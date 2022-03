Se acerca el fin de semana y, con él, aumentan las citas con el arte y la creación en los diferentes espacios del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) que vuelve a desplegar una interesante y variada oferta para todos los públicos, gustos, edades y preferencias con música, teatro y exposiciones. Desde la amplia programación del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) hasta las nuevas exposiciones que han llegado a varias salas de la ciudad, pasando por el teatro familiar o las citas con diversos géneros escénicos en las tablas del Lope de Vega, la cultura brota enérgicamente en esta ciudad con la llegada de la primavera.

Así, las tablas del Teatro Lope de Vega recibirán distintas disciplinas artísticas, comenzando el viernes 18 a las 20 horas con el baile flamenco de la bailaora María Moreno y su More (no) More. En este espectáculo la artista explora sus límites caminando entre la tradición y la contemporaneidad de la mano del sevillano Rafael R. Villalobos, encargado de la dirección y el espacio escénico.

El sábado 19 a las 20 horas y el domingo 20 a las 19, llegará al coliseo la adaptación del éxito editorial Los asquerosos, novela de Santiago Lorenzo con 20 ediciones de la que se han vendido más de 150.000 ejemplares. Esta versión escénica protagonizada por Miguel Abellán y Secun de la Rosa tiene en la dirección al cineasta David Serrano y la dramaturgia de Jordi Galcerán y del guionista Jaume Buixó.

Representación de Los asquerosos.

Las citas teatrales también contemplan la propuesta familiar de El Quijote, la historia secreta, obra que acerca el gran clásico de Cervantes a grandes y pequeños a través del humor. Estará en el Teatro Alameda el día 19 con dos funciones: a las 12:30 y las 18 horas.

Música antigua en el Espacio Turina, la Iglesia de San Luis y los distritos Norte y Cerro-Amate

FeMÀS, que empezó el pasado martes 15 con el concierto de Jordi Savall en el Espacio Turina, continúa llevando la música antigua a espacios culturales y, por primera vez, las calles y plazas. Así, dentro de la programación «FeMÀS en las calles», el Ensemble La Danserye interpretará El Felicissimo Viaje. Músicas para el viaje de Carlos V y el príncipe Felipe por Europa el sábado en la Plaza Diputado Ramón Rueda y el domingo la Avenida de los Gavilanes a las 13 horas, en recitales gratuitos. Así, estos grupos de ministriles (agrupaciones muy populares que tocaban en los oficios litúrgicos, precedían a las procesiones, informaban de las fiestas e incluso del comienzo de las ventas en los mercados) anunciarán e invitarán a participar en el festival acercando la música histórica a diferentes distritos en seis conciertos que se desarrollarán durante las mañanas de los fines de semana que engloba la cita.

El Ensemble La Danserye.

Por su parte, los encuentros con la música antigua continúan el sábado 19 de marzo en el Espacio Turina a las 20 horas con la Orquesta Barroca de Sevilla que interpretará las Suites Orquestales de Johann Sebastian Bach. Y continuarán en este mismo espacio el domingo 20 con el contratenor Andreas Scholl y la orquesta barroca Divino Sospiro, agrupación que deleitará al público asistente con Ecce Homo (Cantatas sacras y profanas para alto de Vivaldi y Bach).

Además, el mismo domingo pero esta vez en la Iglesia de San Luis de los Franceses a las 12 horas, La Vaghezza, trío de sonatas que interpreta música de los siglos XVII y principios del XVIII, ejecutará L’oro et le perle e i fior’ vermigli e i bianchi.

La Sala Atín Aya inaugura exposición de Federico Guzmán y Antiquarium se despide de Las Flapers

Las artes plásticas siguen ocupando un lugar muy señalado en la agenda cultural con la inauguración, el jueves 17 de marzo, de la exposición de Federico Guzmán en la Sala Atín Aya Ser = Espacio x Acción. Una fábula especulativa. Cincuenta piezas componen esta muestra en la que el autor propone un viaje pictórico al más allá a través de su experiencia artística y que podrá visitarse hasta el 3 de julio.

Por otro lado, hasta el 28 de febrero de 2023, el Espacio Santa Clara sigue albergando Manicromático. Transformaciones de color en la obra de Luis Gordillo, una exposición sobre el célebre autor sevillano que realiza un recorrido por la influencia del color en su trayectoria.

Además, esta sala expositiva incorpora a su prerefectorio la exposición Transfiguraciones, en el marco del IV Festival de Cultura y Ocio LGTB+, Togaytherland, que se celebra del 16 al 30 de marzo. En ella, el artista Fabio Gomes trata de reproducir su propia vida a través de creaciones artísticas autobiográficas.

Para terminar, este fin de semana la Sala Antiquarium clausura Ilustres inéditas, un homenaje artístico del colectivo sevillano Las Flapers a las mujeres andaluzas olvidadas a través de dintintos tipos de piezas (pintura, dibujo, cerámica, collage instalación o performance) que van acompañadas de una ficha explicativa sobre sus vidas y obras, invitando al público a conocerlas más.