Sevilla empezará este febrero cultural con un potente programa flamenco alternativo que llenará dos de sus espacios claves, como son Espacio Turina y Teatro Lope de Vega, de las innovadoras propuestas de artistas sevillanos, o que han desarrollado sus carreras en esta ciudad, que son exponentes internacionales de un flamenco abierto que transita por nuevos caminos y propone nuevos espacios sonoros.

Así, con la intención de acoger e impulsar el talento que emerge de Sevilla al mundo y consolidar la Bienal de Flamenco como eje vertebrador de una programación estable de flamenco en Sevilla, esta semana podremos disfrutar de las atractivas propuestas de Andrés Marín con músicos contemporáneos (el miércoles 2 en el Espacios Turina) y de Rosario la Tremendita y la Andalucía Big Band (viernes 4 en el Lope de Vega), ambas producción propia de sendos espacios municipales y protagonizadas por dos de los grandes renovadores del género que han crecido en la Bienal de Flamenco. ç

Además, el día 16 llegará al Lope el concierto de Los Planetas y Niño de Elche, ‘Fuerza Nueva’ y el 24, la presentación del segundo álbum de Cristian de Moret ‘Caballo Rojo’.

De hecho, como demuestra la oferta de este mes, Sevilla es hoy día epicentro creativo y punto de encuentro de los artistas que están marcando el nuevo escenario jondo a nivel internacional con un flamenco alternativo, que fomenta la alquimia entre géneros y estilos. Favorecer este diálogo es precisamente lo que permiten las propuestas de este miércoles día 2 en el Espacio Turina, con Marín y músicos contemporáneos, y la de este viernes día 4 en el Lope de Vega con Rosario la Tremendita y la Andalucía Big Band, ambas producción propia de sendos espacios municipales.

En concreto, Andrés Marín -Giraldillo al baile en la XXI Bienal- presentará dentro del ciclo ‘Made in Seville’ del Espacio Turina la obra ‘Tríptico para un cuerpo’, en la que abre nuevos espacios de encuentro para la danza flamenca y la música contemporánea recorriendo los universos sonoros del repertorio de los compositores César Camarero, Alberto Carretero y José María Sánchez-Verdú, que entran en contacto, dialogan, se funden o se oponen al imaginario gestual del cuerpo del reconocido bailaor sevillano.

Marín, que sorprendió a crítica y público en la pasada bienal con su arriesgada propuesta ‘La vigilia perfecta’ que ejecutó durante doce horas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, contará aquí con la interpretación de Andrés Gomis en saxofones, Ignacio Torner al piano y Philippe Spiesser en la percusión.

Rosario La Tremendita

En la primera semana de febrero el ICAS continuará apostando por los artistas de la ciudad con Rosario La Tremendita, que se subirá al escenario del Teatro Lope de Vega el viernes día 4 con la Andalucía Big Band en su 15 aniversario. La innovación musical sevillana y la alquimia entre géneros y estilos serán los protagonistas de este espectáculo.

Andalucía Big Band, por la que han pasado innumerables músicos y directores como artistas invitados, nació en 2011 con el objetivo de ser una orquesta estable que sirviera para acercar el género al público y dar a conocer tanto el repertorio tradicional de la formación jazzística como las obras de compositores actuales. En esta ocasión, colabora con Rosario La Tremendita: cantaora, compositora y multi-instrumentista (se acompaña con guitarra, bajo eléctrico y percusión) trianera, una de las grandes renovadoras del flamenco actual y un icono de los nuevos tiempos del arte jondo. La Tremendita, que tiene previsto publicar en primavera su nuevo trabajo, cuenta con cuatro discos en el mercado y dos nominaciones a los Latin Grammy Awards a “Mejor Álbum Flamenco”, entre otros reconocimientos.

Ya el día 16 será el turno de Los Planetas y Niño de Elche, que llegarán al Lope de Vega con Fuerza Nueva, un álbum experimental que vio la luz en 2019 y que fusiona el rock, la psicodelia y el indie con la canción popular y el flamenco, género que Los Planetas han tocado ya en sus últimos discos. El espectáculo es, sin duda, uno de los más esperados por el público sevillano de la temporada, ya que tuvo que ser aplazado el pasado 14 de enero.

En total, Fuerza Nueva reúne ocho temas donde conviven canciones y letras populares españolas con motivos religiosos: desde el Himno de Andalucía o la Canción de los gitanos hasta la Canción para los obreros de la Seat, pasando por el Romance de Juan de Osuna o El novio de la muerte. Combativos, libres y llenos de sorna, la banda granadina y el cantaor de Elche hablarán en el Lope con su música del peligro de los símbolos, lo tornadizo de las palabras y del poder del contexto.

Cristian de Moret

Por último, el onubense afincado en Sevilla Cristian de Moret llegará a las tablas del Teatro con ‘Caballo Rojo’, el segundo disco de este polifacético artista en el que de nuevo surca los sonidos del arte flamenco, fusionado con el rock, el jazz, los ritmos latinos o la electrónica. En esta ocasión, estará acompañado de la batería de Melchor Hanna, el bajo de Pablo Prada, de Jesús Flores en los teclados y la guitarra española de Juan Campos.

De Moret, que ha trabajado como multi-instrumentista y voz para artistas como Pedro El Granaíno, Carmen Linares, Andrés Marín o Jorge Pardo, pasó a convertirse en un artista de reconocido prestigio gracias a Supernova, su primer álbum que fue lanzado durante la pandemia y que llamó la atención tanto de aficionados como del público generalista.

Además, durante los meses de marzo y abril el público podrá seguir vibrando en el Teatro Lope de Vega con el flamenco transgresor de Los Voluble (‘Flamenco is not a crime’, el 4 de marzo); con el exitoso montaje de María Moreno ‘More no (More)’, ganador Mejor Espectáculo de la pasada Bienal de Sevilla, con lo que se firma el compromiso de que la Bienal sea el eje vertebrador que mantenga viva la llama del flamenco todo el año; y el cante periférico de Kiko Veneno (‘Échate un cantecito’, 22 de abril).