La Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla ha decidido ampliar hasta el día 27 de febrero la exposición Imago Mundi. Libros para tiempos de barbarie y civilización, debido a la masiva afluencia de público. Más de 15.000 personas han visitado la exposición desde el día 10 de noviembre. Por ello, se amplía la apertura de la misma durante los días 26 y 27 de febrero, en su horario habitual.

Durante esos dos días no se admitirán visitas a grupos y se podrá reservar la invitación a través de www.cicus.us.es/entradas y en la plataforma www.entradium.com

La Universidad de Sevilla (US) ha organizado la exposición Imago Mundi, y lo ha hecho en el marco de los diferentes actos celebrados con motivo de los 25 años de Ivorypress editorial de referencia internacional especializada en libros de artista, fundada por Elena Ochoa Foster.

La Universidad de Sevilla (US) se ha sumado así a otras instituciones, museos, bibliotecas y universidades internacionales, entre las que se encuentran la Biblioteca Nacional de España, Neues Museum, Museo Reina Sofía, Universidad de Stanford, The Museum of Modern Art, British Library, Kettle’s Yard, Bodleian Library, Warburg Institute o Yale Centre for British Art, entre otros.