla, a través de Espacio Joven, y de la Junta de Andalucía a través de El Instituto

Andaluz de la Juventud que informó durante todo el fin de semana de sus programas y

actividades, y el Instituto Andaluz de la Mujer, que contó con un Punto Violeta.

Así las cosas, tras el éxito en esta edición Summer Edition de Mangafest, Best Way Group,

tiene sus miras en la edición de invierno, que ya cuenta con fecha. Mangafest vuelve los

días 2, 3 y 4 de diciembre.