Queen aterriza en Sevilla a través de un concierto tributo en el Pabellón de Marruecos en un ambiente mágico a la luz de las velas. La Fundación Tres Culturas organiza este concierto en el marco de Candelight 2021/2022, con una serie de conciertos en un marco incomparable como el Pabellón de Marruecos con un escenario plagado de velas.

Este concierto tendrá lugar el próximo 4 de diciembre con dos pases a las 19:00 y las 21:00 horas, en los que las pianistas Esther Toledano y Alicia Prieto interpretarán los temas más reproducidos de la banda británica. Bohemian Rapsody, We Will Rock You o We are the Champions serán algunas de las piezas que se interpretarán durante el concierto.

Las entradas para poder acudir a este tributo ya están a la venta en la página web del evento, con precios que oscilan entre los 15 y los 35 euros dependiendo de la zona en la que se obtenga la entrada dentro del espacio.

Las puertas se abrirán 35 minutos antes de cada pase en un concierto que tiene una duración aproximada de algo más de una hora en la que los asistentes podrán disfrutar de la mejor música de Freddie Mercury en un ambiente de espectáculo con tan solo la luz de las velas como fuente de iluminación en el concierto de Queen en Sevilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...