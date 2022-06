María del Monte, pregonera del Orgullo de Sevilla 2022, recordó en sus palabras sobre el escenario de la Alameda de Hércules, una de sus sevillanas. En ella, titulada Mi amor no tiene nombre, habla su forma de amar, a la que no le ha puesto nombre públicamente hasta este jueves por defender a su familia, tras y como expresó en el acto del Orgullo.

Esta sevillana, lanzada en el año 2002 e incluida en el álbum Cosas de la vida – Antología de las sevillanas, habla sobre su amor que «no tiene nombre pero tiene los ojos verdes». «Aunque todo el mundo sepa, mi amor no tiene nombre porque así lo quiero yo», una idea que ha defendido a capa y espada en su discurso de este jueves, donde ha asegurado que nadie le tiene que decir cómo amar o ponerle etiquetas por ello.

«Mi amor no tiene nombre pero su voz es tan fina que cuando calla me mata y al cantar me da la vida» afirma María del Monte en la canción y algo parecido ha pronunciado en el Orgullo: «Sevilla sabe que el verbo amar es la mejor partitura, la diversidad la mejor melodía y cantar es lo que ayuda siempre a sentir y a descubrir el alma».